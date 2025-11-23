Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медленное заживление ран может быть связано с "рыжим геном" — учёные
Падение аппетита у детей связано с нехваткой витамина С — педиатр Русакова
Апельсиновый маринад делает куриное мясо мягким и сочным
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер не собираются расставаться – People
Установлена необходимость удаления растений с болезнями — агрономы
Водители могут получить штраф за остановку на проезжей части при ремонте- ГАИ
Медленная ходьба снижает общий жир у женщин в постменопаузе — учёные
Банковские вклады в Гонконге выросли более чем на 10 процентов — Пол Чан
Кожура цитрусов улучшает качество воздуха в холодильнике — tamoristorante.it

Неправильная пауза между подходами превращает тренировку в пустую трату сил: вот как не ошибиться

Короткие перерывы снижают рабочий вес по данным Journal of Strength & Conditioning
4:10
Спорт

В силовой и функциональной подготовке перерыв между подходами считается не менее важным фактором, чем вес снаряда или количество повторений. От длины паузы зависит, какой отклик получат мышцы: силовой, объемный или выносливостный. Правильно подобранный отдых помогает избежать перетренированности, поддерживает интенсивность и делает тренировку более эффективной.

Отдых после тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Отдых после тренировки

В разных режимах работы организм расходует энергию по-разному. Во время подхода мышцы тратят АТФ и креатинфосфат, накапливают молочную кислоту и получают микронагрузки. В восстановлении участвуют десятки физиологических процессов, и перерывы между подходами позволяют им полноценно работать.

Что такое АТФ, креатинфосфат и молочная кислота

АТФ (аденозинтрифосфат) — главный источник энергии для мышечного сокращения. Именно его молекулы позволяют мышцам выполнять работу в первые секунды подхода. Однако запас АТФ в мышечных волокнах крайне ограничен и расходуется почти мгновенно. Чтобы продолжать движение, организм использует креатинфосфат — вещество, которое быстро восстанавливает АТФ и поддерживает выполнение коротких и интенсивных усилий. Когда нагрузка становится длительной и мощной, мышечные клетки начинают вырабатывать энергию без участия кислорода. В этот момент появляется молочная кислота — побочный продукт анаэробного обмена, вызывающий характерное жжение в мышцах. Её накопление ограничивает продолжительность подхода, а часть отдыха между повторениями как раз уходит на снижение концентрации молочной кислоты и восстановление энергетических запасов.

Базовые механизмы: почему пауза влияет на результат

Отдых регулирует метаболический стресс, восстановление энергетических систем и способность выполнять повторения на оптимальном уровне. Чем тяжелее подход, тем больше ресурсов требуется на его повторение. Короткие интервалы создают накопленную усталость, длинные — обеспечивают полноценный возврат силы. Баланс подбирается с учётом цели тренировки.

Сравнение видов отдыха

Тип отдыха Длительность Подходит для Физиологический эффект
Короткий 30-60 секунд пампинг, работа на выносливость рост метаболического стресса
Средний 1-2 минуты гипертрофия частичное восстановление (70-80%)
Длинный 3-5 минут максимальная сила полное восстановление креатинфосфата

Советы шаг за шагом: как выбрать время отдыха

Определить цель тренировки

Приоритет силы требует длинной паузы, набор массы — средней, работа на выносливость — короткой.

Учитывать уровень подготовки

Новичкам стоит начинать с 1,5-2 минут перерыва, а опытные спортсмены могут варьировать паузы внутри тренировки.

Использовать периодизацию

В разные месяцы сезона полезно менять длительность отдыха: чередовать фазы силы и гипертрофии, облегчая адаптацию.

Учитывать уровень усталости

Если техника начинает страдать, лучше увеличить паузу — это предотвратит травмы.

Подстраивать отдых под упражнение

Многосуставные движения требуют большего восстановления, чем изолирующие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слишком короткий отдых → резкое падение силы → увеличить паузу до 90-120 секунд.

  2. Чрезмерно длинные перерывы → потеря интенсивности → сократить до 1-2 минут.

  3. Работа без учёта энергетики → слабый прогресс → ориентироваться на восстановление КФ (2-5 минут).

  4. Универсальная пауза для всех упражнений → застой → варьировать по сложности движения.

  5. Игнорирование возраста → длительное восстановление → увеличить паузу после 40 лет на 20-30%.

А что если времени на тренировку мало

Можно использовать метод "кластеров" — короткие микропауы внутри подхода. Это снижает общую продолжительность занятия, но позволяет сохранить рабочий вес. Второй вариант — суперсеты с минимальным отдыхом, если цель состоит в повышении метаболического стресса.

Плюсы и минусы различных типов отдыха

Тип Плюсы Минусы
Короткий быстрый темп, пампинг снижение силы
Средний баланс восстановления и нагрузки требуется контроль времени
Длинный максимальные веса тренировка становится длинной

FAQ

Сколько нужно отдыхать для роста силы?
Обычно 3-5 минут между подходами.

Подходит ли минута отдыха для новичков?
Лучше 1,5-2 минуты для адаптации организма.

Можно ли менять длительность отдыха в одной тренировке?
Да, это используется в периодизации.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади
Точка зрения
Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Гости из космоса пришли без предупреждения: осколок пробил крышу и вынес тайну миллиардов лет
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Автомобиль задыхается, а водитель этого не видит: как один режим рушит вентиляцию зимой
Автомобиль задыхается, а водитель этого не видит: как один режим рушит вентиляцию зимой
Последние материалы
Апельсиновый маринад делает куриное мясо мягким и сочным
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер не собираются расставаться – People
Установлена необходимость удаления растений с болезнями — агрономы
Водители могут получить штраф за остановку на проезжей части при ремонте- ГАИ
Медленная ходьба снижает общий жир у женщин в постменопаузе — учёные
Банковские вклады в Гонконге выросли более чем на 10 процентов — Пол Чан
Кожура цитрусов улучшает качество воздуха в холодильнике — tamoristorante.it
Григорий Лепс купил дом для бывшей жены Анны Шаплыковой
Рождественские ярмарки в Европе закрываются из-за новых правил — Pravda
24 ноября: День моржа, колючая проволока и самбо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.