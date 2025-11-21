Карпин под огнём: жёсткая оценка работы в сборной и уход из Динамо с новой силой вскрыли вопросы к тренеру

Ловчев негативно оценил работу Карпина в качестве главного тренера сборной

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев выступил с резкой оценкой работы Валерия Карпина в национальной сборной. Комментарий прозвучал в эфире канала "Матч Премьер", об этом сообщил сам телеканал. Высказывание стало заметным эпизодом обсуждения результатов команды и дальнейших перспектив тренера.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Бекетова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

Оценка работы Карпина в сборной

Ловчев заявил, что действующий наставник сборной не смог выстроить стабильный состав и продолжает работать в режиме постоянных перестановок. По его словам, приглашения большого количества игроков не позволяют сформировать устойчивое ядро команды.

Он также считает, что уровень тренерских решений Карпина не соответствует ожиданиям и воспринимается как средний, что влияет на восприятие его квалификации. Такой взгляд усиливает дискуссию вокруг кадровой политики сборной, которая постоянно сталкивается с критикой из-за нестабильных результатов.

Ещё одним поворотным моментом Ловчев назвал уход Карпина из "Динамо". По его мнению, расставание клуба с тренером подтверждает несоответствие ожиданиям и отсутствие видимого прогресса. В разговоре он подчеркнул, что команда с именем и традициями не стала продолжать сотрудничество, что усилило общественную реакцию на решение наставника.

"Провал полнейший. Совершенно не определил состав, каждый раз вызывает по 50 человек. Это средненький тренер, не нужно дурить народ. И правильно, что великая команда "Динамо" с ним рассталась", — сказал бывший футболист Евгений Ловчев.

Контекст: результаты и хронология событий

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, получив сложный и во многом неоднозначный участок работы. Параллельно он руководил московским "Динамо", где успел провести 22 матча во всех турнирах. Эти игры завершились восемью победами, пятью ничьими и девятью поражениями. Такие показатели дают объёмное представление о периоде его работы, который сопровождался высокими ожиданиями и плотной конкуренцией.

В ноябре Карпин покинул пост главного тренера "Динамо". Решение было оформлено по собственному желанию, что также стало предметом обсуждений среди болельщиков и экспертов. Несмотря на завершённый этап, его деятельность продолжает вызывать широкий отклик из-за статуса сборной и ожиданий, которые традиционно возлагаются на национальную команду.