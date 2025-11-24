Новички удивляются: эти советы делают упражнение понятным, а нагрузку — управляемой

Многие, кто только делает первые шаги в тренировках, считают отжимания слишком сложным упражнением. Но освоить их можно даже без спортивного опыта — достаточно выбрать подходящую модификацию и понимать базовые принципы движения. Это упражнение укрепляет мышцы груди, рук и корпуса, улучшает осанку и помогает развивать общую силу.
Отжимания отлично тренируют верх тела и мышцы-стабилизаторы. Даже облегчённые варианты включают в работу грудные мышцы, трицепсы и мышцы пресса. Новичкам важно начинать с тех модификаций, где нагрузка распределяется мягче, а техника остаётся контролируемой.
"На вдохе опустите корпус вниз, сгибая руки в локтях… С выдохом поднимите туловище вверх", — пояснил фитнес-тренер Роман Филиппенко.
Такие подсказки помогают выполнить движение правильно с первого раза.
|Вид отжиманий
|Сложность
|Основная нагрузка
|Подходит новичкам
|Отжимания от стены
|Минимальная
|Плечи, грудные
|Да
|С колен
|Низкая
|Грудь, трицепс, пресс
|Да
|С возвышения
|Средняя
|Грудные, дельты
|Да
|Классические
|Средняя-высокая
|Грудные, пресс
|После подготовки
|Усложнённые варианты
|Высокая
|Локальные зоны
|Нет
Постелите коврик или выберите нескользящую поверхность.
Наденьте удобную одежду и устойчивую обувь.
Поставьте рядом воду.
Поставьте ладони под плечами, корпус держите ровно.
На вдохе опускайтесь вниз медленно и контролируемо.
На выдохе поднимайтесь, сохраняя ровную линию спины.
Смотрите в пол — это снизит напряжение в шее.
Широкий хват → перегруз плеч → ориентироваться на ширину плеч.
Прогиб в спине → боль в пояснице → тренировать планку и включать пресс.
Слишком быстрый темп → потеря контроля → использовать счёт или метроном.
Скользкий пол → риск падения → коврик или нескользящие перчатки.
Можно заменить их упражнениями, которые нагружают те же зоны:
жим гантелей лёжа;
работа с резинками;
отжимания на высокой опоре;
упражнения на блочных тренажёрах.
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатно и доступно
|Требует контроля техники
|Укрепляет корпус
|Может нагружать плечи
|Подходит для дома
|Некоторым сложно удерживать спину
|Простая прогрессия
|Риск перегруза при неправильной технике
С отжиманий от стены или варианта с колен — так легче почувствовать технику.
От 5 до 10 для старта. Постепенно увеличивайте количество, ориентируясь на самочувствие.
Коврик, удобную обувь и устойчивую поверхность — этого достаточно.
Миф: отжимания подходят только подготовленным.
Правда: доступные модификации позволяют начинать с нуля.
Миф: у девушек развиваются "слишком большие мышцы".
Правда: упражнение делает руки более подтянутыми, а силуэт — аккуратнее.
Миф: нужен большой объём повторов.
Правда: лучше медленно и правильно, чем много и хаотично.
