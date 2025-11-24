Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тихая скамейка и победное дерби подняли Романова: теперь Спартак стоит перед выбором, который влияет на сезон

Перспективу Романова в "Спартаке" назвал неплохим вариантом Кержаков
Спорт

После победного дерби "Спартака" над ЦСКА дискуссия вокруг будущего тренерского штаба москвичей усилилась. Об этом рассказал YouTube-канал "Это футбол, брат!", где бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о перспективах Вадима Романова, временно исполняющего обязанности главного тренера.

Стадион Лукойл Арена
Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин
Стадион Лукойл Арена

Бывший форвард обратил внимание на перемены, которые команда продемонстрировала сразу после смены наставника.

Первые впечатления от работы Романова

Кержаков отметил, что с уходом прежнего тренера атмосфера на скамейке "Спартака" стала спокойнее. Он считает, что отсутствие лишней эмоциональности помогло футболистам сохранить концентрацию в начале матча с ЦСКА и не допустить игрового хаоса. По словам бывшего нападающего, это могло способствовать более уверенным действиям команды в ключевых эпизодах встречи.

Он также полагает, что у Романова сложились хорошие рабочие отношения с футболистами ещё во время его работы помощником. Такие связи, по наблюдению Кержакова, обычно помогают в краткосрочной перспективе, но могут привести к сложностям в долгосрочном взаимодействии. Он подчеркнул, что победа в дерби, назначение Романа Зобнина капитаном и попадание ряда игроков в стартовый состав усилили доверие к тренеру внутри коллектива.

"Хорошая аура", — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

Вопрос дистанции и статуса тренера

Бывший форвард напомнил, что многое зависит от того, как руководство клуба представляет нового наставника команде. Он привёл собственный опыт, когда игроки иначе относились к человеку, которого официально называли временным тренером. При отсутствии ясности формируется неустойчивая модель восприятия, которая влияет на внутреннюю динамику команды и дисциплину.

Кержаков отметил, что для успешной работы в крупных клубах необходима определённая дистанция между тренером и игроками. Он считает, что бывшим помощникам бывает сложно выстроить новые правила взаимодействия, если ранее отношения строились в более неформальной атмосфере. По его мнению, это потребует от Романова опыта и такта, если ему предстоит работать в долгую.

Позиция специалиста о перспективах

Кержаков выразил убеждение, что Романов может быть рабочим вариантом для клуба в нынешней ситуации. Он положительно оценил реакцию команды на тренера после забитого гола и атмосферу, которая сложилась внутри коллектива после дерби. По его словам, эмоциональный отклик игроков показывает, что Романов пользуется доверием.

При этом бывший нападающий не исключает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности тренера выстроить управление командой на новом уровне. Он считает, что потенциальное утверждение Романова в статусе главного наставника будет связано с тем, сумеет ли он сохранить баланс между близостью к игрокам и необходимой профессиональной дистанцией.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
