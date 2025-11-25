Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роналду снова переписал законы спорта: биологический возраст 40-летнего форварда оказался как у 28-летнего

Возрастные показатели Роналду оценили как 28 лет — аналитики Whoop
3:06
Спорт

Биологический возраст спортсменов редко совпадает с паспортным, и свежий пример это подтверждает. Как сообщает аккаунт компании Whoop, исследование показало, что организм 40-летнего нападающего Криштиану Роналду соответствует уровню 28-летнего.

Криштиану Роналду ЧМ 2018
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Криштиану Роналду ЧМ 2018

Этот показатель стал поводом для обсуждения среди поклонников футболиста, который сохраняет высокую результативность независимо от возраста.

Данные исследования и реакция футболиста

Компания зафиксировала показатели, свидетельствующие о том, что физическое состояние Роналду остаётся значительно моложе его фактического возраста. Исследование привлекло внимание к тому, как спортсмен продолжает удерживать форму на уровне элитных атлетов. При этом форвард откликнулся на публикацию в своём стиле.

"Данные не лгут", — написал он в соцсети X.

Эта реакция стала дополнительным подтверждением его уверенности в системе подготовки.

Футболист продолжает демонстрировать высокую эффективность в текущем сезоне. Он стабильно участвует в матчах и удерживает уровень результативности, который сложно сопоставить с возрастными ожиданиями. Его биологический показатель стал ещё одним элементом в обсуждении феномена Роналду и длительности его спортивного успеха.

Показатели выступлений в сезоне

С начала сезона нападающий провёл 17 матчей за клуб "Аль-Наср" и сборную Португалии. Он смог забить 16 голов и оформил две результативные передачи. Эти цифры подтверждают, что физическая форма позволяет ему сохранять статус одного из самых результативных игроков среди действующих форвардов. На фоне разговоров о биологическом возрасте такой уровень статистики выглядит закономерным.

Игровая активность показывает, что нападающий по-прежнему интегрирован в ключевые моменты командного рисунка. Он остаётся важной частью атакующей схемы и сохраняет влияние на качество игры. Португальский футболист продолжает выходить в основном составе, а его показатели совпадают с задачами клуба в текущем сезоне.

Карьера и путь к нынешним результатам

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года, но главная часть его спортивного пути связана с европейскими клубами. Он стал одним из самых узнаваемых игроков благодаря выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". В каждом из этих клубов нападающий показывал стабильно высокий уровень и вносил вклад в достижения команд.

Футболист пять раз становился обладателем премии "Золотой мяч". Этот статус делает его одним из самых титулованных и обсуждаемых игроков своего времени. Даже после перехода в другой чемпионат он сохраняет показатель результативности, который подтверждает его профессиональную долговечность.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
