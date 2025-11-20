Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия делится на спорт-территории и зоны привычек: новый рейтинг ЗОЖ ломает привычную картину

ЗОЖ-рейтинг фиксирует рост физической активности россиян в 2024 году — РИА Новости
6:33
Спорт

Интерес к здоровому образу жизни в России растёт уже не первый год, и это заметно по тому, как меняются привычки людей и общий уровень физической активности. При этом регионы по-разному подходят к теме спорта и отказа от вредных привычек, что отражается в ежегодных рейтингах. Башкортостан вновь подтвердил статус территории, где жители ценят здоровье и стараются поддерживать хорошую форму, а результаты исследования за 2024 год позволяют взглянуть на эту тенденцию под новым углом.

девушка с гантелями в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
девушка с гантелями в спортзале

Как устроен рейтинг ЗОЖ и почему Кавказ — в лидерах

Рейтинг приверженности здоровому образу жизни, подготовленный РИА Новости, формируется по семи ключевым критериям. Учитывается всё: частота употребления алкоголя и табака, распространённость наркотической зависимости, уровень вовлечённости жителей в спорт, а также состояние рабочих условий, пишет mkset.ru. Такой комплексный подход позволяет увидеть реальную картину — не только кто меньше курит, но и где люди чаще готовы выходить на пробежку, ходить в спортзалы или осваивать новые виды активности.

В 2024 году лидерами вновь стали регионы Северного Кавказа — Дагестан, Чечня и Ингушетия. Эти территории традиционно находятся в верхней части рейтинга благодаря низкому уровню потребления алкоголя, а также устойчивым культурным привычкам, связанным с активным образом жизни.

На противоположном конце списка оказался Дальний Восток: Камчатский край, Еврейская автономная область и Магаданская область. Отдалённость регионов, суровый климат и особенности занятости населения накладывают свой отпечаток на привычки жителей.

Башкирия уверенно закрепилась на 19-й позиции — и это уже ставшее нормой место, которое республика удерживает несколько лет подряд. Такой стабильный результат говорит о том, что интерес к спорту и внимательное отношение к здоровью здесь не носят кратковременный характер.

Сравнение позиций соседей Башкирии

Чтобы оценить успех региона, важно посмотреть, как чувствуют себя ближайшие субъекты:

  • Татарстан — 22 место;

  • Оренбургская область — 44 место;

  • Самарская область — 58 место;

  • Свердловская область — 61 место;

  • Удмуртия — 67 место;

  • Челябинская область — 78 место.

На фоне соседей Башкирия выглядит особенно уверенно: большинство регионов расположились ниже середины рейтинга, что выделяет республику как один из стабильных центров популяризации спорта и формирования полезных привычек.

Сравнение: привычки жителей России и динамика ЗОЖ по данным исследований

Параметр 2023 год 2024 год Комментарий
Доля ежедневно курящих 18,7% 16,3% Значимое снижение
Курение нерегулярное 2,5% 2,3% Лёгкое снижение
Доля мужчин, не курящих или отказавшихся 65%+ 67,6% Позитивная тенденция
Доля женщин, ведущих ЗОЖ 90%+ 92,4% Женщины стабильно лидируют
Регулярно занимаются спортом 56,8% 60,3% Рост на 3,5%

Статистика показывает: россияне всё активнее отказываются от вредных привычек, особенно мужчины среднего возраста, которые раньше демонстрировали наиболее высокую вовлечённость в курение. Одновременно растёт интерес к спорту — этим теперь занимается более половины жителей страны.

Как формируются здоровые привычки

  1. Начинать изменения с простого — ежедневных прогулок, зарядки или растяжки.

  2. Выбрать доступный инвентарь: коврик для упражнений, пульсометр, лёгкие гантели или лыжи для зимнего сезона.

  3. Анализировать распорядок дня и выделять время для занятий — хотя бы 20-30 минут.

  4. Постепенно переходить от лёгкой нагрузки к более сложной — бег, тренажёрный зал, бассейн.

  5. Следить за питанием: уменьшить количество сладкого и солёного, добавить овощи, фрукты и источники белка.

  6. Поддерживать осознанное отношение к вредным привычкам, заменять их полезными ритуалами.

  7. Использовать мобильные трекеры активности — они помогают следить за прогрессом.

  8. Выбирать социальные форматы: беговые клубы, лыжные секции, йога-группы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: резко увеличивать физическую нагрузку.
→ Последствие: травмы, переутомление.
→ Альтернатива: постепенная адаптация организма, консультация с тренером.

Ошибка: отказываться от спорта зимой.
→ Последствие: снижение тонуса, возвращение вредных привычек.
→ Альтернатива: лыжи, коньки, домашние тренировки, спортивные залы.

Ошибка: ориентироваться только на модные виды спорта.
→ Последствие: потеря интереса, быстрый откат.
→ Альтернатива: выбирать занятия под настроение и здоровье — ходьба, плавание, скандинавская ходьба.

А что если изменить привычки поэтапно

Если внедрять новые элементы ЗОЖ постепенно — например, начать с коротких прогулок и отказа от вечернего перекуса — через несколько месяцев человек почувствует заметные перемены. Это позволит легче переходить к более активным нагрузкам и снижать зависимость от курения или других вредных привычек. Такой путь подходит большинству людей, так как не требует резких усилий и больших затрат.

Мифы и правда

Миф: здоровый образ жизни — это дорого.
Правда: большая часть активности требует минимального инвентаря: кроссовки, одежда и свободные 20 минут.

Миф: спорт помогает только молодым.
Правда: улучшения состояния фиксируются в любом возрасте, включая старшее поколение.

Миф: чтобы вести ЗОЖ, нужно полностью отказаться от всех удовольствий.
Правда: важен баланс, а не крайности.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
