Пробежка на пустой желудок даёт не то, что все ждут: внутри запускается скрытый механизм

Многие уверены, что утренняя тренировка до завтрака запускает ускоренное сжигание жира. Логика кажется простой: если запасы углеводов после ночного сна минимальны, значит организм быстрее переключится на жиры. Но исследования показывают: эта схема работает не так однозначно. Для тех, кто ведёт активный образ жизни, важно понимать, где заканчивается миф и начинается реальная физиология.
Профессор Университета Бата Хавьер Гонсалес подчёркивает: тело всегда использует смесь жиров и углеводов. Да, после ночного перерыва доля жиров увеличивается, особенно если завтрак обычно углеводный. Но повышение доли жира в топливе — не то же самое, что ускоренное похудение.
Запасы углеводов ограничены, а избыток энергии из любой пищи в конечном итоге превращается в жир. Поэтому для изменения массы тела важнее дефицит калорий, а не то, позавтракали ли вы перед тренировкой.
Для изучения эффекта натощак-тренировок учёные сравнили разные протоколы нагрузок у мужчин с избыточной массой. Участники выполняли умеренные велотренировки продолжительностью 60 минут: либо до завтрака, либо после еды, богатой углеводами.
В первой части эксперимента выяснилось: тренировки до завтрака действительно увеличивали участие жиров в энергетическом обмене. Углеводы при этом расходовали меньше.
Следующий этап длился шесть недель. Две группы занимались трижды в неделю по 30-50 минут. Одна получала углеводы до тренировки, вторая — после. Итог оказался показательным: у тех, кто выполнял упражнения до приёма углеводов, доля жиров в расходуемой энергии была вдвое выше.
Однако общий расход энергии совпадал — поэтому преимущества в похудении не возникло.
Самые заметные различия обнаружили в показателях здоровья.
При тренировках до завтрака:
Для профилактики диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний эти изменения играют значительную роль.
|Параметр
|До завтрака
|После завтрака
|Использование жира
|Сильнее
|Стандартно
|Инсулиновый ответ
|Ниже
|Выше
|Чувствительность к инсулину
|Улучшается
|Меньше динамики
|Уровень GLUT4
|Растёт
|Без значимых изменений
|Общий расход энергии
|Одинаковый
|Одинаковый
|Влияние на вес
|Не выделяется
|Не отличается
Начните с лёгких нагрузок: 15-20 минут быстрой ходьбы, лёгкой пробежки или велопрогулки.
Постепенно увеличивайте время занятия — на 5 минут раз в неделю.
Пейте воду перед тренировкой, чтобы избежать слабости.
Следите за состоянием: при головокружении сразу прекращайте тренировку.
Завтракайте в течение часа после завершения занятия, выбирая сбалансированное сочетание белков и углеводов.
Избегайте высокоинтенсивных интервалов натощак — они требуют углеводов.
Используйте пульсометр, чтобы оставаться в зоне умеренной нагрузки.
В дни силовых упражнений выбирайте питание заранее — мышцы лучше работают при наполненных запасах гликогена.
Ошибка: начинать с высокоинтенсивных тренировок натощак.
→ Последствие: головокружение, падение эффективности, риск травмы.
→ Альтернатива: умеренный темп и низкая сердечная нагрузка.
Ошибка: считать, что натощак быстрее "сжигает" жир.
→ Последствие: разочарование при отсутствии похудения.
→ Альтернатива: контролировать калории и тренироваться регулярно.
Ошибка: заниматься без воды и без учёта самочувствия.
→ Последствие: обезвоживание, упадок сил.
→ Альтернатива: стакан воды перед занятием и готовый перекус в случае необходимости.
Если утренние тренировки не подходят, не стоит себя заставлять. Вечерние занятия работают так же эффективно для уменьшения жировой массы и улучшения общего состояния. Преимущество заключается лишь в том, что утром натощак у некоторых людей проявляется более выраженный метаболический отклик. Но регулярность важнее времени суток.
|Плюсы
|Минусы
|Может улучшить чувствительность к инсулину
|Не ускоряет похудение
|Повышает участие жиров в энергетическом обмене
|Возможна слабость в начале
|Простое решение для утренних людей
|Высокоинтенсивные тренировки хуже переносятся
|Помогает поддерживать стабильный сахар
|Требует контроля самочувствия
|Подходит при лишнем весе
|Не подходит при нарушениях питания
Помогает ли тренировка натощак быстрее похудеть?
Нет. Расход энергии остаётся одинаковым — ключевым остаётся дефицит калорий.
Всем ли можно тренироваться до завтрака?
Большинству — да. Но людям с диабетом, низким давлением или расстройствами питания лучше консультироваться с врачом.
Сколько должно длиться занятие натощак?
Для начала 15-20 минут умеренной нагрузки. Оптимум — 30-50 минут.
Миф: натощак сжигается в два раза больше жира.
Правда: увеличивается только доля жиров в топливе, а не количество сожжённого жира в целом.
Миф: можно тренироваться как обычно.
Правда: умеренная нагрузка безопаснее и эффективнее.
Миф: это лучший способ похудеть.
Правда: натощак помогает метаболизму, но не ускоряет потерю веса.
Госдума предлагает лотерею кассовых чеков по примеру Тайваня. Мера должна снизить долю теневой экономики, которая достигает 20% от ВВП.