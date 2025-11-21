Боль в спине, упущенные шансы и сломанная династия: финал, который изменил историю Федерера

Федерер заявил что должен был выигрывать у дель Потро в 2009 — Tages Anzeiger

Поражения нередко становятся для спортсменов более ярким воспоминанием, чем победы, и именно к таким эпизодам вернулся Роджер Федерер.

Об этом рассказал Tages Anzeiger, отметив, что швейцарец до сих пор вспоминает финал US Open 2009 года, где его серия громких успехов неожиданно прервалась. Тогда матч против Хуана-Мартина дель Потро стал для 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" одной из самых болезненных утрат.

Финал, который до сих пор стоит перед глазами

Федерер подробно объяснил, почему именно тот матч он хотел бы сыграть заново. Он напомнил, что подходил к решающей встрече в статусе пятикратного чемпиона US Open подряд и рассчитывал продолжить успешную серию. Швейцарец подчеркнул, что уже на разминке почувствовал дискомфорт в спине, и это осложнило его игру в ключевые моменты. Итоговый счёт 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (4:7), 2:6 стал для него символом упущенных возможностей.

"Финал US Open 2009 года с Хуан-Мартином дель Потро. Я должен был выиграть. Тогда у меня болела спина на разминке, упустил так много шансов. Это один из тех матчей, которые я не должен был проигрывать. Он также прервал мою победную серию на US Open", — сказал Роджер Федерер.

Такая оценка отражает не только эмоциональный контраст, но и понимание, насколько важен был тот турнир для его карьеры.

Параллели с Уимблдоном и восприятие поражения

Федерер сравнил ту встречу с финалом Уимблдона-2008, где уступил Рафаэлю Надалю. Он отметил, что потеря серии на лондонских кортах воспринималась иначе, потому что испанец провёл выдающийся сезон и выглядел абсолютным претендентом на титул. При этом поражение от дель Потро стало для швейцарца неожиданным именно в контексте уверенной игры на харде и доминирования на US Open в предыдущие годы.

В беседе он добавил, что череда побед усиливала давление, и каждый следующий финал воспринимался как новый рубеж. Федерер признал, что на Уимблдоне поражение будто "должно было случиться", тогда как в Нью-Йорке он считал себя фаворитом.

"После пяти титулов подряд. — Именно… Однако с дель Потро я должен был выиграть", — приводит его слова Tages Anzeiger.

Эти размышления подчёркивают, каким значимым событием стал для него тот матч и почему память о нём остаётся такой острой.