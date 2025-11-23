Кандидаты сгорают один за другим: почему Спартаку всё труднее найти наставника с нужным масштабом

Смородская назвала Карпина подходящим тренером для "Спартака"

2:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

На фоне продолжающихся поисков нового главного тренера "Спартака" в футбольной среде вновь обсуждают, каким должен быть специалист для клуба с такими ожиданиями и историей.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова Матч Спартак - Оренбург

Об этом рассказало издание "СЭ", приводя мнение бывшего президента "Локомотива" Ольги Смородской. Её взгляд акцентирован на опыте и профессиональном уровне кандидатов.

Критерии выбора тренера

Смородская подчеркнула, что клубу необходим тренер, сочетающий талант и подтверждённый практикой опыт, а не специалисты с сомнительным послужным списком. По её словам, недавние назначения в "Спартаке" вызывали серьёзные вопросы и не соответствовали уровню клуба. Она считала, что череда неудачных решений серьёзно повлияла на качество игры и на атмосферу вокруг команды.

Отдельно она отметила российских тренеров, упомянув, что высоко оценивает потенциал Валерия Карпина. Однако, как пояснила Смородская, его возвращение в московский клуб представляется невозможным из-за закрытого для него пути в организацию. В её интерпретации это связано не с профессиональными качествами, а с отношениями, которые сформировались ранее.

Текущая ситуация в клубе

11 ноября "Спартак" сообщил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. На время поиска нового наставника обязанности главного тренера возложены на Вадима Романова, который ранее работал в структуре клуба. Это решение стало временной мерой, позволяющей сохранить управляемость команды в период перехода.

Сейчас красно-белые занимают шестую строчку таблицы Премьер-лиги, имея 25 очков. Команда остаётся в зоне борьбы за высокие места, но нестабильность в тренерском штабе продолжает сказываться на восприятии перспектив. В этой ситуации требования к будущему наставнику становятся особенно жёсткими.

"Нужен талантливый специалист, с опытом. А не какие-то странные люди, которые непонятно где работали", — сказала Смородская "СЭ".