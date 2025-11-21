Тренер попал в эпицентр давления: в Спартаке звучат оценки, которые меняют ожидания сезона

Состав Спартака оценивается как качественный по словам экс игрока Мостового

Ситуация вокруг тренерской позиции в московском "Спартаке" снова стала темой обсуждений. После ухода Деяна Станковича клуб доверил оставшиеся матчи осеннего отрезка Вадиму Романову — специалисту, который долгое время работал в академии красно-белых. И хотя назначение временное, внимание к фигуре молодого тренера оказалось неожиданно пристальным. Особую реакцию вызвали слова бывшего игрока сборной России Александра Мостового, который поделился мнением о перспективах Романова и степени его влияния на команду.

Матч Спартак - Зенит

Как Мостовой оценивает назначение

Бывший полузащитник не стал скрывать скепсис и прямо выразил своё отношение к ситуации вокруг временного тренера "Спартака".

"От Вадима Романова ничего не жду. Его никто не знает. В нашем футболе часто появляются люди из ниоткуда, а потом также резко пропадают. Играют футболисты, а в "Спартаке" собраны игроки хорошего уровня", — сказал экс-игрок Александр Мостовой.

Эти слова сразу привлекли внимание болельщиков. На фоне отсутствия стабильности Мостовой подчёркивает традиционную проблему российского футбола: появление тренеров, чьи карьерные траектории трудно предсказать. Однако сквозь критику заметно главное — уверенность в уровне состава, который может показать результат независимо от фигуры наставника.

Контекст назначения Романова

Деян Станкович покинул "Спартак" 11 ноября, завершив работу победой над "Ахматом" со счётом 2:1, сообщает NEWS.ru. По соглашению с клубом стороны расстались мирно, и вакуум руководства пришлось закрывать быстро. Романову поручили три оставшихся матча до зимнего перерыва — временная мера, но важная. Он хорошо знаком с системой подготовки молодых игроков и давно работает в структуре клуба, однако опыта работы на уровне РПЛ у него нет.

Ближайшая игра против ЦСКА назначена на 22 ноября. После 15 туров РПЛ "Спартак" набрал 25 очков и располагается на шестой позиции, в то время как армейцы идут вторыми. Для Романова это испытание максимальной сложности.

Сравнение временного и предыдущего тренера

Параметр Вадим Романов Деян Станкович Статус И.о. главного тренера Полноценный главный тренер Опыт в РПЛ Нет Значительный международный Источник кадров Академия Европейские клубы Подход Работа с молодёжью Тактические схемы высокого уровня Ожидания от СМИ Низкие, с осторожностью Высокие с первого дня

FAQ

Может ли временный тренер повлиять на результат?

Да, если он грамотно использует подготовленную базу и не ломает системные элементы игры.

Почему Мостовой скептически настроен?

Из-за частых ситуаций, когда тренеры без опыта появляются ненадолго и исчезают так же быстро.

Как назначение повлияет на матчи РПЛ?

Если игроки воспримут Романова позитивно, команда может сохранить стабильность.