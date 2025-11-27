Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У авиакомпании есть 21 день, чтобы найти ваш потерянный багаж — Александр Барков
Жюльет Бинош рассказала о трёх отказах Спилбергу
Допоборудование увеличило утечки тока по оценке специалистов сервиса
Индонезия лидирует по числу исторически активных вулканов — GULF NEWS
Возлюбленная Тимати рассказала о послеродовом восстановлении
Шиловский оставил сыну и внучке в наследство театр, квартиру и антиквариат
Шампиньоны и вешенки подходят для насыщенного супа по данным Allrecipes
Полиэтилен ускоряет порчу картофеля при хранении — кандидат с/х наук Николай Хромов
Фрукты с калием укрепляют сердечную мышцу по данным терапевта Пивоваровой

Кожа не успевает за телом: 5 ошибок похудения, которые превращают стройность в дряблость

Медленное похудение предпочтительнее быстрого — Александр Рева
0:36
Спорт

Когда человек решает похудеть, его цель — стройное тело, но не всегда результат оказывается таким, как ожидалось. Часто вместе с уходящими килограммами теряется и эластичность кожи. Это естественный процесс: ткани не успевают адаптироваться к новым объёмам, и кожа, растянутая во время набора веса, провисает. Однако этого можно избежать, если действовать постепенно и грамотно.

Женщина с брылями на лице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с брылями на лице

Почему важно худеть медленно

Диетологи сходятся во мнении: сбрасывать вес стоит плавно — не более двух килограммов в неделю. При таком темпе организм успевает перестроиться, а кожа — восстановить тонус. Быстрая потеря веса нарушает обмен веществ, снижает выработку коллагена и эластина, а значит, кожа теряет упругость.

"Медленное похудение предпочтительнее быстрого, потому что только в этом случае организм адаптируется без стресса", — отметил тренер, мастер спорта международного класса по жиму лежа в версии AWPC Александр Рева.

Поспешное похудение чревато ещё и эффектом "йо-йо": после строгих диет вес быстро возвращается, а кожа растягивается ещё сильнее.

Как поддерживать кожу в тонусе

Путь к подтянутому телу начинается не с кремов, а с образа жизни. Эластичность кожи зависит от сочетания питания, активности, водного баланса и правильного ухода.

Правильное питание

  1. Откажитесь от жёстких диет. Организм, лишённый питательных веществ, расходует мышечную ткань, а кожа становится вялой.

  2. Добавляйте белок к каждому приёму пищи. Курица, рыба, индейка, яйца и творог — строительный материал для клеток и коллагена.

  3. Не исключайте жиры. Полезные ненасыщенные жирные кислоты содержатся в орехах, растительных маслах, авокадо и жирной рыбе.

  4. Соблюдайте баланс витаминов. Кожа особенно нуждается в витаминах A, C и E, а также в микроэлементах — цинке и селене.

Уход за телом

Физическая активность помогает коже "следовать" за телом, а не отставать от него.

  • Регулярные тренировки укрепляют мышцы и ускоряют обмен веществ.

  • Силовые упражнения 2-3 раза в неделю заменяют "пустой" объём — мышцы становятся опорой для кожи.

  • Контрастный душ улучшает кровообращение и лимфоток.

  • Горячие ванны с морской солью 1-2 раза в неделю очищают кожу и придают ей тонус.

Пилинг, массаж и обёртывания усиливают эффект — они активизируют регенерацию клеток и помогают кремам действовать глубже.

Советы для сохранения эластичности кожи при похудении

  1. Пейте воду. Минимум 1,5-2 литра в день. Недостаток жидкости делает кожу сухой и тусклой.

  2. После душа наносите крем. Лучше всего — увлажняющий или с подтягивающим эффектом.

  3. Используйте скрабы и щётки. Мягкий пилинг дважды в неделю помогает коже обновляться.

  4. Добавьте гиалуроновую кислоту. Она удерживает влагу в клетках и улучшает тургор кожи.

