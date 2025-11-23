Футбол отходит на второй план: спор о пенальти Спартака показал, как страх блокирует работу арбитров

VAR инициировал пересмотр момента в дерби "Спартак" – ЦСКА — Тимур Журавель

Судейские решения в московском дерби вновь стали предметом спора, особенно после эпизода с отменённым пенальти "Спартака" в матче против ЦСКА.

Об этом сообщил телеграм-канал футбольного комментатора Тимура Журавеля, который подробно разобрал момент на 61-й минуте встречи. Ситуация с участием Игоря Дивеева и Романа Зобнина вызвала обсуждение далеко за пределами поля.

Спорный эпизод и трактовка правил

После обращения к системе VAR арбитр Сергей Карасёв отменил назначенный ранее пенальти, сочтя, что защитник ЦСКА успел первым сыграть в мяч. Контакт между футболистами он расценил как несущественный, а итоговый счёт 1:0 в пользу красно-белых лишь усилил внимание к произошедшему. Журавель отметил, что подобные ситуации всё чаще вращаются вокруг формального признака — касания мяча, тогда как общий смысл эпизода уходит на второй план.

Комментатор утверждал, что тенденция к формальному толкованию стала системной и приводит к одинаковой модели поведения арбитров. По его словам, судьи реже исходят из игровой логики и чаще стремятся найти элемент, который выглядит безопасным в глазах контролирующих инстанций.

Давление руководства и влияние VAR

По мнению Журавеля, на поведение арбитров влияет страх последующих оценок со стороны главы судейского департамента РФС Милорада Мажича, руководящего направлением с 2023 года. Он указывал, что и VAR, и сам Карасёв действовали с оглядкой на возможные выводы начальства, предпочитая решение, которое проще объяснить.

"Если мы оставим в стороне возможный фол Жедсона Фернандеша и будем смотреть только на момент Зобнин — Дивеев, получим ещё одно подтверждение, что наши судьи предпочитают видеть в эпизоде формальность вместо сути. Так арбитры пытаются обезопасить себя от санкций Мажича", — написал Журавель в телеграм-канале.

Он пояснял, что постоянные размышления о реакции руководителя мешают судьям трактовать эпизоды по существу. Комментатор считал, что им проще опереться на понятную деталь, чем рисковать интерпретацией, которая может вызвать вопросы у руководства.