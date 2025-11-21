Тренер попал в эпицентр давления: в Спартаке звучат оценки, которые меняют ожидания сезона

Ситуация вокруг тренерской позиции в московском "Спартаке" снова стала темой обсуждений. После ухода Деяна Станковича клуб доверил оставшиеся матчи осеннего отрезка Вадиму Романову — специалисту, который долгое время работал в академии красно-белых. И хотя назначение временное, внимание к фигуре молодого тренера оказалось неожиданно пристальным. Особую реакцию вызвали слова бывшего игрока сборной России Александра Мостового, который поделился мнением о перспективах Романова и степени его влияния на команду.
Бывший полузащитник не стал скрывать скепсис и прямо выразил своё отношение к ситуации вокруг временного тренера "Спартака".
"От Вадима Романова ничего не жду. Его никто не знает. В нашем футболе часто появляются люди из ниоткуда, а потом также резко пропадают. Играют футболисты, а в "Спартаке" собраны игроки хорошего уровня", — сказал экс-игрок Александр Мостовой.
Эти слова сразу привлекли внимание болельщиков. На фоне отсутствия стабильности Мостовой подчёркивает традиционную проблему российского футбола: появление тренеров, чьи карьерные траектории трудно предсказать. Однако сквозь критику заметно главное — уверенность в уровне состава, который может показать результат независимо от фигуры наставника.
Деян Станкович покинул "Спартак" 11 ноября, завершив работу победой над "Ахматом" со счётом 2:1, сообщает NEWS.ru. По соглашению с клубом стороны расстались мирно, и вакуум руководства пришлось закрывать быстро. Романову поручили три оставшихся матча до зимнего перерыва — временная мера, но важная. Он хорошо знаком с системой подготовки молодых игроков и давно работает в структуре клуба, однако опыта работы на уровне РПЛ у него нет.
Ближайшая игра против ЦСКА назначена на 22 ноября. После 15 туров РПЛ "Спартак" набрал 25 очков и располагается на шестой позиции, в то время как армейцы идут вторыми. Для Романова это испытание максимальной сложности.
|Параметр
|Вадим Романов
|Деян Станкович
|Статус
|И.о. главного тренера
|Полноценный главный тренер
|Опыт в РПЛ
|Нет
|Значительный международный
|Источник кадров
|Академия
|Европейские клубы
|Подход
|Работа с молодёжью
|Тактические схемы высокого уровня
|Ожидания от СМИ
|Низкие, с осторожностью
|Высокие с первого дня
Может ли временный тренер повлиять на результат?
Да, если он грамотно использует подготовленную базу и не ломает системные элементы игры.
Почему Мостовой скептически настроен?
Из-за частых ситуаций, когда тренеры без опыта появляются ненадолго и исчезают так же быстро.
Как назначение повлияет на матчи РПЛ?
Если игроки воспримут Романова позитивно, команда может сохранить стабильность.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.