Когда чай становится праздником: как сделать булочки Челси мягкими и ароматными

Булочки Челси имеют пряный фруктовый вкус — кондитеры

Булочки "Челси" — это британская классика, которая не уступает по популярности американским синнабонам. Эти булочки, как и синнабоны, свернуты в виде "улитки", мягкие и влажные внутри, с характерной сладкой глазурью. Однако в отличие от своих американских аналогов, которые более сливочные, "Челси" имеют фруктовый, пряный и слегка карамельный вкус. В их начинке, помимо сахара и корицы, обязательно присутствуют изюм и цукаты, что придаёт выпечке неповторимый аромат.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Булочка Челси

Продукты для рецепта

Для теста:

молоко — 1 стакан (200 г);

яйца — 2 шт. (120 г);

сливочное масло — 50 г;

пшеничная мука — 550 г;

тростниковый сахар — 4 ст. л. (100 г);

соль — 0,5 ч. л. (3,5 г);

сухие дрожжи — 2 ч. л. (8 г).

Для начинки:

тростниковый сахар — 2 ст. л. (50 г);

сливочное масло — 1 ст. л. (20 г);

изюм — 100 г;

цукаты — 100 г;

корица — 2 ч. л. (8 г).

Для сиропа:

вода — 2 ст. л. (36 г);

сахарная пудра — 2 ст. л. (50 г).

Сравнение с аналогичными продуктами

Параметр Булочки "Челси" Синнабоны Вкус Пряный, фруктовый, карамельный Сливочный, ванильный Начинка Изюм, цукаты, корица Корицу, сливочный крем Тесто Мягкое, влажное, с ароматом специй Сливочное, более плотное Традиции подачи На чай, праздники В любом кафе или быстром питании

Советы шаг за шагом

Подготовка ингредиентов

В первую очередь, достаньте сливочное масло из холодильника за 1 час до начала приготовления, чтобы оно стало мягким. Просейте муку и промойте изюм. Подготовьте противень и застелите его пергаментной бумагой.

Приготовление опары

Подогрейте молоко до 37-40 °C (температура чуть выше комнатной). В этом молоке растворите дрожжи, добавьте 50 г муки и 1 ч. л. сахара. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы дрожжи активировались. На поверхности должна появиться пена — это сигнал, что дрожжи начали работать. Если пена не образуется, используйте другие дрожжи и повторите процедуру.

Замешивание теста

В глубокой миске смешайте половину муки с мягким сливочным маслом и перетрите до крошки. Затем добавьте соль и сахар, разбейте одно яйцо и влейте готовую опару. Замесите тесто, добавляя оставшуюся муку, пока оно не станет мягким и эластичным. При необходимости, подсыпьте еще немного муки.

Подъем теста

Положите тесто в миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 60-90 минут. За это время тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. Для этого можно поставить миску рядом с включенной духовкой с приоткрытой дверцей, что создаст теплую атмосферу.

Подготовка изюма

Залейте изюм горячей водой и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду и обсушите сухофрукты на полотенце.

Формирование булочек

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт. В микроволновке растопите 20 г сливочного масла и смажьте им тесто. Затем посыпьте равномерно сахаром и корицей.

Добавление начинки

Распределите по тесту изюм и цукаты, оставив 2-3 см свободного теста по краям для склеивания.

Скручивание рулета

Аккуратно сверните тесто с начинкой в плотный рулет, защипните края и нарежьте рулет на кусочки шириной примерно 4 см.

Вторичная расстойка

Выложите нарезанные булочки на противень с пергаментом, срезом вверх. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут для расстойки. Булочки должны немного увеличиться в объеме.

Выпекание булочек

Разогрейте духовку до 200 °C. Взбейте оставшееся яйцо и смажьте им верх булочек с помощью кулинарной кисти. Отправьте булочки в духовку и выпекайте 15-20 минут, пока они не станут золотистыми. Время выпекания может немного варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому проверяйте готовность булочек.

Приготовление сиропа

Пока булочки выпекаются, приготовьте сироп: разведите сахарную пудру в воде и поставьте на умеренный огонь. Когда смесь закипит, варите 3 минуты, затем снимите с плиты.

Поливка сиропом

Готовые булочки полейте сахарным сиропом, а затем аккуратно выложите на тарелку.

Подача

Эти булочки — прекрасное дополнение к вечернему чаепитию. Подавайте их с чашечкой свежезаваренного чая. Булочки "Челси" обладают замечательным вкусом, который будет особенно приятен в уютной обстановке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Не активировать дрожжи.

Последствие: Тесто не поднимется, булочки не получатся воздушными.

Альтернатива: Проверьте активность дрожжей перед добавлением в молоко. Если на поверхности не появляется пена, замените их.

Ошибка: Перепечь булочки.

Последствие: Булочки могут стать сухими.

Альтернатива: Следите за временем выпекания, проверяйте готовность ножом или зубочисткой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Простой рецепт с доступными ингредиентами Потребуется время на расстойку и подъем теста Идеально подходят для чаепития и праздников Требуют времени для выпечки и охлаждения Отличный способ разнообразить традиционную выпечку Могут быть слишком сладкими для некоторых людей

FAQ

Как выбрать правильные дрожжи для выпечки? Лучше использовать свежие или активные сухие дрожжи. Перед использованием активируйте их в теплом молоке с сахаром. Как узнать, что булочки готовы? Проткните булочку зубочисткой или ножом — они должны быть сухими внутри. Можно ли заменить сливочное масло на маргарин? Можно, но вкус будет немного отличаться, маргарин придаст тесту менее нежную текстуру.

Мифы и правда

Миф: важно постоянно добавлять муку в тесто, чтобы оно не прилипало.

Правда: муку нужно добавлять по мере необходимости. Избыточное количество муки может сделать тесто слишком плотным.

Миф: для идеальной выпечки нужно использовать только самые дорогие ингредиенты.

Правда: главное — это правильные пропорции и терпение. Даже с обычными продуктами можно приготовить отличные булочки.