Белковая пища делает своё дело лучше любых добавок: разоблачение маркетинговых легенд о протеине

Протеин стал едва ли не самым обсуждаемым спортивным продуктом последних десятилетий. О нём слышали даже те, кто никогда не держал в руках шейкер, а вокруг добавок успело вырасти множество мифов. Одни считают протеин "волшебным порошком" для быстрых мышц, другие — чем-то опасным. Чтобы разобраться, стоит начать с основ: что это за продукт, зачем он нужен и как действительно работает.
Протеин — это белок, фундаментальный элемент питания, без которого невозможно нормальное функционирование организма. Он состоит из аминокислот — своеобразных "кирпичиков", из которых строятся ткани, включая мышцы. Белок поступает к нам через обычную еду, но если рацион не покрывает потребности, на помощь приходят протеиновые смеси.
История термина начинается в XIX веке, когда Якоб Йенс Берцилиус впервые предложил слово "протеин", изучая химическое строение белков. Лишь к концу XX века появилась идея создать концентрированный белок для спортсменов. Первые добавки тестировали в конце 1980-х, а в 1993 году появился первый сывороточный протеин — продукт, ставший основой современной спортивной индустрии. Его применяли не только в бодибилдинге, но и в медицине для восстановления пациентов.
Сегодня на рынке доступно множество видов протеина: сывороточный, казеиновый, яичный, соевый, комплексный. Они отличаются скоростью усвоения, сырьём и задачами, для которых подходят. Одни быстрее снабжают мышцы аминокислотами, другие работают медленнее, но дают более стабильное насыщение.
Когда протеин попадает в желудок, он расщепляется до аминокислот, которые затем участвуют в синтезе собственных белков организма. При дефиците в рационе добавка помогает держать нормальный уровень аминокислот, что важно для восстановления после тренировок, роста мышц и поддержания здоровья.
Практически все виды спортивного протеина изготавливают из молочного сырья, яиц или соевых бобов. Главные группы:
Среди покупателей протеиновых добавок активно циркулируют мифы. Ниже — самые распространённые и то, что стоит знать на самом деле.
|Тип протеина
|Скорость усвоения
|Особенности
|Кому подходит
|Сывороточный
|Быстрая
|Удобен после тренировки
|Тем, кто хочет ускорить восстановление
|Казеин
|Медленная
|Питает мышцы несколько часов
|Для ночного приёма
|Гидролизат
|Очень быстрая
|Почти не вызывает тяжести
|При высокой интенсивности тренировок
|Яичный
|Средняя
|Полный аминокислотный состав
|Людям с непереносимостью лактозы
|Соевый
|Средняя
|Более дешёвый
|Вегетарианцам
|Комплексный
|Комбинированная
|Длительное действие
|Для равномерного насыщения белком
Протеин всё равно может быть полезен — для восстановления после домашних тренировок, пробежек или занятий йогой.
Что если человек худеет? Продукт помогает сохранить мышечную массу при снижении калорий.
Что если не хочется пить коктейли? Протеин легко добавлять в кашу, блины, смузи — вкус становится мягче, а белка больше.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро восполняет дефицит белка
|Может не подойти при непереносимости лактозы
|Удобен в использовании
|Есть риск купить низкокачественный продукт
|Помогает восстановлению мышц
|Не заменяет полноценное питание
|Подходит для разных целей
|При избытке может вызывать дискомфорт
|Доступен по цене и формату
|Требует правильного выбора дозировки
Как выбрать протеин?
Ориентируйтесь на свои цели, отсутствие аллергий и качество сырья. Универсальный вариант — сывороточный протеин.
Сколько стоит хороший протеин?
Средняя цена — от 1500 до 3500 рублей за килограмм в зависимости от бренда и типа (изолят дороже концентрата).
Что лучше для новичка — протеин или аминокислоты?
Новичку чаще достаточно обычного протеина: он закрывает потребность в аминокислотах за счёт полноценного белкового состава.
Традиция выделять белок как ценный пищевой компонент возникла ещё в XIX веке, но его спортивное применение сформировалось только во второй половине XX века. Увлечение культуризмом и силовыми тренировками привело к поиску способов ускорить восстановление. Именно тогда появились первые концентраты белка, которые постепенно превратились в современные порошки, изоляты и гидролизаты. От редкой спортивной добавки протеин стал массовым продуктом, доступным каждому, кто заботится о здоровье, питании и форме.
Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.