Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Океан перестроился до ПЭТМ, показал анализ нанопланктона — Хизер Джонс
Кошки царапают мебель ради маркировки и ухода за когтями — специалисты
Арнольд Шварценеггер устроил кинопоказ для ветеранов
Размножение рождественского кактуса весной повышает успех укоренения — Actualno
В Переславле заработал зимний туристический маршрут сообщили туроператоры
Замачивание семян чиа повышает их биодоступность — нутрициологи
После обвинения в мошенничестве звезда "Дома-2" Чуев заявил, что не виновен
Запекание куриной грудки под фольгой сохраняет сочность — кулинары
Черные точки появляются при плохом очищении кожи — дерматолог Егорова

Зимний сап — это не экстремалка: как сохранить доску и не замёрзнуть

ПВХ сапбордов выдерживает мороз до минус 30 градусов — инструкторы
1:06
Спорт

С наступлением холодов владельцы сапбордов часто задаются вопросом: что делать с доской зимой — убирать её на хранение или продолжать кататься, наслаждаясь тишиной и свежестью зимней воды? В обоих случаях важно правильно подготовить снаряжение и соблюдать базовые правила безопасности, чтобы сап служил долго и дарил только приятные эмоции.

сап
Фото: Designed by Freepik by alexeyzhilkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сап

Как хранить сапборд зимой

Холодное время года — не повод забывать о сапборде до весны. Чтобы доска не потеряла форму, не покрылась плесенью или трещинами, обратите внимание на несколько моментов.

  1. Тщательно вымойте и просушите доску.
    Перед хранением тщательно промойте сап тёплой водой с мягким моющим средством, уберите песок, водоросли и соль. Особое внимание — коврику и стыкам. Дайте доске высохнуть естественно: не кладите на батарею, не используйте фен и не оставляйте под солнцем.
  2. Очистите и просушите аксессуары.
    Не забудьте разобрать весло, промыть и высушить насос, лиш и рюкзак. Влага в деталях может привести к поломкам — особенно это актуально для резиновых уплотнителей насоса и фиксаторов весла.
  3. Как ПВХ реагирует на мороз.
    Большинство сапбордов изготавливают из морозостойкого ПВХ, который выдерживает до -30 °C. Но при сильном охлаждении материал становится более жёстким и уязвимым для микротрещин.
    Никогда не сворачивайте холодный сапборд — дайте ему согреться до комнатной температуры.
  4. В сложенном или надутом виде?
    Сап можно хранить как в сложенном, так и в слегка надутом состоянии (8-10 PSI). Главное — доска должна быть абсолютно сухой, без тугих сгибов. Надутый сап занимает больше места, но лучше сохраняет форму.
  5. Где хранить?
    Выберите сухое, умеренно тёплое место — кладовую, квартиру, отапливаемый гараж. Избегайте сырости, перепадов температур и соседства с батареями. Отличный вариант — хранить сап горизонтально на стене или на полке, не ставя на пол.
  6. Планируете кататься зимой?
    Если доска хранится в прохладе, перед выездом дайте ей согреться (например, в машине с печкой). Не накачивайте и не сдувайте сап при минусовой температуре — это вредно для клапанов и швов.

Как кататься на сапе зимой: снаряжение, советы, атмосфера

Катание на сапборде зимой — это особенный опыт. Зеркальная гладь воды, отсутствие толпы и особая тишина создают неповторимый вайб. Главное — не забывать о безопасности и правильной экипировке.

Проверьте снаряжение и прогноз.
Осмотрите доску, насос, весло, лиш на наличие трещин. Узнайте погоду, температуру, ветер, возможные осадки. Даже слабый ветер зимой может показаться очень холодным.

Одежда и экипировка — ваше всё.

  • Только сухой гидрокостюм (dry suit), не неопрен.
  • Тёплое термобельё и флис.
  • Неопреновые ботинки 7-8 мм и перчатки.
  • Шапка или капюшон, бафф/балаклава для защиты дыхательных путей.
  • Спасательный жилет и страховочный лиш.

