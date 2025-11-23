Когда бег бьёт по суставам, а лыжи распределяют нагрузку: зимний спорт показывает неожиданный баланс сил

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лыжи равномерно нагружают мышцы всего тела по данным спортивных тренеров
Спорт

Зимой многие спортсмены и любители активного образа жизни переключаются с бега на лыжи. Оба вида нагрузки относятся к естественному кардио, но воздействуют на тело по-разному. Чтобы понять, какое движение более физиологично, безопасно и полезно для развития мышц, важно рассмотреть влияние на суставы, работу всего мышечного каркаса и способность тренировать выносливость без перегрузок.

Лыжник в зимнем лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лыжник в зимнем лесу

Заметно, что бег и лыжи часто сравнивают как взаимодополняющие дисциплины. Это не случайно: их сочетание позволяет равномерно распределять нагрузку, развивать силу и кардиовытливость, укреплять суставы и улучшать координацию. При этом каждый вид движения имеет свои слабые и сильные стороны.

Основные различия между бегом и лыжами

Разница заключается в биомеханике и степени участия мышечных групп. В беге основная часть нагрузки ложится на ноги и сухожильный аппарат, обеспечивающий «пружинящий» отскок. На лыжах движение вязкое и скользящее: сила удара снижается, а включение верхней части тела возрастает.

Нагрузка на мышцы становится более распределённой, что уменьшает стресс на ноги, но требует большего участия корпуса, широчайших мышц и трицепсов. За счёт этого лыжи часто оказываются эффективнее для общего физического развития, особенно у начинающих.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
