Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канье Уэст заявил о сожалении из-за развода с Ким Кардашьян
Фильм "Авиатор" вышел менее глубоким, чем роман Водолазкина
Долинная лихорадка всё чаще диагностируется в Калифорнии — специалисты
Языковые модели помогают шеф-поварам создавать новые блюда — программист Березин
Карпин отказался от неустойки при уходе из "Динамо", по данным Sport24
В Крыму впервые выявлена цикадка как новый вредитель — Александр Губин
Медленное томление делает бульон насыщенным сообщил — Madeleinekitchen
Закрытый картоном радиатор ускорил рост температуры зимой — автоэксперты
Влияние быстрой потери веса на упругость кожи объяснили дерматологи — vogue.cz

Кандидаты сгорают один за другим: почему Спартаку всё труднее найти наставника с нужным масштабом

Смородская назвала Карпина подходящим тренером для "Спартака"
2:11
Спорт

На фоне продолжающихся поисков нового главного тренера "Спартака" в футбольной среде вновь обсуждают, каким должен быть специалист для клуба с такими ожиданиями и историей.

Матч Спартак - Оренбург
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова
Матч Спартак - Оренбург

Об этом рассказало издание "СЭ", приводя мнение бывшего президента "Локомотива" Ольги Смородской. Её взгляд акцентирован на опыте и профессиональном уровне кандидатов.

Критерии выбора тренера

Смородская подчеркнула, что клубу необходим тренер, сочетающий талант и подтверждённый практикой опыт, а не специалисты с сомнительным послужным списком. По её словам, недавние назначения в "Спартаке" вызывали серьёзные вопросы и не соответствовали уровню клуба. Она считала, что череда неудачных решений серьёзно повлияла на качество игры и на атмосферу вокруг команды.

Отдельно она отметила российских тренеров, упомянув, что высоко оценивает потенциал Валерия Карпина. Однако, как пояснила Смородская, его возвращение в московский клуб представляется невозможным из-за закрытого для него пути в организацию. В её интерпретации это связано не с профессиональными качествами, а с отношениями, которые сформировались ранее.

Текущая ситуация в клубе

11 ноября "Спартак" сообщил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. На время поиска нового наставника обязанности главного тренера возложены на Вадима Романова, который ранее работал в структуре клуба. Это решение стало временной мерой, позволяющей сохранить управляемость команды в период перехода.

Сейчас красно-белые занимают шестую строчку таблицы Премьер-лиги, имея 25 очков. Команда остаётся в зоне борьбы за высокие места, но нестабильность в тренерском штабе продолжает сказываться на восприятии перспектив. В этой ситуации требования к будущему наставнику становятся особенно жёсткими.

"Нужен талантливый специалист, с опытом. А не какие-то странные люди, которые непонятно где работали", — сказала Смородская "СЭ".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
Авто
Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Популярное
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом

Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.

Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Последние материалы
Языковые модели помогают шеф-поварам создавать новые блюда — программист Березин
Карпин отказался от неустойки при уходе из "Динамо", по данным Sport24
В Крыму впервые выявлена цикадка как новый вредитель — Александр Губин
Медленное томление делает бульон насыщенным сообщил — Madeleinekitchen
Закрытый картоном радиатор ускорил рост температуры зимой — автоэксперты
Влияние быстрой потери веса на упругость кожи объяснили дерматологи — vogue.cz
Смородская назвала Карпина подходящим тренером для "Спартака"
В регионах ожидается рост стоимости 1 кв. метра жилья — Минстрой РФ
Растения оживляют пространство и создают ощущение уюта — флорист Петрова
VAR инициировал пересмотр момента в дерби "Спартак" – ЦСКА — Тимур Журавель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.