Перед стартом налейте тёплой воды в ботинки и перчатки — это реально поможет не замёрзнуть.
Помните: при минусовой температуре дыхательные пути могут пострадать от холода, поэтому лучше защищать нос и рот.

Разминка — обязательно.
Зимой мышцы менее эластичны. Перед выходом сделайте 5 минут разминки: наклоны, вращения, приседания — это снизит риск травм и судорог.

Катайтесь только с компанией.
Зимой не стоит выходить на воду в одиночку. Если вариантов нет, обязательно сообщите маршрут и время возвращения близким, возьмите телефон в гермочехле и термос с горячим чаем.

Двигайтесь активно.
Главное правило — не стоять на месте. Пока гребёте — не мёрзнете. Заранее планируйте короткие и динамичные маршруты без долгих остановок.

После катания — быстро согреться.
Переоденьтесь в тёплую, сухую одежду сразу после выхода из воды. Используйте специальное пончо или парку — это удобно и очень тепло. Обязательно промойте и просушите доску.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить сап во влажном или холодном помещении
    Последствие: появление плесени, микротрещины
    Альтернатива: хранить в сухом, тёплом месте, проверить доску перед весной
  • Ошибка: кататься без специального гидрокостюма
    Последствие: переохлаждение, риск для здоровья
    Альтернатива: dry suit, утеплённые ботинки и перчатки
  • Ошибка: выходить одному и без связи
    Последствие: опасные ситуации без возможности быстро получить помощь
    Альтернатива: только компания или с полным контролем маршрута и средствами связи

А что если хочется новых ощущений зимой

Попробуйте зимний сап: вы увидите знакомую воду иначе, ощутите настоящий баланс, а катание станет похожим на медитацию. Главное — безопасность, правильная подготовка и уважение к стихии.

Плюсы и минусы зимнего сапа

Плюсы Минусы
Уникальные ощущения, тишина Требует специальной экипировки
Нет толп на воде Риск переохлаждения и сложные условия
Возможность кататься круглый год Необходимость тщательной подготовки

FAQ

Можно ли хранить сап на балконе?

Только если балкон сухой и не слишком холодный, без резких перепадов температуры.

Какой костюм выбрать для зимнего катания?

Только сухой гидрокостюм (dry suit), никакого хлопка и неопрена!

Нужно ли мыть сап после зимнего катания?

Обязательно, чтобы убрать соль и грязь, сохранить материал.

Мифы и правда

  • Миф: сап зимой портится быстрее
    Правда: при правильном хранении и эксплуатации доска прослужит долго
  • Миф: катание зимой только для экстремалов
    Правда: с хорошей подготовкой это доступно любому здоровому человеку
  • Миф: на зиму сап лучше сдуть и забыть
    Правда: можно кататься весь год, если соблюдать правила

Три интересных факта

  1. Некоторые модели сапбордов рассчитаны на эксплуатацию при температуре до -30 °C.
  2. В Европе и России всё больше энтузиастов катаются на сапах зимой — появляются даже специальные клубы.
  3. Современные dry suit-гидрокостюмы позволяют находиться на холодной воде до 2 часов подряд без риска переохлаждения.

Исторический контекст

Сапбординг пришёл в Россию как летнее развлечение, но с развитием технологий и экипировки стал круглогодичным видом спорта. Сегодня сап-клубы проводят зимние заплывы и праздники на воде, а зимние прогулки на доске становятся всё популярнее.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Авто
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
Размножение рождественского кактуса весной повышает успех укоренения — Actualno
В Переславле заработал зимний туристический маршрут сообщили туроператоры
Замачивание семян чиа повышает их биодоступность — нутрициологи
После 7 октября Израиль усилил блокаду палестинских городов — Дауд Матар
После обвинения в мошенничестве звезда "Дома-2" Чуев заявил, что не виновен
Запекание куриной грудки под фольгой сохраняет сочность — кулинары
Черные точки появляются при плохом очищении кожи — дерматолог Егорова
Air Canada делает ставку на Airbus — Airways
Грунт с обратной стороны Луны оказался похожим на земные грунты — New-Science
Кроссовер Jetta VS5 порадовал салоном в стиле автомобилей Volkswagen-специалисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.