Миф о пустых овощах рушится: новые данные разоблачили ошибку, запутавшую миллионы людей

Сегодня всё чаще можно услышать, что современные овощи, фрукты и злаки стали "пустыми" — в них якобы меньше витаминов и минералов, потому что почвы истощились. В соцсетях и даже на спортивных семинарах нередко утверждают: без добавок невозможно получить всё необходимое для здоровья. Но действительно ли наши продукты обеднели?
Аргументы сторонников этой идеи обычно строятся на сравнении старых и современных таблиц содержания питательных веществ. На первый взгляд кажется, что содержание кальция, магния и железа действительно снизилось. Однако специалисты объясняют: методы лабораторного анализа за последние десятилетия сильно изменились, и напрямую сравнивать результаты нельзя.
Кроме того, различия в составе продуктов часто связаны не с почвой, а с новыми сортами растений. Селекционеры создают более урожайные и устойчивые виды, которые естественно имеют другой баланс микроэлементов.
"Факты о глобальной "бедности почв" не подтверждаются исследованиями", — отметил ученый, эксперт в области питания, соучредитель Notabene Nutrition Паоло Коломбани.
Одно из самых убедительных доказательств — Broadbalk-Weizen-эксперимент, начатый в 1843 году в британском Ротамстеде. Учёные на протяжении почти двух веков выращивают пшеницу и сохраняют образцы почвы и зерна.
Недавний анализ с использованием той же методики показал: состав почвы не изменился критически. Колебания в уровне минералов в зерне связаны в первую очередь с агротехническими изменениями и новыми сортами растений, а не с "обеднением" земли.
Даже если концентрация отдельных веществ в растениях немного снизилась, это не повод паниковать. Организм получает витамины и микроэлементы не из одного продукта, а из совокупности всех групп питания.
При разнообразном рационе примерно половина нужных веществ поступает из растительных продуктов, остальная часть — из животных источников: мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов. Это позволяет покрывать физиологические потребности без ежедневных добавок.
|Параметр
|Натуральные продукты
|Пищевые добавки
|Биодоступность
|Высокая при сбалансированном питании
|Зависит от формы и дозировки
|Риски
|Минимальные
|Возможна передозировка
|Экологичность
|Естественная
|Требует производства и упаковки
|Стоимость
|Ниже при сезонном питании
|Выше при регулярном приёме
Вывод очевиден: добавки нужны только по назначению врача при подтверждённом дефиците.
Покупайте сезонные овощи и фрукты — в них выше концентрация питательных веществ.
Не храните нарезанные продукты дольше суток.
Готовьте на пару или запекайте, чтобы сохранить максимум витаминов.
Комбинируйте продукты: витамин С помогает усваивать железо, а жиры — витамин А.
|Миф
|Правда
|Современные почвы истощены
|Исследования показывают, что состав почв остаётся стабильным
|Без добавок невозможно получить витамины
|Сбалансированное питание покрывает потребности организма
|Хранение уничтожает все витамины
|Часть теряется, но большая часть сохраняется, особенно при заморозке
Современная наука подтверждает: почвы не обеднели, растения по-прежнему питательны, а здоровье зависит не от капсул, а от разнообразия рациона.
