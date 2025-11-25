Фитнес разрушает мифы о страданиях: энергия и удовольствие оказываются сильнее убойных подходов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эффективная тренировка не сводится к гонке нагрузок — она должна оставлять ощущение энергии и внутреннего подъёма. Об этом рассказал трёхкратный чемпион мира по фитнесу, Заслуженный тренер России Дмитрий Яшанькин в комментарии MosTimes.

Энергия как главный показатель результата

Специалист отмечает, что успешное занятие проявляется в бодрости и интересе к процессу, а не в истощении. Он поясняет, что многие переоценивают важность максимальной нагрузки, хотя качественная тренировка должна поддерживать стабильное желание двигаться и развиваться. По словам эксперта, удовольствие от занятий делает их регулярными и естественными в образе жизни.

"Тренировки должны приносить удовольствие… она должна быть интересной, разнообразной, в меру интенсивной", — отметил Яшанькин.

Он акцентирует: только такой подход формирует устойчивую мотивацию и помогает избежать эмоционального выгорания.

Калории как дополнительный ориентир

Яшанькин подчёркивает, что эффективность можно оценивать и по энергозатратам, если цель — снижение веса. Он говорит, что при правильно подобранной программе человек способен тратить от 400 до 600 калорий за час. Более высокие показатели возможны, но требуют значительного восстановления, которое включает восстановление мышц, суставов и нервной системы.

По его словам, интенсивность должна соответствовать возможностям организма, иначе прогресс быстро остановится.

"Если задача — создать дефицит энергии… от 400 до 600 калорий в час тратить вполне возможно", — пояснил тренер.

Он добавляет, что без грамотной программы нагрузка будет неэффективной и может привести к переутомлению.

Ошибочные представления об эффективной нагрузке

Эксперт подчёркивает, что распространённые мифы — одна из причин, по которой у людей пропадает желание тренироваться. Он поясняет, что идея "погибать на тренировке" лишена научной основы. Болезненные ощущения, крайняя усталость и обязательный обильный пот — признаки неграмотно организованной нагрузки. По его словам, такие установки формируют негативное отношение к процессу и подрывают здоровье.

"Распространённое заблуждение, что после тренировки нужно выползать… всё это мифы", — подчеркнул специалист.

Он уверен, что фитнес должен быть комфортной, безопасной и приносящей радость практикой.

Регулярность как основа прогресса

Яшанькин напоминает, что эффективность определяется не разовыми нагрузками, а долгим системным подходом. Он подчёркивает, что заметные изменения требуют месяцев и лет, а не одной интенсивной тренировки. Специалист считает, что занятия должны стать частью повседневной рутины, как уход за собой или соблюдение режима сна.

"Тренировки должны быть регулярными… это месяцы, годы", — заключил тренер.

Он убеждён, что только дисциплина и умеренность создают устойчивый результат.

