Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-сеты повысили выносливость спортсменов — тренеры
Домашний раствор из трёх ингредиентов убирает сорняки — представитель Moral Fibers
Пастрома из грудки — идеальная альтернатива колбасе
Случайные срабатывания тач-кнопок выявили эксперты сервиса
Жёсткая дрессировка ухудшает эмоциональное состояние собак — учёные
Цена дома с 4-мя спальнями определена в 340 тыс. фунтов — проектировщики
Бывший муж Лерчек выставил на продажу особняк за 225 млн рублей
Уксус обеспечивает дезинфекцию поверхности после глубокой чистки разделочной доски
Зимние средства с пантенолом и гиалуроновой кислотой рекомендовала врач Круглик

Тренер попал в эпицентр давления: в Спартаке звучат оценки, которые меняют ожидания сезона

Состав Спартака оценивается как качественный по словам экс игрока Мостового
3:17
Спорт

Ситуация вокруг тренерской позиции в московском "Спартаке" снова стала темой обсуждений. После ухода Деяна Станковича клуб доверил оставшиеся матчи осеннего отрезка Вадиму Романову — специалисту, который долгое время работал в академии красно-белых. И хотя назначение временное, внимание к фигуре молодого тренера оказалось неожиданно пристальным. Особую реакцию вызвали слова бывшего игрока сборной России Александра Мостового, который поделился мнением о перспективах Романова и степени его влияния на команду.

Матч Спартак - Зенит
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Матч Спартак - Зенит

Как Мостовой оценивает назначение

Бывший полузащитник не стал скрывать скепсис и прямо выразил своё отношение к ситуации вокруг временного тренера "Спартака".

"От Вадима Романова ничего не жду. Его никто не знает. В нашем футболе часто появляются люди из ниоткуда, а потом также резко пропадают. Играют футболисты, а в "Спартаке" собраны игроки хорошего уровня", — сказал экс-игрок Александр Мостовой.

Эти слова сразу привлекли внимание болельщиков. На фоне отсутствия стабильности Мостовой подчёркивает традиционную проблему российского футбола: появление тренеров, чьи карьерные траектории трудно предсказать. Однако сквозь критику заметно главное — уверенность в уровне состава, который может показать результат независимо от фигуры наставника.

Контекст назначения Романова

Деян Станкович покинул "Спартак" 11 ноября, завершив работу победой над "Ахматом" со счётом 2:1, сообщает NEWS.ru. По соглашению с клубом стороны расстались мирно, и вакуум руководства пришлось закрывать быстро. Романову поручили три оставшихся матча до зимнего перерыва — временная мера, но важная. Он хорошо знаком с системой подготовки молодых игроков и давно работает в структуре клуба, однако опыта работы на уровне РПЛ у него нет.

Ближайшая игра против ЦСКА назначена на 22 ноября. После 15 туров РПЛ "Спартак" набрал 25 очков и располагается на шестой позиции, в то время как армейцы идут вторыми. Для Романова это испытание максимальной сложности.

Сравнение временного и предыдущего тренера

Параметр Вадим Романов Деян Станкович
Статус И.о. главного тренера Полноценный главный тренер
Опыт в РПЛ Нет Значительный международный
Источник кадров Академия Европейские клубы
Подход Работа с молодёжью Тактические схемы высокого уровня
Ожидания от СМИ Низкие, с осторожностью Высокие с первого дня

FAQ

Может ли временный тренер повлиять на результат?
Да, если он грамотно использует подготовленную базу и не ломает системные элементы игры.

Почему Мостовой скептически настроен?
Из-за частых ситуаций, когда тренеры без опыта появляются ненадолго и исчезают так же быстро.

Как назначение повлияет на матчи РПЛ?
Если игроки воспримут Романова позитивно, команда может сохранить стабильность.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
Домашние животные
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Наука и техника
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Недвижимость
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей
Домашний раствор из трёх ингредиентов убирает сорняки — представитель Moral Fibers
Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи
Пастрома из грудки — идеальная альтернатива колбасе
Случайные срабатывания тач-кнопок выявили эксперты сервиса
Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл
Жёсткая дрессировка ухудшает эмоциональное состояние собак — учёные
Цена дома с 4-мя спальнями определена в 340 тыс. фунтов — проектировщики
Бывший муж Лерчек выставил на продажу особняк за 225 млн рублей
Уксус обеспечивает дезинфекцию поверхности после глубокой чистки разделочной доски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.