  5. Следите за режимом сна. Во сне активно вырабатывается коллаген.

  6. Не курите. У курильщиков кожа теряет упругость быстрее из-за нарушения кровотока.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: полное исключение жиров.
    Последствие: сухость кожи, ломкость волос.
    Альтернатива: добавьте в рацион орехи, авокадо и оливковое масло.

  2. Ошибка: резкое снижение калорий.
    Последствие: потеря мышечной массы, дряблая кожа.
    Альтернатива: снижайте калорийность постепенно — на 10-15%.

  3. Ошибка: игнорирование ухода за телом.
    Последствие: кожа не успевает восстановиться после похудения.
    Альтернатива: сочетайте питание, спорт и регулярные косметические процедуры.

А что если после похудения кожа всё равно не подтянулась?

Такое случается при большом сбросе веса или после беременности. В этом случае помогут курсы массажа, обёртывания, аппаратные процедуры и приём добавок с коллагеном и гиалуроновой кислотой. Главное — не ждать мгновенных результатов: коже нужно время, чтобы перестроиться.

Плюсы и минусы популярных методов

Метод Плюсы Минусы
Медленное похудение Естественное восстановление кожи Требует дисциплины и времени
Силовые тренировки Укрепляют мышцы и кожу Нужен регулярный график
Контрастный душ Улучшает кровоток Может быть противопоказан при гипертонии
Пилинг и массаж Стимулируют обновление клеток Требуют системности
Добавки с гиалуроновой кислотой Поддерживают эластичность изнутри Эффект заметен не сразу

Часто задаваемые вопросы

Какой спорт лучше выбрать при похудении?

Оптимальны сочетания: кардио + силовые упражнения. Так кожа остаётся в тонусе, а мышцы формируют красивый рельеф.

Стоит ли использовать антицеллюлитные кремы?

Да, если они содержат кофеин, ретинол или пептиды. Но они эффективны только в комплексе с массажем и питанием.

Сколько нужно пить воды для упругой кожи?

В среднем — 30 мл на 1 кг веса. В жару и при активных тренировках — больше.

Мифы и правда

Миф: если сильно похудеть, кожа всегда обвиснет.
Правда: при постепенном снижении веса и уходе кожа способна полностью восстановиться.

Миф: кремы подтягивают кожу без спорта.
Правда: без укрепления мышц эффект будет кратковременным.

Миф: гиалуроновая кислота эффективна только в уколах.
Правда: формы для приёма внутрь и в кремах тоже поддерживают увлажнение кожи.

Три интересных факта

  1. На 70% кожа состоит из воды — именно поэтому гидратация так важна при похудении.

  2. Коллаген начинает активно снижаться после 25 лет, и физическая активность помогает замедлить этот процесс.

  3. У людей, которые худеют с помощью силовых тренировок, кожа сохраняет упругость вдвое лучше, чем у тех, кто просто сидит на диете.

Исторический контекст

Интересно, что ещё в начале XX века женские журналы советовали "сохранять тонус кожи" при похудении с помощью обтираний и солевых ванн. Современная косметология ушла далеко вперёд, но принципы остались теми же: баланс, умеренность и уход.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Авто
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Последние материалы
Медленное похудение предпочтительнее быстрого — Александр Рева
ЦБ РФ открывает представительство в Индии — пресс-служба Центробанка
Прокалывание яйца иглой перед варкой упрощает снятие скорлупы — повара
Никита Михалков заявил о девальвации актёрской школы
В центре Млечного Пути зафиксированы следы темной материи — Томонори Тотани
Перед долгим рейсом лучше ограничить употребление кофеина — тревел-блогер
Мелкие породы собак сильнее подвержены переохлаждению — ветеринар Лия Каллаган
Некорректный угол фар увеличил блики для встречных по оценке автоинспекторов
Саженец оливы сформировал побеги после весенней обрезки
Чеснок помогает иммунной системе, но не лечит простуду — диетолог Алекса Маллейн
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.