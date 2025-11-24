Фраза, которую никто не ожидал услышать: Туктамышева объяснила свой уход из спортивной карьеры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры

Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры
3:53
Спорт

Новость о том, что Елизавета Туктамышева решила завершить профессиональные выступления, стала символической точкой в пути спортсменки, которую многие любители фигурного катания считали настоящей легендой. Её карьеру вспоминают как уникальную: долгую, насыщенную и эмоционально яркую. Туктамышева смогла пройти через победы, трудные сезоны, громкие возвращения и остаться фигуристкой, которую без преувеличения называют украшением льда.

Елизавета Туктамышева
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елизавета Туктамышева

Елизавета всегда умела удивлять — сложностью прыжков, артистизмом, харизмой и умением держать внимание трибун. Её путь к вершинам начался рано, но именно зрелые годы стали тем периодом, который окончательно закрепил её статус культовой спортсменки.

Карьера, построенная на таланте и характере

За годы выступлений Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы 2015 года, победительницей чемпионата России-2013. На внутреннем первенстве 2023 года она завоевала серебро — результат, который снова доказал её способность конкурировать с молодым поколением, пишет argumenti.ru. После этого Лиза взяла паузу, но её решение завершить карьеру не стало неожиданностью: оно выглядело продуманным и спокойным.

"Я объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений", — сказала фигуристка Елизавета Туктамышева.

Эта фраза во многом отражает её отношение к спорту: у Елизаветы не было стремления уходить драматично или внезапно. Напротив, она подводит итог с благодарностью и уверенностью.

Фигуристка подчеркнула особую роль тренеров. По её словам, Алексей Николаевич Мишин стал не просто наставником, а человеком, который помог вырасти и как спортсменке, и как личности. Светлана Михайловна Веретенникова — её первый тренер, та, кто привёл Лизу к первым большим победам. Спортсменка благодарила и семью — родителей, сестру — и, конечно, болельщиков, которые сопровождали её на протяжении всех сезонов.

Советы для тех, кто вдохновился её историей

  1. Следите за техникой: в фигурном катании важно начинать с базовых элементов и постепенно усложнять программу.

  2. Выбирайте школу или тренера, которые уделяют внимание не только прыжкам, но и качеству скольжения.

  3. Используйте защитную экипировку на первых этапах: налокотники, термоштаны, корректные коньки.

  4. Учитесь правильно восстанавливаться — отдых, питание и режим влияют на результат не меньше, чем тренировки.

  5. Для выступлений готовьте не только технику, но и образ: музыка, костюм, пластика — важные детали.

А что если хочется заниматься фигурным катанием как хобби?

Это вполне возможно не зависимо от возраста. Любителям доступны учебные группы, прокатные программы, индивидуальные занятия, а также массовые катания. Важно лишь ставить реалистичные цели: улучшить баланс, научиться тройным прыжкам или просто получить удовольствие от движения на льду.

FAQ

Как выбрать первые коньки?
Новичкам подойдут модели с мягким ботинком и устойчивым лезвием. Для прогресса лучше переходить к жёстким ботинкам среднего уровня.

Сколько стоит заниматься фигурным катанием?
Цена зависит от региона и школы: абонемент может стоить от доступного уровня до среднего сегмента, а индивидуальные уроки — дороже.

Что лучше для начинающих: индивидуальные занятия или группа?
Группы подходят для старта, но индивидуальные тренировки позволяют быстрее исправлять ошибки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
