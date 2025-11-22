Суперкубок плюс две медали подряд: Слуцкий создаёт в Китае команду, о которой говорят в Европе и России

Успехи Леонида Слуцкого в Китае продолжают формировать позитивный образ российского футбола за рубежом. Об этом сообщил ТАСС, процитировавший мнение почётного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова.
Колосков отмечает, что второй подряд титул вице-чемпиона Китая вместе с "Шанхай Шэньхуа" и победа в Суперкубке подтверждают уровень тренера. По его словам, такие результаты показывают преемственность успешной работы, начатой ещё в российский период карьеры специалиста. Он подчёркивает, что Слуцкий сумел адаптироваться в другой футбольной среде и поддерживать стабильно высокий уровень результатов.
Собеседник напоминает, что достижения тренера в ЦСКА долго служили основой его репутации, а работа в Китае стала её продолжением. По его мнению, стабильные результаты клуба говорят о профессионализме наставника и умении выстраивать игру в разных условиях.
"Слуцкий с "Шанхаем" хорошо выступают, выиграли Суперкубок, второе подряд серебро… подтвердил свою квалификацию в Китае", — приводит слова Колоскова ТАСС.
Колосков обращает внимание, что фигура Слуцкого имеет особое значение для имиджа российских тренеров за рубежом. Он подчёркивает, что сейчас почти никто из российских специалистов не работает в ведущих иностранных клубах, и это делает деятельность Слуцкого особенно заметной. Его результаты становятся не только личным достижением, но и вкладом в общее восприятие российского футбольного тренерского цеха.
По словам почётного президента РФС, успешная работа тренера привлекает внимание к российской школе подготовки специалистов. Такой фон положительно влияет на отношение к отечественному футболу в международном контексте. Он также отмечает, что любые разговоры о команде неизбежно возвращают внимание к тренеру, а обсуждение тренера — к его стране.
"Пожалуй, он один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас… Для имиджа российского футбола это хорошо", — приводит слова Колоскова ТАСС.
