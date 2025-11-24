Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высокоинтенсивные упражнения увеличивают риск перегрузки суставов — ортопеды
Собаки определяют время по снижению запаха хозяина — исследователи
Регина Тодоренко начала терять свой родительский авторитет
Во Вьетнаме мощные наводнения унесли жизни десятков людей — климатологи
Секрет теста для тонких блинов, которые не рвутся и не прилипают, рассказали кулинары
Женщина ждала госпитализации 64 часа в коридоре больницы — 20 Minutes
Озонирование снижает количество насекомых на даче
Россия готова к девятикратному росту парка промышленных роботов — исследователи
Нашатырный спирт ускоряет рост рассады и защищает от заболеваний — садовод Перунова

Стройность рушится не из-за макарон: настоящая причина прячется в одном незаметном выборе

Цельнозерновая паста увеличивает насыщение у спортсменов по оценке диетологов
5:59
Спорт

Макароны давно получили сомнительную репутацию продукта, несовместимого со стройностью. И зря: сами по себе они не делают фигуру тяжелее, а набор веса чаще связан не с пастой, а с тем, какие именно макароны выбираются, как они готовятся и с чем подаются. Если подойти к этому продукту внимательнее, он легко впишется и в рацион для похудения, и в спортивный план питания. Главное — учитывать несколько ключевых факторов, которые определяют, будет ли паста полезным источником энергии или быстрым путем к избытку калорий.

Девушка измеряет талию измерительной лентой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка измеряет талию измерительной лентой

Как работают макароны в спортивном питании

Для организма человека, особенно активного, макароны могут быть удобным источником сложных углеводов. Они обеспечивают стабильное высвобождение энергии, поддерживают уровень сахара в крови и помогают избежать резких приступов голода. В рационе людей, которые тренируются несколько раз в неделю и стремятся снижать процент жира, паста может служить инструментом контроля аппетита. Но разные виды макарон обладают разными свойствами, поэтому важно выбрать продукты, которые работают на снижение веса, а не мешают ему.

Сравнение видов макарон

Вид макарон Особенности Эффект на фигуру
Твёрдые сорта низкий гликемический индекс, медленные углеводы поддерживают насыщение и ровный уровень сахара
Цельнозерновые больше клетчатки, плотная текстура улучшают пищеварение, замедляют усвоение
Из мягких сортов быстрые углеводы повышают риск переедания
Яичная лапша больше калорий и гликемическая нагрузка снижает пользу пасты при похудении
Пасты со сливками много жира и соли высокий калораж без пользы для тела

Как есть макароны и худеть

Выберите правильный тип пасты

Отдавайте предпочтение продуктам из твёрдых сортов пшеницы или цельнозерновым. В составе должны быть только мука и вода — без яиц, усилителей или ароматизаторов. В спортивных магазинах и супермаркетах встречаются варианты из полбы или нута — они богаты растительным белком и подходят для разнообразных меню.

Контролируйте количество

Оптимальная порция — 50-80 г сухого продукта. В готовом виде это около 180-200 г — достаточно, чтобы получить энергию, но не превысить дневную норму калорий. Удобное ориентирование: объём порции примерно равен вашему кулаку.

Готовьте пасту аль денте

Недоваренные макароны имеют более низкий гликемический индекс, что снижает скачки сахара. Не промывайте пасту холодной водой — так теряются витамины группы B, важные для нервной системы и энергетического обмена. Масло в воду для варки тоже добавлять не стоит — оно только уменьшает адгезию соуса, но не влияет на полезность блюда.

Сделайте пасту частью сбалансированного тарелочного принципа

Классическая спортивная комбинация: овощи + белок + небольшая порция пасты. Лучшими дополнениями станут брокколи, шпинат, томаты, кабачки, курица, индейка или креветки. Немного оливкового масла холодного отжима добавят полезных жиров, но не перегрузят блюдо калориями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Переедание пасты → избыток углеводов и калорий → уменьшить порцию до 50-80 г сухого продукта.

  2. Выбор мягких сортов → быстрый голод и тяга к сладкому → использовать цельнозерновые или твёрдые сорта.

  3. Жирные сливочные соусы → резкий рост калоража → заменить на овощные или томатные основы.

  4. Большое количество сыра → высокое содержание жиров → ограничивать порцию или выбирать лёгкие сорта.

  5. Паста на ужин ежедневно → избыток калорий на фоне низкой активности → включать блюдо 1-2 раза в неделю.

А что если есть макароны хочется чаще

Можно попробовать альтернативные варианты: пасту из бобовых, цельнозерновую лапшу или блюда на основе овощной спирализованной нарезки. Такие решения уменьшают калорийность порции и дают больше клетчатки, сохраняя привычный вкус сочетаний и текстуру плотного гарнира.

Плюсы и минусы пасты в рационе для похудения

Плюсы Минусы
стабильный источник энергии риск переедания при больших порциях
долгое чувство насыщения избыток калорий при жирных соусах
низкая гликемическая нагрузка у твёрдых сортов мягкие сорта быстро повышают сахар
удобство приготовления легко превратить в "тяжёлое" блюдо
гибкость сочетаний с белком и овощами требует контроля состава

FAQ

Какую пасту выбрать для снижения веса?
Оптимальны цельнозерновые и изделия из твёрдых сортов пшеницы.

Можно ли есть пасту вечером?
Если порция небольшая и добавлен белок, можно, но лучше — после тренировки.

Какой соус наиболее полезный?
Томатный, овощной или на основе оливкового масла в небольшом количестве.

Мифы и правда

Миф: макароны всегда вредят фигуре.
Правда: влияют не макароны, а качество продукта и соус.

Миф: паста на ужин — прямой путь к полноте.
Правда: важна общая калорийность дня, а не время приёма пищи.

Миф: паста из цельного зерна невкусная.
Правда: современные варианты имеют плотную текстуру и насыщенный вкус, который сочетается с овощами и белком.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Недвижимость
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Гости из космоса пришли без предупреждения: осколок пробил крышу и вынес тайну миллиардов лет
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Последние материалы
Регина Тодоренко начала терять свой родительский авторитет
Во Вьетнаме мощные наводнения унесли жизни десятков людей — климатологи
Секрет теста для тонких блинов, которые не рвутся и не прилипают, рассказали кулинары
Женщина ждала госпитализации 64 часа в коридоре больницы — 20 Minutes
Озонирование снижает количество насекомых на даче
Россия готова к девятикратному росту парка промышленных роботов — исследователи
Нашатырный спирт ускоряет рост рассады и защищает от заболеваний — садовод Перунова
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
На Бали проверяют хостел после гибели китайского туриста — специалисты
Неподходящие по возрасту спреи вызывают осложнения у детей — Иван Лесков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.