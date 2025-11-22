Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высушенные листья быстро теряют аромат на солнце по сведениям агрономов
Правило "А я и не знал" помогает выявлять ненужные вещи
G20 бьёт тревогу из-за растущего госдолга и дефицита бюджетов — лидеры стран
Этот простой шаг превратит обычную картофельную запеканку в деликатес — кулинары
Матовые и нюдовые колготки создают ровный силуэт и удлиняют ноги — сообщает Vogue
Смесь спирта, мыла и крахмала удаляет пригоревший жир
Неустойчивость машины при перекачке в мороз зафиксировали автоинженеры
Утепляющий эффект снега для ягодных кустов подтвердили агрономы
Отмечен риск скрытого дефицита B12 после 50 лет — врач Лухманн

Тренировки становятся легче, если молочные продукты подобраны правильно: ошибка стоит энергии

Молочные продукты помогают восстанавливаться после тренировок по данным тренеров
Спорт

Для тех, кто регулярно тренируется, молочные продукты остаются одним из самых удобных и доступных источников белка, кальция и пробиотиков. Они помогают восстанавливаться после нагрузок, поддерживают здоровье костей и влияют на качество пищеварения. Но важно понимать, что разные виды молочки работают по-разному: одни полезны для активного образа жизни, другие лучше использовать умеренно, чтобы не перегружать организм лишним сахаром или жирами. Грамотный выбор позволяет включать молочные продукты в рацион так, чтобы они приносили максимум пользы при минимальных рисках.

Девушка ест йогурт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка ест йогурт

Какие молочные продукты лучше подходят для спортивного питания

В рационе спортсмена важны продукты, которые дают качественный белок, усваиваются без перегрузки ЖКТ и помогают поддерживать мышечную массу. В этой категории оказываются ферментированные напитки, натуральные творожные продукты и зрелые сыры. Они содержат меньше лактозы, легче перевариваются и дают телу то, что ему нужно после тренировок.

Кефир и натуральный йогурт работают как мягкий пробиотический комплекс. Они помогают поддерживать микрофлору, что важно для усвоения нутриентов и иммунитета при активных нагрузках. Нежирный творог остаётся одним из лучших источников казеина — медленного белка, который надолго насыщает и помогает мышцам восстанавливаться ночью. Твёрдые сыры обеспечивают кальций и витамин D, необходимые для костей и гормонального баланса.

При этом на полках магазинов много молочной продукции, которая выглядит спортивной, но на деле содержит избыток сахара, соли или искусственных добавок. Спортивный рацион требует разумного подхода, а не отказа от всех молочных продуктов сразу.

Сравнение: полезная и условно полезная молочная продукция

Категория Особенности Плюсы Минусы
Кефир, натуральный йогурт Минимальный состав Пробиотики, лёгкое усвоение Важно выбирать без сахара
Творог 2-5% Белок казеин Восстановление мышц В обезжиренном меньше пользы
Твёрдые сыры Кальций, витамин D Высокая питательная плотность Калории при больших порциях
Ряженка, простокваша Легкая ферментация Хороша для ЖКТ Может быть сладковата
Сладкие йогурты, творожки Сахар, ароматизаторы Вкусно До 5 чайных ложек сахара
Плавленые сыры Плавители и соли Удобно Низкая польза
Жирная сметана 20-30% жира Аромат и вкус блюд Калорийность
Молочные коктейли Сиропы, сахар Энергия Искусственные добавки

Как извлечь максимум пользы: советы шаг за шагом

  1. Ориентируйтесь на жирность 2,5-5% — такой продукт усваивается легче, чем обезжиренный.

  2. Изучайте состав: идеальный вариант — только молоко и закваска.

  3. Сочетайте молочные продукты с клетчаткой: овощами, отрубями, зеленью — это улучшает пищеварение.

  4. Планируйте употребление в первой половине дня, когда ферментативная активность выше.

  5. Кефир можно оставлять на вечер — он помогает пищеварению и не даёт тяжести.

  6. Контролируйте порции сыра, особенно если следите за уровнем холестерина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбирать сладкие йогурты → скачки сахара и лишние калории → заменить натуральным йогуртом + фруктами.
  • Есть обезжиренный творог ежедневно → слабое насыщение и нехватка жирорастворимых витаминов → выбирать 2-5% жирности.
  • Употреблять много плавленых сыров → избыток фосфатов → заменить твёрдыми сырами небольшими порциями.
  • Добавлять сметану в каждый приём пищи → перегруз по калориям → ограничить до чайной ложки.
  • Использовать молочные коктейли как "спортпит" → избыток сахара → заменить протеиновым коктейлем или кефиром.

А что если молочные продукты не подходят

Некоторым людям сложно переносить молочный сахар — лактозу. В таком случае можно перейти на безлактозные варианты: творог, йогурты, сыры и молоко сейчас выпускаются в безлактозных версиях. Тем, у кого есть склонность к акне или воспалениям, стоит снизить количество молока и сладких молочных десертов. При высоком холестерине важно следить за количеством жирных продуктов и предпочитать варианты средней жирности.

Грамотный выбор молочных продуктов помогает соблюдать баланс белков и кальция, не прибегая к дорогим добавкам и спортивному питанию.

Плюсы и минусы употребления молочной продукции в спорте

Плюсы Минусы
Удобные источники белка Возможная непереносимость лактозы
Полезны для костей и мышц Избыток калорий в жирных продуктах
Улучшают работу ЖКТ В некоторых продуктах — скрытый сахар
Дают чувство сытости Требуют внимательного выбора
Хорошо сочетаются с ЗОЖ-рационом Не подходят при отдельных диагнозах

FAQ

Как выбрать качественный йогурт?
Ищите состав из двух ингредиентов: молоко и закваска. Без сахара, ароматизаторов и фруктовых наполнителей.

Можно ли спортсмену есть сыр каждый день?
Да, но в небольших порциях — 20-30 г достаточно. Это источник кальция, но и калорий немало.

Что лучше: творог или йогурт?
Творог насыщает лучше и даёт больше белка. Йогурт полезен для пищеварения. Оптимально сочетать оба продукта в разные приёмы пищи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Клуб Главного Редактора
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука и техника
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Учебники с мифами о прошлом: как искажения истории формируют недоверие и русофобию
Живут там, где другим не выжить: комнатные растения, которым хватает даже призрачного света
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Последние материалы
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Утепляющий эффект снега для ягодных кустов подтвердили агрономы
Неустойчивость машины при перекачке в мороз зафиксировали автоинженеры
Отмечен риск скрытого дефицита B12 после 50 лет — врач Лухманн
Мать лишила жизни сына — эксперт Волынец об уязвимости системы защиты детей
Миграция сардин влияет на выживание колоний олушей BBC Earth
Атмосферные процессы внесли вклад в разогрев России в 2010 году по данным AOSL
Перевёрнутый торт с клюквой: простой рецепт, который удивит гостей
Volkswagen представил гибрид Passat ePro на автосалоне в Гуанчжоу
В угледобыче 74 процента предприятий стали убыточными — и. о. директора Лопатин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.