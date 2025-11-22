Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миф о пустых овощах рушится: новые данные разоблачили ошибку, запутавшую миллионы людей

Половина витаминов поступает из растительных продуктов — Notabene Nutrition
Спорт

Сегодня всё чаще можно услышать, что современные овощи, фрукты и злаки стали "пустыми" — в них якобы меньше витаминов и минералов, потому что почвы истощились. В соцсетях и даже на спортивных семинарах нередко утверждают: без добавок невозможно получить всё необходимое для здоровья. Но действительно ли наши продукты обеднели?

Урожай, овощи
Фото: Own work by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Урожай, овощи

Почему возник миф об истощении почв

Аргументы сторонников этой идеи обычно строятся на сравнении старых и современных таблиц содержания питательных веществ. На первый взгляд кажется, что содержание кальция, магния и железа действительно снизилось. Однако специалисты объясняют: методы лабораторного анализа за последние десятилетия сильно изменились, и напрямую сравнивать результаты нельзя.

Кроме того, различия в составе продуктов часто связаны не с почвой, а с новыми сортами растений. Селекционеры создают более урожайные и устойчивые виды, которые естественно имеют другой баланс микроэлементов.

"Факты о глобальной "бедности почв" не подтверждаются исследованиями", — отметил ученый, эксперт в области питания, соучредитель Notabene Nutrition Паоло Коломбани.

Что показали реальные исследования

Одно из самых убедительных доказательств — Broadbalk-Weizen-эксперимент, начатый в 1843 году в британском Ротамстеде. Учёные на протяжении почти двух веков выращивают пшеницу и сохраняют образцы почвы и зерна.

Недавний анализ с использованием той же методики показал: состав почвы не изменился критически. Колебания в уровне минералов в зерне связаны в первую очередь с агротехническими изменениями и новыми сортами растений, а не с "обеднением" земли.

Что это значит для рациона

Даже если концентрация отдельных веществ в растениях немного снизилась, это не повод паниковать. Организм получает витамины и микроэлементы не из одного продукта, а из совокупности всех групп питания.

При разнообразном рационе примерно половина нужных веществ поступает из растительных продуктов, остальная часть — из животных источников: мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов. Это позволяет покрывать физиологические потребности без ежедневных добавок.

Сравнение: еда или добавки

Параметр Натуральные продукты Пищевые добавки
Биодоступность Высокая при сбалансированном питании Зависит от формы и дозировки
Риски Минимальные Возможна передозировка
Экологичность Естественная Требует производства и упаковки
Стоимость Ниже при сезонном питании Выше при регулярном приёме

Вывод очевиден: добавки нужны только по назначению врача при подтверждённом дефиците.

Как сохранить больше витаминов и минералов

  1. Покупайте сезонные овощи и фрукты — в них выше концентрация питательных веществ.

  2. Не храните нарезанные продукты дольше суток.

  3. Готовьте на пару или запекайте, чтобы сохранить максимум витаминов.

  4. Комбинируйте продукты: витамин С помогает усваивать железо, а жиры — витамин А.

Мифы и правда

Миф Правда
Современные почвы истощены Исследования показывают, что состав почв остаётся стабильным
Без добавок невозможно получить витамины Сбалансированное питание покрывает потребности организма
Хранение уничтожает все витамины Часть теряется, но большая часть сохраняется, особенно при заморозке

Современная наука подтверждает: почвы не обеднели, растения по-прежнему питательны, а здоровье зависит не от капсул, а от разнообразия рациона.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
