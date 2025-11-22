Суперкубок плюс две медали подряд: Слуцкий создаёт в Китае команду, о которой говорят в Европе и России

Слуцкий укрепляет имидж российского тренерского цеха — президент РФС Колосков

Успехи Леонида Слуцкого в Китае продолжают формировать позитивный образ российского футбола за рубежом. Об этом сообщил ТАСС, процитировавший мнение почётного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова.

Как Слуцкий укрепляет своё имя в Китае

Колосков отмечает, что второй подряд титул вице-чемпиона Китая вместе с "Шанхай Шэньхуа" и победа в Суперкубке подтверждают уровень тренера. По его словам, такие результаты показывают преемственность успешной работы, начатой ещё в российский период карьеры специалиста. Он подчёркивает, что Слуцкий сумел адаптироваться в другой футбольной среде и поддерживать стабильно высокий уровень результатов.

Собеседник напоминает, что достижения тренера в ЦСКА долго служили основой его репутации, а работа в Китае стала её продолжением. По его мнению, стабильные результаты клуба говорят о профессионализме наставника и умении выстраивать игру в разных условиях.

"Слуцкий с "Шанхаем" хорошо выступают, выиграли Суперкубок, второе подряд серебро… подтвердил свою квалификацию в Китае", — приводит слова Колоскова ТАСС.

Значение успехов Слуцкого для российского футбола

Колосков обращает внимание, что фигура Слуцкого имеет особое значение для имиджа российских тренеров за рубежом. Он подчёркивает, что сейчас почти никто из российских специалистов не работает в ведущих иностранных клубах, и это делает деятельность Слуцкого особенно заметной. Его результаты становятся не только личным достижением, но и вкладом в общее восприятие российского футбольного тренерского цеха.

По словам почётного президента РФС, успешная работа тренера привлекает внимание к российской школе подготовки специалистов. Такой фон положительно влияет на отношение к отечественному футболу в международном контексте. Он также отмечает, что любые разговоры о команде неизбежно возвращают внимание к тренеру, а обсуждение тренера — к его стране.

"Пожалуй, он один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас… Для имиджа российского футбола это хорошо", — приводит слова Колоскова ТАСС.