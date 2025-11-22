Голова гудит после тяжёлой ночи: мышцы включаются так, будто никакого провала сна не было

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Сон и физическая активность — два ключевых фактора здоровья, которые тесно связаны между собой. Пока мы спим, тело восстанавливается, мышцы растут, а мозг отдыхает. Неудивительно, что профессиональные спортсмены уделяют внимание гигиене сна и используют трекеры для его контроля. Но действительно ли спорт помогает лучше спать — и можно ли "натренировать" сон?

Девушка после пробуждения
Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка после пробуждения

Сон и спорт: кто на кого влияет

Физическая активность может помочь людям с бессонницей, однако обратное утверждение — что хороший сон сам по себе улучшает спортивные результаты — не совсем верно.

"Часто создаётся ложное впечатление: стоит только выспаться — и будешь показывать идеальные результаты", — сказал спортивный психолог Даниэль Эрлахер.

Он отмечает, что для профессионалов качественный сон действительно влияет на результат, но в любительском спорте эта зависимость не так велика.

Дневной сон: польза или ловушка

Короткий дневной отдых способен улучшить концентрацию и компенсировать недосып. Оптимальное время — до полутора часов, в первой половине дня. Но не всем такой режим подходит.

"Я мог бы рассказать много историй о том, как совет с дневным сном заканчивался неудачно", — отметил Даниэль Эрлахер.

Если человек привык спать только ночью, дополнительные дневные сны могут нарушить естественный ритм и сделать засыпание вечером труднее.

Одна короткая ночь — не катастрофа

Бывает, что перед важным стартом не удаётся выспаться — мешает волнение или обстоятельства. Но, по словам Эрлахера, одна короткая ночь не снижает физические показатели.

"Если речь идёт о чистой выносливости, то даже при недосыпе организм справляется хорошо", — пояснил Даниэль Эрлахер.

Однако внимание и концентрация действительно снижаются. Это особенно важно помнить при длительных походах, восхождениях или вождениях. Эксперт советует: если чувствуете усталость, лучше сделать короткий перерыв или вздремнуть на 10-15 минут, чем бороться со сном.

Мешает ли недосып восстановлению

Во время глубокого сна вырабатывается гормон роста (HGH), который отвечает за восстановление мышц и костей. Поэтому сон — ключевая часть процесса регенерации.

"Похудеть во сне, к сожалению, не получится", — сказал Даниэль Эрлахер.

Он объясняет: в состоянии покоя организм расходует минимальное количество энергии, и фаза сна на это не влияет. Значит, сон важен для восстановления, но не заменяет физические нагрузки и правильное питание.

Когда лучше тренироваться

Распространённое правило "не заниматься спортом за четыре часа до сна" подходит не всем.

"Нет ничего плохого в том, чтобы тренироваться поздно вечером", — подчеркнул Даниэль Эрлахер.

Лёгкие тренировки вечером могут даже ускорить засыпание, если не вызывать сильного возбуждения и стресс.

Что делать перед тренировочным днём

Многие стараются лечь пораньше накануне важной тренировки, но это не всегда работает.

"Спите так, как обычно", — советует Даниэль Эрлахер.

Попытки изменить привычный ритм сна часто приводят к обратному эффекту — тревоге и бессоннице. Лучший вариант — соблюдать стабильный график и не переоценивать значение одной ночи отдыха.

Мифы и правда

Миф Правда
Вечерний спорт мешает засыпанию Умеренные тренировки могут даже улучшить сон
Сон помогает сжигать жир Энергозатраты во сне минимальны
Недосып сразу снижает физическую форму Одной короткой ночи организм не заметит
Дневной сон всегда полезен Он может сбить биоритм и вызвать бессонницу
Чем больше спишь, тем сильнее мышцы Важнее стабильность сна и восстановление

Сон и спорт работают в тандеме. Главное — соблюдать естественный ритм, не пытаться "выспаться наперёд" и не превращать отдых в очередную тренировку.

Интересные факты

  1. Профессиональные спортсмены тратят на сон до 10 часов в сутки — он включён в их тренировочный план.

  2. Недосып на 2–3 часа снижает точность движений почти так же, как 0,5 промилле алкоголя.

  3. Даже короткий дневной сон повышает внимание водителей и снижает риск ошибок на 30%.

Сон и спорт — союзники, но не волшебная формула. Главное — слушать тело, сохранять ритм и не превращать отдых в ещё одно соревнование.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
