Когда чай становится праздником: как сделать булочки Челси мягкими и ароматными

Булочки "Челси" — это британская классика, которая не уступает по популярности американским синнабонам. Эти булочки, как и синнабоны, свернуты в виде "улитки", мягкие и влажные внутри, с характерной сладкой глазурью. Однако в отличие от своих американских аналогов, которые более сливочные, "Челси" имеют фруктовый, пряный и слегка карамельный вкус. В их начинке, помимо сахара и корицы, обязательно присутствуют изюм и цукаты, что придаёт выпечке неповторимый аромат.
Для теста:
молоко — 1 стакан (200 г);
яйца — 2 шт. (120 г);
сливочное масло — 50 г;
пшеничная мука — 550 г;
тростниковый сахар — 4 ст. л. (100 г);
соль — 0,5 ч. л. (3,5 г);
сухие дрожжи — 2 ч. л. (8 г).
Для начинки:
тростниковый сахар — 2 ст. л. (50 г);
сливочное масло — 1 ст. л. (20 г);
изюм — 100 г;
цукаты — 100 г;
корица — 2 ч. л. (8 г).
Для сиропа:
вода — 2 ст. л. (36 г);
сахарная пудра — 2 ст. л. (50 г).
|Параметр
|Булочки "Челси"
|Синнабоны
|Вкус
|Пряный, фруктовый, карамельный
|Сливочный, ванильный
|Начинка
|Изюм, цукаты, корица
|Корицу, сливочный крем
|Тесто
|Мягкое, влажное, с ароматом специй
|Сливочное, более плотное
|Традиции подачи
|На чай, праздники
|В любом кафе или быстром питании
В первую очередь, достаньте сливочное масло из холодильника за 1 час до начала приготовления, чтобы оно стало мягким. Просейте муку и промойте изюм. Подготовьте противень и застелите его пергаментной бумагой.
Подогрейте молоко до 37-40 °C (температура чуть выше комнатной). В этом молоке растворите дрожжи, добавьте 50 г муки и 1 ч. л. сахара. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы дрожжи активировались. На поверхности должна появиться пена — это сигнал, что дрожжи начали работать. Если пена не образуется, используйте другие дрожжи и повторите процедуру.
В глубокой миске смешайте половину муки с мягким сливочным маслом и перетрите до крошки. Затем добавьте соль и сахар, разбейте одно яйцо и влейте готовую опару. Замесите тесто, добавляя оставшуюся муку, пока оно не станет мягким и эластичным. При необходимости, подсыпьте еще немного муки.
Положите тесто в миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 60-90 минут. За это время тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. Для этого можно поставить миску рядом с включенной духовкой с приоткрытой дверцей, что создаст теплую атмосферу.
Залейте изюм горячей водой и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду и обсушите сухофрукты на полотенце.
Раскатайте тесто в прямоугольный пласт. В микроволновке растопите 20 г сливочного масла и смажьте им тесто. Затем посыпьте равномерно сахаром и корицей.
Распределите по тесту изюм и цукаты, оставив 2-3 см свободного теста по краям для склеивания.
Аккуратно сверните тесто с начинкой в плотный рулет, защипните края и нарежьте рулет на кусочки шириной примерно 4 см.
Выложите нарезанные булочки на противень с пергаментом, срезом вверх. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут для расстойки. Булочки должны немного увеличиться в объеме.
Разогрейте духовку до 200 °C. Взбейте оставшееся яйцо и смажьте им верх булочек с помощью кулинарной кисти. Отправьте булочки в духовку и выпекайте 15-20 минут, пока они не станут золотистыми. Время выпекания может немного варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому проверяйте готовность булочек.
Пока булочки выпекаются, приготовьте сироп: разведите сахарную пудру в воде и поставьте на умеренный огонь. Когда смесь закипит, варите 3 минуты, затем снимите с плиты.
Готовые булочки полейте сахарным сиропом, а затем аккуратно выложите на тарелку.
Эти булочки — прекрасное дополнение к вечернему чаепитию. Подавайте их с чашечкой свежезаваренного чая. Булочки "Челси" обладают замечательным вкусом, который будет особенно приятен в уютной обстановке.
Ошибка: Не активировать дрожжи.
Последствие: Тесто не поднимется, булочки не получатся воздушными.
Альтернатива: Проверьте активность дрожжей перед добавлением в молоко. Если на поверхности не появляется пена, замените их.
Ошибка: Перепечь булочки.
Последствие: Булочки могут стать сухими.
Альтернатива: Следите за временем выпекания, проверяйте готовность ножом или зубочисткой.
|Плюсы
|Минусы
|Простой рецепт с доступными ингредиентами
|Потребуется время на расстойку и подъем теста
|Идеально подходят для чаепития и праздников
|Требуют времени для выпечки и охлаждения
|Отличный способ разнообразить традиционную выпечку
|Могут быть слишком сладкими для некоторых людей
Как выбрать правильные дрожжи для выпечки? Лучше использовать свежие или активные сухие дрожжи. Перед использованием активируйте их в теплом молоке с сахаром.
Как узнать, что булочки готовы? Проткните булочку зубочисткой или ножом — они должны быть сухими внутри.
Можно ли заменить сливочное масло на маргарин? Можно, но вкус будет немного отличаться, маргарин придаст тесту менее нежную текстуру.
Миф: важно постоянно добавлять муку в тесто, чтобы оно не прилипало.
Правда: муку нужно добавлять по мере необходимости. Избыточное количество муки может сделать тесто слишком плотным.
Миф: для идеальной выпечки нужно использовать только самые дорогие ингредиенты.
Правда: главное — это правильные пропорции и терпение. Даже с обычными продуктами можно приготовить отличные булочки.
