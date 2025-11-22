Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ступеньки-провокаторы: как невинный пролёт превращается в испытание для дыхания и сердца

Одышка при подъёме по лестнице нормальна — Каролайн Робертс
Спорт

Бывало ли у вас так: поднимаетесь по лестнице — и уже на втором пролёте тяжело дышать? Не спешите ругать себя за "плохую форму". Даже у тех, кто бегает по утрам и ходит в спортзал, бывает одышка. И это не всегда повод волноваться — просто тело реагирует на нагрузку. Разберёмся, почему так происходит и как сделать подъемы по лестнице легче.

Спортсмен отдыхает на лестнице
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортсмен отдыхает на лестнице

Почему дыхание сбивается

Когда вы идёте по лестнице, тело делает "мини-приседания" на каждой ступеньке. Сердце начинает работать быстрее, а лёгкие — гнать больше воздуха. Если до этого вы просто стояли или сидели, организму нужно время, чтобы "переключиться" на активный режим. Поэтому дыхание сбивается — это совершенно нормально.

Плюс, при подъёме включаются мышцы, которые мы редко используем в обычной жизни: ягодицы, задняя часть бёдер, икры. Особенно тяжело тем, кто тренирует в основном выносливость — бегает или много ходит. Подъём по лестнице — это короткая, но мощная нагрузка, к которой нужны другие мышцы.

"Даже те, кто находится в отличной форме и регулярно тренируется, могут задыхаться, поднимаясь по лестнице", — отметила медицинский обозреватель Кэролайн Робертс.

Так что если после лестницы чувствуете, что пульс подскочил — всё в порядке. Главное, чтобы дыхание быстро восстанавливалось.

Как помочь себе

Если хотите перестать задыхаться, стоит немного подготовить тело. Это несложно и не требует часов в спортзале.

1. Делайте простые упражнения.

Приседания и выпады — лучшие друзья ваших ног. Можно делать дома, без оборудования. Ещё хорошо помогают прыжки и короткие ускорения — например, пробежки во дворе или подъем по лестнице в спокойном темпе.

2. Развивайте выносливость.

Попробуйте больше двигаться: гуляйте, катайтесь на велосипеде, плавайте. Всё это укрепляет сердце и лёгкие.

3. Следите за дыханием.

Учитесь дышать глубоко: вдох через нос, выдох через рот. Такое дыхание улучшает подачу кислорода.

4. Откажитесь от курения.

Сигареты — враг лёгких. Даже электронные варианты вредят, просто немного медленнее.

Что такое VO2 max

VO2 max — это показатель того, насколько эффективно ваше тело использует кислород во время нагрузки. Чем он выше, тем легче переносить физическую активность. Измеряется VO2 max в клиниках или фитнес-центрах с помощью специальных датчиков. Но и без тестов можно повысить этот показатель — достаточно регулярно тренироваться и укреплять выносливость.

Когда стоит насторожиться

Одышка при подъеме по лестнице — нормальна, если она быстро проходит. Но есть случаи, когда стоит обратить внимание.

Опасные сигналы:

  • боль или жжение в груди;

  • отёки ног и лодыжек;

  • постоянный кашель;

  • одышка даже при лёгкой активности.

"Если вы чувствуете, что ваша одышка выходит за пределы нормы — обратитесь к врачу", — подчеркнула Кэролайн Робертс.

Такие симптомы могут говорить о проблемах с сердцем или сосудами. Лучше не откладывать визит к специалисту.

Почему появляется одышка и что с этим делать

Причина Почему появляется одышка Что делать
Недостаток тренировки Сердце и лёгкие не привыкли к нагрузке Постепенно увеличивайте активность
Курение Повреждаются лёгкие Откажитесь от курения
Стресс Дыхание становится поверхностным Практикуйте дыхательные упражнения
Болезни сердца Нарушается кровообращение Пройдите обследование у кардиолога

Как повысить выносливость

  • Ходите пешком хотя бы 20-30 минут в день.

  • Поднимайтесь на один-два этажа без лифта — постепенно увеличивайте нагрузку.

  • Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

  • Спите не меньше 7 часов в сутки — это помогает телу восстанавливаться.

Мифы и правда

Миф: если задыхаешься — ты не в форме.
Правда: даже спортсмены иногда ловят одышку из-за особенностей нагрузки.

Миф: чем больше бегаешь, тем легче по лестнице.
Правда: без силовых упражнений мышцы ног не готовы к "взрывной" работе.

Миф: если часто задыхаешься — это сердце.
Правда: не всегда. Иногда причина в стрессе, анемии или недостатке активности.

Интересные факты

  1. Подъем по лестнице задействует более 200 мышц.

  2. Три минуты на лестнице сжигают больше калорий, чем пять минут быстрой ходьбы.

  3. Люди с высоким VO2 max живут дольше и реже страдают сердечными болезнями.

Если подъем по лестнице до сих пор кажется испытанием — не расстраивайтесь. Организм быстро адаптируется, стоит лишь дать ему немного времени и движения. Несколько недель лёгких тренировок, правильное дыхание и забота о себе — и вы заметите, что ступеньки перестали быть врагом, а стали отличной возможностью стать сильнее и выносливее.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
