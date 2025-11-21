Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожайный сорт томата "Дикий тимьян" устойчив к болезням
Лёгкие банановые вафли готовятся без муки и сахара
Импорт российских морепродуктов в Китай увеличился — статистика китайской таможни
Выявлены следы космического взрыва — команда профессора Джеймса Кеннета
Корейские и японские модели сохраняют высокую ликвидность на вторичке — автоэксперты
В Японии привлекли силы самообороны из-за роста нападений медведей — данные властей
Собчак предположила, что Канье Уэст хочет спеть с группой "Тату"
Китов-бикуд впервые сняли у берегов Нижней Калифорнии — исследователь Хендерсон
Перепады высот изменяют сроки цветения — агрономамы

Боль в спине, упущенные шансы и сломанная династия: финал, который изменил историю Федерера

Федерер заявил что должен был выигрывать у дель Потро в 2009 — Tages Anzeiger
2:50
Спорт

Поражения нередко становятся для спортсменов более ярким воспоминанием, чем победы, и именно к таким эпизодам вернулся Роджер Федерер.

Роджер Федерер
Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Роджер Федерер

Об этом рассказал Tages Anzeiger, отметив, что швейцарец до сих пор вспоминает финал US Open 2009 года, где его серия громких успехов неожиданно прервалась. Тогда матч против Хуана-Мартина дель Потро стал для 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" одной из самых болезненных утрат.

Финал, который до сих пор стоит перед глазами

Федерер подробно объяснил, почему именно тот матч он хотел бы сыграть заново. Он напомнил, что подходил к решающей встрече в статусе пятикратного чемпиона US Open подряд и рассчитывал продолжить успешную серию. Швейцарец подчеркнул, что уже на разминке почувствовал дискомфорт в спине, и это осложнило его игру в ключевые моменты. Итоговый счёт 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (4:7), 2:6 стал для него символом упущенных возможностей.

"Финал US Open 2009 года с Хуан-Мартином дель Потро. Я должен был выиграть. Тогда у меня болела спина на разминке, упустил так много шансов. Это один из тех матчей, которые я не должен был проигрывать. Он также прервал мою победную серию на US Open", — сказал Роджер Федерер.

Такая оценка отражает не только эмоциональный контраст, но и понимание, насколько важен был тот турнир для его карьеры.

Параллели с Уимблдоном и восприятие поражения

Федерер сравнил ту встречу с финалом Уимблдона-2008, где уступил Рафаэлю Надалю. Он отметил, что потеря серии на лондонских кортах воспринималась иначе, потому что испанец провёл выдающийся сезон и выглядел абсолютным претендентом на титул. При этом поражение от дель Потро стало для швейцарца неожиданным именно в контексте уверенной игры на харде и доминирования на US Open в предыдущие годы.

В беседе он добавил, что череда побед усиливала давление, и каждый следующий финал воспринимался как новый рубеж. Федерер признал, что на Уимблдоне поражение будто "должно было случиться", тогда как в Нью-Йорке он считал себя фаворитом.

"После пяти титулов подряд. — Именно… Однако с дель Потро я должен был выиграть", — приводит его слова Tages Anzeiger.

Эти размышления подчёркивают, каким значимым событием стал для него тот матч и почему память о нём остаётся такой острой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Новости спорта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Китов-бикуд впервые сняли у берегов Нижней Калифорнии — исследователь Хендерсон
Перепады высот изменяют сроки цветения — агрономамы
Обязанность сообщать о климате исключили из договора — сообщает TourDom
Размытая помада придает губам объем и натуральность
Камеры начнут фиксировать отсутствие полиса ОСАГО
Осознанная заминка ускорила восстановление после тренировки — физиологи
Повторные проколы связаны с подвижностью вен — SATA CommHealth
Лимонная кислота поможет убрать налёт в посудомоечной машине
Слабый огонь, фильтрация и особая варка делают холодец прозрачным
Отсрочка выхода на пенсию приносит россиянам неожиданный бонус — доцент Балынин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.