После 55 лет мышцы тают быстрее: как приседания помогают удержать силу и равновесие

Чем старше мы становимся, тем острее хочется чувствовать себя бодрее, сильнее, моложе — и здоровые привычки действительно могут в этом помочь. Среди простых и доступных упражнений особенно выделяются приседания: они подходят для всех возрастов, особенно после 55 лет, когда движение — ключ к долголетию и хорошему самочувствию.
Длительное сидение негативно влияет на здоровье, даже если вы стараетесь быть активными вне дома. В исследовании 2017 года с участием 8 тысяч человек старше 45 лет выяснилось: чем больше времени в кресле — тем выше риск преждевременной смерти. Всё дело в том, что при долгом сидении кровообращение в ногах и области таза замедляется, возрастает риск образования тромбов, что может привести к инфаркту или инсульту.
Регулярная активность ног и ягодиц — необходимое условие профилактики таких проблем.
Приседания неспроста называют "королём упражнений". Это базовое движение задействует почти все группы мышц: ноги, ягодицы, спину и даже сердце. Среди плюсов:
Эта простая практика реально работает для поддержания силы, гибкости и бодрости.
Слово "приседания" часто пугает: кажется, это сложно или травмоопасно. Но при грамотной технике упражнение становится не только безопасным, но и приятным.
Оптимальное время — с 14:00 до 18:00: в эти часы мышцы лучше согреваются, а риск травм снижен. Если чувствуете себя отлично, количество повторов можно постепенно увеличивать. Если трудно — начните с минимального количества и добавляйте по самочувствию. Следите за техникой с помощью зеркала.
"Женские колени часто склонны смещаться внутрь при приседаниях. Важно следить, чтобы они оставались на одной линии с большими пальцами ног", — отметил физиотерапевт Ирина Новикова.
Даже минимальные регулярные приседания заметно улучшают подвижность, предотвращают падения и делают повседневную жизнь комфортнее.
В 56 лет я спокойно делаю до 200 приседаний в день за 3-4 подхода, без боли в коленях и с отличным самочувствием. Вместе с быстрой ходьбой и велотренажёром считаю это лучшей профилактикой гиподинамии, тромбов и заболеваний сердца.
Прекратите упражнение и проконсультируйтесь со специалистом. Для большинства проблем подойдёт облегчённая версия с опорой и сокращённой амплитудой — не гонитесь за количеством, главное — регулярность.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает здоровье суставов и костей
|Требует контроля техники
|Повышает выносливость и баланс
|Вначале может быть трудно
|Легко включить в повседневную жизнь
|Необходима регулярность
Как часто делать приседания?
Достаточно 3-4 раза в неделю, но можно и ежедневно, если нет противопоказаний.
Обязательно ли делать много повторений?
Главное — стабильность и техника. Начните с 5-10 раз и увеличивайте по мере готовности.
Можно ли заниматься при болях в коленях?
Если боль острая — нет. При хронических проблемах начинайте с опорой и проконсультируйтесь с врачом.
Приседания использовали для восстановления после болезней и травм еще в начале XX века. Сегодня они остаются фундаментом здорового движения, который помогает поддерживать активность и качество жизни в любом возрасте.
