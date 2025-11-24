Матч Спартак — ЦСКА закончился не на поле: почти сотня задержанных превратила вечер в полицейскую операцию

Задержание 95 нарушителей на матче "Спартак" — ЦСКА подтвердило МВД

Матч "Спартака" и ЦСКА в Москве завершился не только спортивными эмоциями, но и массовыми задержаниями болельщиков. Об этом сообщил телеграм-канал МВД России, подчеркнув, что нарушения фиксировались как на стадионе, так и на прилегающих территориях.

Футбольный болельщик

Полицейские оперативно задействовали системы контроля и идентификации, чтобы установить участников инцидентов.

Масштаб задержаний во время и после игры

По данным ведомства, за различные нарушения общественного порядка в день матча были задержаны 95 человек. Семнадцать из них находились непосредственно на трибунах, а 78 — в зоне вокруг арены. Нарушения касались как поведения в фан-секторе, так и действий отдельных групп, собравшихся после завершения встречи. Сотрудники полиции отмечали, что подобные меры необходимы для предотвращения эскалации конфликтов между болельщиками.

В ходе работы правоохранителей были установлены причастные к драке, возникшей между фанатами двух клубов. В МВД подчеркнули, что идентификация прошла быстро благодаря техническим системам, работающим на стадионе. Эти данные позволили установить последовательность событий и определить провокаторов конфликта.

Административные меры и решения суда

Отдельное внимание уделено болельщику ЦСКА, который, по данным ведомства, стал инициатором стычки. Суд привлёк его к ответственности по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ, назначив пять суток административного ареста. Помимо этого, ему запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в течение трёх лет. Такое решение принято с учётом повторяющихся нарушений и риска последующих инцидентов.

Со стороны болельщиков "Спартака" также были выявлены двое нарушителей. Один из них получил аналогичный административный арест с последующим выдворением из России, так как является гражданином иностранного государства. Материалы по второму нарушителю переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. МВД подчёркивает, что меры в отношении всех участников конфликта приняты в строгом соответствии с действующим законодательством.

"Московские полицейские задержали нарушителей общественного порядка во время матча на стадионе "Лукойл Арена" между столичными футбольными командами "Спартак" и ЦСКА", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.