Россия делится на спорт-территории и зоны привычек: новый рейтинг ЗОЖ ломает привычную картину

Интерес к здоровому образу жизни в России растёт уже не первый год, и это заметно по тому, как меняются привычки людей и общий уровень физической активности. При этом регионы по-разному подходят к теме спорта и отказа от вредных привычек, что отражается в ежегодных рейтингах. Башкортостан вновь подтвердил статус территории, где жители ценят здоровье и стараются поддерживать хорошую форму, а результаты исследования за 2024 год позволяют взглянуть на эту тенденцию под новым углом.
Рейтинг приверженности здоровому образу жизни, подготовленный РИА Новости, формируется по семи ключевым критериям. Учитывается всё: частота употребления алкоголя и табака, распространённость наркотической зависимости, уровень вовлечённости жителей в спорт, а также состояние рабочих условий, пишет mkset.ru. Такой комплексный подход позволяет увидеть реальную картину — не только кто меньше курит, но и где люди чаще готовы выходить на пробежку, ходить в спортзалы или осваивать новые виды активности.
В 2024 году лидерами вновь стали регионы Северного Кавказа — Дагестан, Чечня и Ингушетия. Эти территории традиционно находятся в верхней части рейтинга благодаря низкому уровню потребления алкоголя, а также устойчивым культурным привычкам, связанным с активным образом жизни.
На противоположном конце списка оказался Дальний Восток: Камчатский край, Еврейская автономная область и Магаданская область. Отдалённость регионов, суровый климат и особенности занятости населения накладывают свой отпечаток на привычки жителей.
Башкирия уверенно закрепилась на 19-й позиции — и это уже ставшее нормой место, которое республика удерживает несколько лет подряд. Такой стабильный результат говорит о том, что интерес к спорту и внимательное отношение к здоровью здесь не носят кратковременный характер.
Чтобы оценить успех региона, важно посмотреть, как чувствуют себя ближайшие субъекты:
Татарстан — 22 место;
Оренбургская область — 44 место;
Самарская область — 58 место;
Свердловская область — 61 место;
Удмуртия — 67 место;
Челябинская область — 78 место.
На фоне соседей Башкирия выглядит особенно уверенно: большинство регионов расположились ниже середины рейтинга, что выделяет республику как один из стабильных центров популяризации спорта и формирования полезных привычек.
|Параметр
|2023 год
|2024 год
|Комментарий
|Доля ежедневно курящих
|18,7%
|16,3%
|Значимое снижение
|Курение нерегулярное
|2,5%
|2,3%
|Лёгкое снижение
|Доля мужчин, не курящих или отказавшихся
|65%+
|67,6%
|Позитивная тенденция
|Доля женщин, ведущих ЗОЖ
|90%+
|92,4%
|Женщины стабильно лидируют
|Регулярно занимаются спортом
|56,8%
|60,3%
|Рост на 3,5%
Статистика показывает: россияне всё активнее отказываются от вредных привычек, особенно мужчины среднего возраста, которые раньше демонстрировали наиболее высокую вовлечённость в курение. Одновременно растёт интерес к спорту — этим теперь занимается более половины жителей страны.
Начинать изменения с простого — ежедневных прогулок, зарядки или растяжки.
Выбрать доступный инвентарь: коврик для упражнений, пульсометр, лёгкие гантели или лыжи для зимнего сезона.
Анализировать распорядок дня и выделять время для занятий — хотя бы 20-30 минут.
Постепенно переходить от лёгкой нагрузки к более сложной — бег, тренажёрный зал, бассейн.
Следить за питанием: уменьшить количество сладкого и солёного, добавить овощи, фрукты и источники белка.
Поддерживать осознанное отношение к вредным привычкам, заменять их полезными ритуалами.
Использовать мобильные трекеры активности — они помогают следить за прогрессом.
Выбирать социальные форматы: беговые клубы, лыжные секции, йога-группы.
Ошибка: резко увеличивать физическую нагрузку.
→ Последствие: травмы, переутомление.
→ Альтернатива: постепенная адаптация организма, консультация с тренером.
Ошибка: отказываться от спорта зимой.
→ Последствие: снижение тонуса, возвращение вредных привычек.
→ Альтернатива: лыжи, коньки, домашние тренировки, спортивные залы.
Ошибка: ориентироваться только на модные виды спорта.
→ Последствие: потеря интереса, быстрый откат.
→ Альтернатива: выбирать занятия под настроение и здоровье — ходьба, плавание, скандинавская ходьба.
Если внедрять новые элементы ЗОЖ постепенно — например, начать с коротких прогулок и отказа от вечернего перекуса — через несколько месяцев человек почувствует заметные перемены. Это позволит легче переходить к более активным нагрузкам и снижать зависимость от курения или других вредных привычек. Такой путь подходит большинству людей, так как не требует резких усилий и больших затрат.
Миф: здоровый образ жизни — это дорого.
Правда: большая часть активности требует минимального инвентаря: кроссовки, одежда и свободные 20 минут.
Миф: спорт помогает только молодым.
Правда: улучшения состояния фиксируются в любом возрасте, включая старшее поколение.
Миф: чтобы вести ЗОЖ, нужно полностью отказаться от всех удовольствий.
Правда: важен баланс, а не крайности.
