Уход Карпина получил неожиданный поворот: Динамо заявило, что тренер отказался от неустойки сам

Карпин отказался от неустойки при уходе из "Динамо", по данным Sport24

Отставка Валерия Карпина из московского "Динамо" вызвала широкий отклик в футбольной среде, особенно после сообщения о том, что тренер отказался от положенной компенсации.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

Об этом сообщил Sport24, передав слова генерального директора клуба Павла Пивоварова. Решение специалиста стало неожиданным шагом, учитывая громкость обсуждений вокруг его ухода.

Как проходило расставание

Пивоваров отметил, что инициатива разрыва соглашения исходила от Карпина, который сообщил о желании покинуть команду в начале недели. По его словам, процедура оформления прошла быстро, без дополнительных условий и юридических споров. Он подчеркнул, что вопрос неустойки даже не поднимался, поскольку тренер предпочёл завершить работу без компенсаций.

В руководстве "Динамо" восприняли такой шаг как окончательное и обдуманное решение. Руководитель пояснил, что ситуация не требовала долгих консультаций, поскольку позиция наставника была сформулирована ясно и недвусмысленно. В клубе расценили это как поступок, демонстрирующий самостоятельность и ответственность специалиста.

"Уход Карпина? Много комментариев было на эту тему. Он изъявил желание покинуть клуб в понедельник, все было быстро оформлено", — сказал Пивоваров.

Матч после отставки и положение в таблице

Уже 23 ноября команда провела встречу Российской премьер-лиги против "Динамо" Махачкалы и уверенно выиграла со счётом 3:0. Игра прошла в Москве, и хозяева доминировали на всем протяжении матча, реализовав несколько острых моментов. На результат повлиял и эпизод с удалением Имадеддина Аззи при счёте 0:2.

В составе москвичей отличились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, а в концовке третий мяч забил Эль-Мехди Маухуб. Эта победа позволила команде удержаться в зоне середины таблицы, где "Динамо" располагается на девятом месте с 20 очками. Махачкалинский клуб, набравший 14 баллов, занимает 13-ю строчку.