Спартак забил честно, но главное произошло позже: отменённый пенальти раскрыл скрытую деталь борьбы

Оценку эпизодов матча "Спартак" — ЦСКА дал экс-арбитр Федотов

Работа судей в дерби нередко вызывает споры, и матч 16-го тура Мир РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА стал одним из таких эпизодов. Об этом сообщает издание "Чемпионат", которое привело разбор бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова. Контакт вратаря "Спартака" Александра Максименко и защитника ЦСКА Мойзе Кругового стал первым моментом, вызвавшим обсуждение.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Эпизоды в начале матча

Федотов пояснил, что в начальной стыковке не усмотрел со стороны Максименко грубых или безрассудных действий. Он отметил, что мяч уже уходил за пределы поля, а сам голкипер демонстрировал попытку сыграть именно в него, избегая лишнего контакта. Судейское решение продолжить игру он счёл корректным, подчёркивая игровую природу столкновения.

Отдельно он рассмотрел эпизод со стандартом, приведшим к голу "Спартака". По его словам, действия Владислава Дмитриева не могли повлиять на игру Игоря Акинфеева, так как тот уже находился в прыжке и не успевал добраться до мяча. Он также напомнил, что при подаче углового офсайд не фиксируется, поэтому взятие ворот было засчитано верно.

Отменённый пенальти и роль VAR

Ключевым моментом встречи эксперт назвал эпизод на 57-й минуте, когда Сергей Карасёв назначил пенальти, но позже после подсказки VAR отменил своё решение. В первой фазе атаки "Спартака" произошёл контакт в центре поля, который мог трактоваться как нарушение против игрока ЦСКА. Карасёв жестом показал продолжать игру, сочтя, что футболист соперника сначала пытался бороться за мяч, а затем уже упал, отказавшись от единоборства.

Рассматривая эпизод в штрафной, Федотов подчеркнул, что Дивеев тянулся к мячу и сумел коснуться его носком бутсы. Именно наличие этого касания, по его словам, исключало возможность оставлять пенальти в силе. Он предположил, что более простым для арбитра было бы зафиксировать фол в центре поля ещё до развития атаки, но вмешательство VAR скорректировало финальное решение.

"Тут нет смысла рассуждать, насколько сильный был этот контакт или слабый. Защитник тянулся к мячу, коснулся его, значит, все основания для отмены пенальти были", — сказал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.