Жир на спине тает, как снег у батареи: домашний комплекс, который возвращает ровную осанку

Возрастные изменения часто отражаются на теле в самых неожиданных местах, и одна из таких зон — спина. Жировые складки формируются постепенно, но убрать их можно без дорогого оборудования и сложных тренажёров. Главное — подобрать правильные упражнения, которые включают мышцы верхней части тела и заставляют работать весь корпус одновременно.
С годами обмен веществ замедляется, гормональный фон меняется, и многие начинают замечать уплотнения в зоне лопаток, подмышек или по бокам. Эти "подушки" образуются не только из-за малоподвижности, но и из-за ослабления глубоких мышц, которые отвечают за осанку и стабильность корпуса.
"Упражнения, выполняемые стоя, требуют совместной работы всей вашей кинетической цепи. Вы не просто двигаете руками — ваши мышцы кора, ягодичные мышцы и глубокие постуральные мышцы должны стабилизировать вас", — объясняет тренер, генеральный директор компании Karen Ann Wellness Карен Энн Кэнхэм.
Именно поэтому тренировки стоя оказываются эффективнее тяги на гребном тренажёре: движения ближе к естественным, включают ротацию, стабилизацию и контроль, а значит, дают больше калорийного расхода.
|Формат
|Плюсы
|Минусы
|Тренажёр "гребля"
|Хорошая кардионагрузка, безопасное положение тела
|Мало работы стабилизаторов, фиксированная траектория
|Стоячие упражнения
|Включают все мышцы корпуса, улучшают осанку, повышают координацию
|Требуют контроля техники
|Домашние мини-утяжелители
|Удобно, дёшево, легко повторять
|Ограниченный вес, нет прогрессии нагрузки
Ниже — универсальный комплекс, который можно выполнять дома. Понадобятся резинки, лёгкие гантели или любые предметы весом 1-3 кг.
Это движение укрепляет среднюю часть спины, улучшает осанку и подключает мышцы пресса.
Как выполнять:
Встаньте на фитнес-резинку обеими стопами.
Держите её руками в одной точке.
Подтяните к груди, сводя лопатки.
Медленно вернитесь в исходное положение.
Сделайте 2 подхода по 15-20 повторений.
Работают спина, плечи, верхние мышцы корпуса.
Как выполнять:
Наденьте резинку на предплечья.
Разведите руки широко.
В точке максимального натяжения сделайте несколько пружинящих движений.
Вернитесь в начало.
Сделайте 15-20 разведений.
Упражнение получило такое название благодаря положению тела, напоминающему сидящую муху, которая шевелит крыльями. Во время движения активно включаются плечи и руки, а корпус работает интенсивнее, что помогает ускорить расход жира.
Как выполнять:
Встаньте прямо, возьмите лёгкие гантели или бутылки с водой.
Наклоните корпус вперёд, сохраняя спину прямой.
Разведите руки в стороны, слегка сгибая локти.
Медленно опустите обратно.
Повторите 3 подхода по 10-12 раз.
Работают косые мышцы живота, широчайшие мышцы спины и вся диагональная линия корпуса.
Как выполнять:
Встаньте ровно, ноги широко.
Возьмите утяжелитель 2-3 кг двумя ладонями.
Поднимите его над одним плечом.
Переведите вниз по диагонали к противоположному бедру.
Скручивайте корпус, следите за устойчивостью.
Повторите в обе стороны.
Выполните по 10 движений в каждом направлении, 3-4 круга.
Укрепляет выносливость, улучшает тонус плеч, подключает мелкие стабилизаторы.
Как выполнять:
Встаньте прямо, корпус напряжён.
Вытяните руки вперёд.
Махайте ими, имитируя плавание: одна — вперёд, другая — назад.
Либо заведите руки за голову, разведите в стороны и опустите вниз.
Двигайтесь плавно и непрерывно.
Работайте 1-2 минуты в 3 подходах.
Разминка 3-5 минут (вращения плеч, лёгкая ходьба).
Выберите 3 упражнения из списка и выполните круг.
Через неделю добавьте ещё одно упражнение.
Увеличивайте количество повторений каждые 10 дней.
Следите за техникой — работать должны спина и корпус, а не шея.
Ошибка: слишком тяжёлые гантели
Последствие: перенапряжение шеи и поясницы
Альтернатива: начните с 0,5-1 кг
Ошибка: быстрые резкие рывки
Последствие: ухудшение осанки, риск травмы
Альтернатива: плавная, контролируемая амплитуда
Ошибка: сутулость в наклоне
Последствие: работа уходит в плечи, спина не тренируется
Альтернатива: слегка согнутые колени, напряжённый пресс
Подойдут:
пластиковые бутылки,
пакеты крупы,
ремень или шарф вместо резинки.
Главное — стабильная техника и регулярность.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение осанки
|Требуют контроля тела
|Больше калорийного расхода
|Не всегда подходят при боли в пояснице
|Минимум инвентаря
|Нужна регулярность
|Работают все стабилизаторы
|Прогресс зависит от качества техники
Оптимально 3-4 раза в неделю по 15-20 минут.
Резинки безопаснее и мягче для суставов, гантели дают больше силы. Идеальный вариант — сочетать оба формата.
Первые визуальные эффекты появляются через 3-6 недель при регулярных тренировках.
Миф: убрать жир на спине можно только кардио.
Правда: силовые упражнения быстрее формируют рельеф и повышают метаболизм.
Миф: после 45 мышцы почти не растут.
Правда: растут, просто медленнее — важны техника и питание.
Миф: наклоны вредят спине.
Правда: вредят только при неправильной форме. Согнутые колени и напряжённый пресс делают наклоны безопасными.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...