Дверь в топ-лиги приоткрылась: неожиданное мнение Кафанова встревожило футбольных болельщиков

3:27
Спорт

Российские болельщики внимательно следят за тем, как меняется ситуация вокруг наших футболистов, особенно тех, кто играет на одной из самых ответственных позиций — в воротах. Вопрос переходов в европейские топ-клубы стал особенно острым в последние годы, но интерес к российским голкиперам не исчез. Тренер вратарского штаба национальной команды Виталий Кафанов поделился собственным взглядом на перспективы молодых вратарей и рассказал, кто из них уже созрел для нового этапа карьеры. Его мнение показывает: несмотря на непростую международную обстановку, у российских голкиперов всё ещё есть шанс заявить о себе на самом высоком уровне.

Футбольный мяч на поле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Футбольный мяч на поле

Что сказал Кафанов о возможных переходах

Виталий Кафанов уверен: многое зависит от того, когда российские команды смогут вернуться на международную арену. Эксперт отметил сразу несколько фамилий, которые уже сейчас способны выдержать уровень топовых европейских чемпионатов.

"Если это произойдет в ближайшее время, то это Максименко и Агкацев", — сказал тренер сборной России Виталий Кафанов.

Он подчеркнул, что ситуация может измениться, если пауза продлится ещё несколько лет. В этом случае шансом воспользоваться могут другие голкиперы: конкуренция в России остаётся высокой, и каждый сезон открываются новые имена. Однако именно Максименко и Агкацев уже сейчас обладают достаточным набором качеств для команд уровня ведущих европейских лиг, пишет РБ Спорт.

Во второй части беседы Кафанов вспомнил переход Матвея Сафонова в "ПСЖ". Этот трансфер стал возможен, несмотря на ограничения, и доказал, что путь в Европу не закрыт полностью.

"Да, конечно, но это все равно намного сложнее", — отметил тренер.

По его словам, Сафонова "взяли после лучшего сезона", когда он провёл безупречную серию матчей — "10-15 игр без единой ошибки". Важным фактором стал и богатый игровой опыт: свыше ста проведённых матчей. По аналогии Кафанов упомянул, что Александр Максименко также имеет внушительный игровой багаж, а Станислав Агкацев хоть и провёл меньше встреч, но второй сезон подряд подтверждает стабильный уровень.

Сравнение российских вратарей

Параметр Максименко Агкацев Сафонов
Опыт Более 100 матчей Меньше 100 матчей Более 100 матчей
Возрастная перспектива Уже сформировавшийся игрок Быстро прогрессирует На пике карьерного роста
Уровень стабильности Высокий Растущий Очень высокий
Оценка Кафанова Готов к Европе Готов к Европе Подтвердил уровень переходом

FAQ

Как европейские клубы оценивают голкиперов?
Они смотрят на стабильность, количество сыгранных матчей, отсутствие грубых ошибок и способность выдерживать давление.

Что лучше для развития — РПЛ или аренда в Европе?
Для молодых игроков аренда может быть идеальной, но опытные голкиперы часто предпочитают стабильность в РПЛ перед переходом.

Сколько стоит российский голкипер уровня Максименко?
Рынок изменчив, но цены колеблются от 3 до 10 млн евро в зависимости от сезона и спроса.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
