Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канье Уэст заявил о сожалении из-за развода с Ким Кардашьян
Фильм "Авиатор" вышел менее глубоким, чем роман Водолазкина
Долинная лихорадка всё чаще диагностируется в Калифорнии — специалисты
Языковые модели помогают шеф-поварам создавать новые блюда — программист Березин
Карпин отказался от неустойки при уходе из "Динамо", по данным Sport24
В Крыму впервые выявлена цикадка как новый вредитель — Александр Губин
Медленное томление делает бульон насыщенным сообщил — Madeleinekitchen
Закрытый картоном радиатор ускорил рост температуры зимой — автоэксперты
Влияние быстрой потери веса на упругость кожи объяснили дерматологи — vogue.cz

Футбол отходит на второй план: спор о пенальти Спартака показал, как страх блокирует работу арбитров

VAR инициировал пересмотр момента в дерби "Спартак" – ЦСКА — Тимур Журавель
2:23
Спорт

Судейские решения в московском дерби вновь стали предметом спора, особенно после эпизода с отменённым пенальти "Спартака" в матче против ЦСКА.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Об этом сообщил телеграм-канал футбольного комментатора Тимура Журавеля, который подробно разобрал момент на 61-й минуте встречи. Ситуация с участием Игоря Дивеева и Романа Зобнина вызвала обсуждение далеко за пределами поля.

Спорный эпизод и трактовка правил

После обращения к системе VAR арбитр Сергей Карасёв отменил назначенный ранее пенальти, сочтя, что защитник ЦСКА успел первым сыграть в мяч. Контакт между футболистами он расценил как несущественный, а итоговый счёт 1:0 в пользу красно-белых лишь усилил внимание к произошедшему. Журавель отметил, что подобные ситуации всё чаще вращаются вокруг формального признака — касания мяча, тогда как общий смысл эпизода уходит на второй план.

Комментатор утверждал, что тенденция к формальному толкованию стала системной и приводит к одинаковой модели поведения арбитров. По его словам, судьи реже исходят из игровой логики и чаще стремятся найти элемент, который выглядит безопасным в глазах контролирующих инстанций.

Давление руководства и влияние VAR

По мнению Журавеля, на поведение арбитров влияет страх последующих оценок со стороны главы судейского департамента РФС Милорада Мажича, руководящего направлением с 2023 года. Он указывал, что и VAR, и сам Карасёв действовали с оглядкой на возможные выводы начальства, предпочитая решение, которое проще объяснить.

"Если мы оставим в стороне возможный фол Жедсона Фернандеша и будем смотреть только на момент Зобнин — Дивеев, получим ещё одно подтверждение, что наши судьи предпочитают видеть в эпизоде формальность вместо сути. Так арбитры пытаются обезопасить себя от санкций Мажича", — написал Журавель в телеграм-канале.

Он пояснял, что постоянные размышления о реакции руководителя мешают судьям трактовать эпизоды по существу. Комментатор считал, что им проще опереться на понятную деталь, чем рисковать интерпретацией, которая может вызвать вопросы у руководства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
Авто
Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
В Канаде гризли сразятся за трон долины Боу после зимы — CBC News
Домашние животные
В Канаде гризли сразятся за трон долины Боу после зимы — CBC News
Популярное
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом

Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.

Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Последние материалы
Языковые модели помогают шеф-поварам создавать новые блюда — программист Березин
Карпин отказался от неустойки при уходе из "Динамо", по данным Sport24
В Крыму впервые выявлена цикадка как новый вредитель — Александр Губин
Медленное томление делает бульон насыщенным сообщил — Madeleinekitchen
Закрытый картоном радиатор ускорил рост температуры зимой — автоэксперты
Влияние быстрой потери веса на упругость кожи объяснили дерматологи — vogue.cz
Смородская назвала Карпина подходящим тренером для "Спартака"
В регионах ожидается рост стоимости 1 кв. метра жилья — Минстрой РФ
Растения оживляют пространство и создают ощущение уюта — флорист Петрова
VAR инициировал пересмотр момента в дерби "Спартак" – ЦСКА — Тимур Журавель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.