Семейный нокаут, который Рублёв запомнил навсегда: детская выходка обернулась потерянным зубом

Рублёв рассказал как сестра выбила ему зуб в детстве
2:09
Спорт

Истории из детства порой оказываются ярче спортивных побед, и пример теннисиста Андрея Рублёва это подтверждает.

Андрей Рублёв
Фото: wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Андрей Рублёв

Олимпийский чемпион в миксте и нынешняя 16-я ракетка мира вспомнил эпизод, который до сих пор вызывает у него улыбку. Тогда юный теннисист столкнулся с неожиданным ударом судьбы — буквально.

Как утреннее желание поиграть закончилось потерей зуба

Рублёв поделился воспоминанием о том, как однажды решил разбудить старшую сестру и поплатился за чрезмерную инициативность. Он объяснил, что в детстве не мог усидеть на месте и постоянно искал, с кем бы разделить свои игры. В один из выходных, когда он давно уже был на ногах, сестра всё ещё спала, и это подтолкнуло его к совсем неосторожному решению.

По словам теннисиста, он решил пробраться к ней в комнату и разбудить аккуратно, надеясь, что тихий подход через ноги не вызовет неожиданной реакции.

"Она всегда долго спала. А мне хотелось играться с ней постоянно… Ну и когда стал подкрадываться, она мне ногой ударила в лицо — и зуб вылетел", — сказал Рублёв в телеграм-канале WIN BOX.

Этот эпизод он теперь вспоминает с юмором, подчёркивая, насколько непосредственными бывают детские замыслы.

Семейные традиции и спортивная среда

История стала яркой не только из-за забавной развязки, но и потому, что в семье Рублёвых спорт был естественной частью жизни. Его сестра, Анна-Арина Марьенко, занималась теннисом профессионально и имеет звание мастера спорта. Это создавало особую атмосферу соперничества, которая нередко выражалась в неожиданных бытовых сценах.

Рублёв отмечает, что такие моменты вспоминаются особенно тепло, ведь именно они формировали характер и способность справляться с трудностями. И хотя эпизод со сбитым зубом мог бы стать поводом для слёз, со временем он превратился в семейный анекдот, показывающий динамику отношений между будущими профессиональными спортсменами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
