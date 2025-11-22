Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Выбор лучшего игрока сборной России за 2025 год, по мнению Андрея Аршавина, не вызывает споров среди болельщиков и экспертов. Об этом сообщает ТАСС, процитировавшее мнение бывшего нападающего национальной команды.

Андрей Аршавин
Фото: commons.wikimedia.org by wonker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андрей Аршавин

Почему именно Головин

Аршавин считает, что полузащитник "Монако" Александр Головин стал бесспорным лидером сборной в прошедшем году. Его вклад в игру национальной команды оказался наиболее заметным и стабильным. В экспертной среде отмечают, что Головин сочетает опыт, высокий темп игры и способность принимать решения в сложных эпизодах, что особенно важно на международной арене.

Бывший нападающий подчёркивает, что альтернатив ему в 2025 году просто не было. Его формулировка отражает уверенность в том, что уровень игры Головина заметно превзошёл показатели других футболистов сборной. Такое мнение укладывается и в оценку специалистов, давно отмечающих прогресс полузащитника.

"Александр Головин — лучший футболист сборной России по итогам года… Просто другого выбрать нельзя", — приводит слова Аршавина ТАСС.

Игровой вклад и статистика

В 2025 году Головин принял участие в трёх товарищеских матчах национальной команды. Несмотря на небольшое число игр, он сумел показать высокий результат — два забитых мяча при ограниченном игровом времени. Подобные показатели воспринимаются как показатель эффективности, особенно с учётом уровня соперников.

Матч против сборной Чили стал для него юбилейным — 50-м в составе российской команды. Эта отметка вписывается в его уже внушительную статистику: восемь голов и 14 результативных передач. Эти цифры подчёркивают стабильность полузащитника, который сохраняет высокий уровень с момента своего дебюта в 2015 году.

Головин продолжает оставаться одним из ключевых игроков поколения, способным вести команду и формировать её атакующий потенциал. Его опыт и технические навыки делают его центральной фигурой в структуре игры сборной.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
