Зимний сап — это не экстремалка: как сохранить доску и не замёрзнуть

ПВХ сапбордов выдерживает мороз до минус 30 градусов — инструкторы

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

С наступлением холодов владельцы сапбордов часто задаются вопросом: что делать с доской зимой — убирать её на хранение или продолжать кататься, наслаждаясь тишиной и свежестью зимней воды? В обоих случаях важно правильно подготовить снаряжение и соблюдать базовые правила безопасности, чтобы сап служил долго и дарил только приятные эмоции.

Фото: Designed by Freepik by alexeyzhilkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сап

Как хранить сапборд зимой

Холодное время года — не повод забывать о сапборде до весны. Чтобы доска не потеряла форму, не покрылась плесенью или трещинами, обратите внимание на несколько моментов.

Тщательно вымойте и просушите доску.

Перед хранением тщательно промойте сап тёплой водой с мягким моющим средством, уберите песок, водоросли и соль. Особое внимание — коврику и стыкам. Дайте доске высохнуть естественно: не кладите на батарею, не используйте фен и не оставляйте под солнцем. Очистите и просушите аксессуары.

Не забудьте разобрать весло, промыть и высушить насос, лиш и рюкзак. Влага в деталях может привести к поломкам — особенно это актуально для резиновых уплотнителей насоса и фиксаторов весла. Как ПВХ реагирует на мороз.

Большинство сапбордов изготавливают из морозостойкого ПВХ, который выдерживает до -30 °C. Но при сильном охлаждении материал становится более жёстким и уязвимым для микротрещин.

Никогда не сворачивайте холодный сапборд — дайте ему согреться до комнатной температуры. В сложенном или надутом виде?

Сап можно хранить как в сложенном, так и в слегка надутом состоянии (8-10 PSI). Главное — доска должна быть абсолютно сухой, без тугих сгибов. Надутый сап занимает больше места, но лучше сохраняет форму. Где хранить?

Выберите сухое, умеренно тёплое место — кладовую, квартиру, отапливаемый гараж. Избегайте сырости, перепадов температур и соседства с батареями. Отличный вариант — хранить сап горизонтально на стене или на полке, не ставя на пол. Планируете кататься зимой?

Если доска хранится в прохладе, перед выездом дайте ей согреться (например, в машине с печкой). Не накачивайте и не сдувайте сап при минусовой температуре — это вредно для клапанов и швов.

Как кататься на сапе зимой: снаряжение, советы, атмосфера

Катание на сапборде зимой — это особенный опыт. Зеркальная гладь воды, отсутствие толпы и особая тишина создают неповторимый вайб. Главное — не забывать о безопасности и правильной экипировке.

Проверьте снаряжение и прогноз.

Осмотрите доску, насос, весло, лиш на наличие трещин. Узнайте погоду, температуру, ветер, возможные осадки. Даже слабый ветер зимой может показаться очень холодным.

Одежда и экипировка — ваше всё.

Только сухой гидрокостюм (dry suit), не неопрен.

Тёплое термобельё и флис.

Неопреновые ботинки 7-8 мм и перчатки.

Шапка или капюшон, бафф/балаклава для защиты дыхательных путей.

Спасательный жилет и страховочный лиш.

Перед стартом налейте тёплой воды в ботинки и перчатки — это реально поможет не замёрзнуть.

Помните: при минусовой температуре дыхательные пути могут пострадать от холода, поэтому лучше защищать нос и рот.

Разминка — обязательно.

Зимой мышцы менее эластичны. Перед выходом сделайте 5 минут разминки: наклоны, вращения, приседания — это снизит риск травм и судорог.

Катайтесь только с компанией.

Зимой не стоит выходить на воду в одиночку. Если вариантов нет, обязательно сообщите маршрут и время возвращения близким, возьмите телефон в гермочехле и термос с горячим чаем.

Двигайтесь активно.

Главное правило — не стоять на месте. Пока гребёте — не мёрзнете. Заранее планируйте короткие и динамичные маршруты без долгих остановок.

После катания — быстро согреться.

Переоденьтесь в тёплую, сухую одежду сразу после выхода из воды. Используйте специальное пончо или парку — это удобно и очень тепло. Обязательно промойте и просушите доску.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранить сап во влажном или холодном помещении

Последствие: появление плесени, микротрещины

Альтернатива: хранить в сухом, тёплом месте, проверить доску перед весной

Последствие: появление плесени, микротрещины Альтернатива: хранить в сухом, тёплом месте, проверить доску перед весной Ошибка: кататься без специального гидрокостюма

Последствие: переохлаждение, риск для здоровья

Альтернатива: dry suit, утеплённые ботинки и перчатки

Последствие: переохлаждение, риск для здоровья Альтернатива: dry suit, утеплённые ботинки и перчатки Ошибка: выходить одному и без связи

Последствие: опасные ситуации без возможности быстро получить помощь

Альтернатива: только компания или с полным контролем маршрута и средствами связи

А что если хочется новых ощущений зимой

Попробуйте зимний сап: вы увидите знакомую воду иначе, ощутите настоящий баланс, а катание станет похожим на медитацию. Главное — безопасность, правильная подготовка и уважение к стихии.

Плюсы и минусы зимнего сапа

Плюсы Минусы Уникальные ощущения, тишина Требует специальной экипировки Нет толп на воде Риск переохлаждения и сложные условия Возможность кататься круглый год Необходимость тщательной подготовки

FAQ

Можно ли хранить сап на балконе?

Только если балкон сухой и не слишком холодный, без резких перепадов температуры.

Какой костюм выбрать для зимнего катания?

Только сухой гидрокостюм (dry suit), никакого хлопка и неопрена!

Нужно ли мыть сап после зимнего катания?

Обязательно, чтобы убрать соль и грязь, сохранить материал.

Мифы и правда

Миф: сап зимой портится быстрее

Правда: при правильном хранении и эксплуатации доска прослужит долго

сап зимой портится быстрее при правильном хранении и эксплуатации доска прослужит долго Миф: катание зимой только для экстремалов

Правда: с хорошей подготовкой это доступно любому здоровому человеку

катание зимой только для экстремалов с хорошей подготовкой это доступно любому здоровому человеку Миф: на зиму сап лучше сдуть и забыть

Правда: можно кататься весь год, если соблюдать правила

Три интересных факта

Некоторые модели сапбордов рассчитаны на эксплуатацию при температуре до -30 °C. В Европе и России всё больше энтузиастов катаются на сапах зимой — появляются даже специальные клубы. Современные dry suit-гидрокостюмы позволяют находиться на холодной воде до 2 часов подряд без риска переохлаждения.

Исторический контекст

Сапбординг пришёл в Россию как летнее развлечение, но с развитием технологий и экипировки стал круглогодичным видом спорта. Сегодня сап-клубы проводят зимние заплывы и праздники на воде, а зимние прогулки на доске становятся всё популярнее.