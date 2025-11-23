Колени больше не протестуют: виды активности, которые возвращают форму даже после травм

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:11
Спорт

Иногда желание сбросить лишний вес наталкивается на одно "но" — боль в коленях или суставах. Многие интенсивные тренировки дают нагрузку на тело, но не щадят суставы. К счастью, существуют щадящие, но эффективные виды активности, которые позволяют сжигать калории и укреплять мышцы без риска травм.

Плавание после тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плавание после тренировки

Что такое низкоударные тренировки

Низкоударные упражнения — это движения, которые минимизируют давление на суставы, сохраняя при этом интенсивность тренировки. В отличие от бега или прыжков, они не требуют постоянных ударных нагрузок, а значит, подходят тем, кто восстанавливается после травм, страдает артритом или просто ищет мягкий способ держать тело в форме.

Такой формат занятий полезен не только новичкам, но и опытным спортсменам — особенно в дни восстановления.

"Низкоударные упражнения помогают тренироваться регулярно без риска для суставов", — отметила физиолог Микки Лал.

Пять видов упражнений, которые не вредят коленям

1. Плавание

Плавание сочетает кардио, силовую работу и растяжку. Благодаря поддержке воды тело словно теряет вес, что снижает нагрузку на суставы и позвоночник.
Работают почти все мышцы — плечи, грудь, руки, пресс и бедра.

Попробуйте разные стили:

  • кроль активнее задействует верхнюю часть тела;

  • брасс укрепляет бедра и ягодицы;

  • баттерфляй развивает выносливость.

Плавание подходит тем, кто хочет похудеть без перегрузки суставов, а также тем, кто ищет способ улучшить гибкость и осанку.

2. Ходьба

Самый доступный способ поддерживать форму — просто ходить. В отличие от бега, ходьба не создает ударной нагрузки на колени, особенно если выбирать мягкие поверхности — тропу, стадион или парковой дорожку.

Ходьба на свежем воздухе помогает не только сжигать калории, но и снижает уровень стресса. Для усиления эффекта можно чередовать быстрый и медленный темп: 1-3 минуты активной ходьбы — и 30-60 секунд для восстановления.

Чтобы нагрузка была правильной, держите спину ровно, напрягайте мышцы живота и отталкивайтесь от земли пяткой.

3. Гребля

Гребля — это тренировка всего тела, сочетающая кардио и силовые элементы. Упражнение выполняется на гребном тренажёре, который можно найти в фитнес-зале или приобрести домой.

Как выполнять:

  1. Сядьте, закрепите ноги на платформе и возьмитесь за рукоять.

  2. Слегка наклонитесь вперёд, выпрямив руки.

  3. Оттолкнитесь пятками, распрямите ноги и потяните рукоять к груди.

  4. Медленно вернитесь в исходное положение.

Гребля укрепляет спину, руки и пресс, улучшает осанку и кровообращение.

4. Велоспорт

Велотренировки — отличный вариант, если вы хотите заниматься кардио без лишней нагрузки на суставы. Велосипед может быть как обычным, так и стационарным.

Исследования показывают, что регулярные занятия:

  • повышают выносливость и аэробную способность;

  • нормализуют давление;

  • улучшают обмен веществ и состав тела.

Чтобы избежать боли в коленях, важно правильно настроить высоту сиденья: при максимальном разгибании ноги колено должно быть слегка согнуто. Руль должен позволять держать осанку без наклона вперед.

Интенсивность можно регулировать: на улице — рельефом маршрута, дома — сменой сопротивления.

5. Катание на коньках

Если плавание — это мягкость, то катание на роликах или льду — динамика. Боковые движения ног включают в работу мышцы, которые редко активируются при ходьбе или беге: ягодицы, внутренние и внешние поверхности бедер.

Катание укрепляет мышцы ног, развивает чувство равновесия и помогает улучшить координацию. Плюс — это просто весело и подходит даже в семейном формате тренировок.

Как безопасно и эффективно выполнять низкоударные упражнения

  1. Разогревайтесь перед каждой тренировкой — суставы должны быть подготовлены.

  2. Не гонитесь за скоростью: ключ к успеху — регулярность, а не интенсивность.

  3. Подбирайте удобную обувь с амортизацией — она снизит ударную нагрузку.

  4. Пейте воду во время занятий, чтобы поддерживать работу мышц.

  5. Если чувствуете боль — делайте перерыв.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: тренироваться без разминки.
Последствие: растяжения и микротравмы.
Альтернатива: 5 минут суставной гимнастики перед стартом.

Ошибка: игнорировать технику.
Последствие: перегрузка коленей.
Альтернатива: настройка тренажёра и консультация инструктора.

Ошибка: слишком частые тренировки без отдыха.
Последствие: хроническая усталость, воспаление.
Альтернатива: чередование активных и лёгких дней.

А что если колени уже болят

При боли в суставах выбирайте тренировки, где нет прыжков и ударных движений — плавание или велотренажёр подойдут идеально. Если боль усиливается, обратитесь к врачу или физиотерапевту: возможно, понадобится корректировка нагрузки или ортопедические стельки.

FAQ

Как часто выполнять низкоударные упражнения?
Оптимально — 3-5 раз в неделю по 30-45 минут.

Можно ли совмещать с другими тренировками?
Да, это отличный способ активного восстановления между силовыми занятиями.

Нужна ли специальная обувь?
Да, для ходьбы и велоспорта — кроссовки с амортизирующей подошвой, для плавания — шапочка и очки.

Мифы и правда

Миф: низкоударные упражнения не сжигают жир.
Правда: при регулярности они так же эффективны, как бег, но безопаснее.

Миф: плавание не укрепляет мышцы.
Правда: вода создаёт сопротивление, и мышцы работают даже интенсивнее.

Миф: без боли нет результата.
Правда: боль — сигнал перегрузки, а не успеха тренировки.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
