Зима крадёт бодрость незаметно: этот механизм в организме включает режим экономии энергии

С наступлением осени многие замечают, как привычная бодрость постепенно уступает место вялости, рассеянности и хандре. Когда солнечный свет становится редким, мозг теряет один из своих главных ориентиров. Он получает меньше зрительных сигналов, уровень активности падает, а вместе с ним ослабевает внимание, ухудшается реакция и становится сложнее поддерживать эмоциональный тонус. Для тех, кто тренируется регулярно, сезонные перепады особенно ощутимы: внутренний настрой напрямую влияет на качество нагрузки и результат.
Свет — основной регулятор бодрствования, и когда он исчезает из повседневности, организм начинает работать экономнее. Нервная система переключается на "зимний режим", и человек сталкивается с целым набором симптомов, которые медики называют "сезонным синдромом". Он проявляется по-разному, но чаще всего включает сонливость, снижение мышечной силы, замедление мыслительных процессов и эмоциональный упадок.
Эмоциональный фон регулируется нейромедиаторами, и один из ключевых — серотонин. Благодаря ему между нервными клетками передаются сигналы, от которых зависит настроение, скорость реакции, качество сна и общее ощущение стабильности. Уровень вещества колеблется в течение суток и зависит от множества факторов, включая освещённость и питание.
Серотонин синтезируется из триптофана, аминокислоты, которой в крови мало. Простое увеличение её количества за счёт питания работает слабо — организм выводит избыток. Но есть другой способ поддержать серотониновую систему — углеводы. Они вызывают выброс инсулина, после чего большая часть аминокислот уходит в ткани, а триптофан остаётся в кровотоке. Благодаря этому он легче попадает в мозг и ускоряет синтез серотонина. Такой естественный механизм позволяет мягко регулируть эмоциональный фон.
Зимой многим хочется сладкого — это нормальная реакция мозга, ищущего быстрых эмоций. Но резкие всплески энергии от конфет и пирожных быстро сменяются спадом, приводя к нарушению режима питания. Гораздо полезнее выбирать "медленные" источники углеводов — крупы, бобовые, рис, картофель. Они дают стабильную энергию и не создают перегрузки.
Есть важная деталь: блюда, где углеводы занимают большую часть объёма, вызывают лёгкую сонливость, поэтому их лучше переносить на вечер. Такой ужин помогает расслабить мышцы, улучшает качество отдыха и способствует восстановлению после тренировки — особенно зимой, когда тело нуждается в мягкой поддержке.
|Фактор
|Влияние на организм
|Особенность
|Освещённость
|Регулирует бодрствование и выработку серотонина
|Главный источник стимулов
|Питание
|Влияет на обмен нейромедиаторов
|Углеводы повышают уровень триптофана
|Эмоции
|Формируют общий тонус
|Визуальные образы работают как якоря
|Физическая активность
|Улучшает кровообращение и сон
|Эффективность зависит от настроя
Увеличьте яркость освещения дома — замените лампы на более мощные.
Каждый день выходите на улицу хотя бы на 10-20 минут, независимо от погоды.
Делайте ставку на сложные углеводы — овсянку, рис, фасоль, картофель.
Перенесите высокоуглеводные блюда на вечер для улучшения засыпания.
Разместите в зоне тренировок изображение, которое вас мотивирует.
Пересматривайте любимые фильмы — они помогают быстро менять эмоциональный фон.
Добавьте лёгкие прогулки — это стимулирует работу нервной системы.
Тянуться к сладкому в моменты упадка → быстрый спад энергии → выбирайте финики, бананы, каши.
Сидеть дома без дневного света → усиление зимней хандры → ежедневно выходите на улицу или включайте яркое освещение.
Пропускать тренировки из-за усталости → снижение тонуса и ухудшение сна → переходите на короткие, но регулярные тренировки.
Спать нерегулярно → ухудшение реакции и внимания → придерживайтесь стабильного режима сна.
Если привычные способы уже не помогают, стоит обратить внимание на режим дня. Иногда достаточно сместить график: ложиться на час раньше, увеличить длительность прогулок или добавить спокойные тренировки вроде растяжки. Зимой организм медленнее включается в активность, и перестройка распорядка помогает сгладить колебания, уменьшить раздражительность и вернуть собранность.
|Плюсы
|Минусы
|Более глубокое восстановление после вечерней нагрузки
|Сложнее поддерживать мотивацию
|Возможность улучшить качество сна
|Меньше дневного света
|Повышенный эффект от эмоциональной поддержки
|Сезонная сонливость
Как выбрать углеводы для вечернего приёма пищи?
Подойдут крупы: овсянка, рис, гречка, а также картофель и бобовые — они поддерживают стабильный уровень энергии.
Сколько света нужно зимой?
Желательно 30-60 минут дневного освещения ежедневно. Если такой возможности нет, помогает яркий искусственный свет.
Что лучше для поддержания настроения: прогулки или тренировки?
Лучше сочетать оба варианта. Прогулки дают свет и активируют нервную систему, тренировки повышают тонус и качество сна.
