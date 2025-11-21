Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полузащитник за € 50 млн, который может изменить центр поля Юнайтед: Гомес выходит на линию огня

Манчестер Юнайтед готов заплатить около 50 млн евро за Гомеса — Record
2:29
Спорт

Переход бразильского полузащитника Жоао Гомеса может стать одним из ключевых сюжетов зимнего трансферного окна.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Как отмечает издание Record, интерес к игроку "Вулверхэмптона" проявляет главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим. На фоне поисков усиления центра поля клуб рассматривает сразу несколько вариантов, однако именно Гомес оказался в зоне особого внимания тренерского штаба.

Приоритеты клуба и параметры возможной сделки

По данным Record, руководство манкунианцев изучает трансфер Гомеса как более доступное решение по сравнению с Карлесом Балебой из "Брайтона" и Эллиотом Андерсоном из "Ноттингем Форест". В английской прессе подчёркивается, что покупка бразильца обойдётся примерно в €50 млн, что заметно ниже потенциальных затрат на альтернативных кандидатов. В клубе считают, что такой объём инвестиций может дать быстрый эффект за счёт универсальности полузащитника.

Гомес проводит сильный сезон и стабильно получает игровое время. Он уже вышел на поле в 14 матчах во всех соревнованиях и сумел отдать результативную передачу. Хотя статистика выглядит сдержанно, в штабе "Юнайтед" обращают внимание на работоспособность и тактическую гибкость игрока, которые особенно ценятся в системе Аморима.

Контракт, рынок и роль в сборной

Контракт бразильца с "Вулверхэмптоном" действует до лета 2030 года. Такой срок создаёт для клуба комфортную позицию в переговорах и позволяет не торопиться с потенциальной продажей. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет €40 млн, что делает возможную сделку с "Юнайтед" экономически выгодной для "волков".

Гомес уже имеет стабильный опыт выступлений за национальную команду. Он провёл 10 матчей за сборную Бразилии, выступая в роли игрока, способного закрывать несколько позиций в центре поля. Это повышает его привлекательность для клубов, стремящихся укрепить состав без серьёзной перестройки игровой модели.

В английских СМИ подчёркивают, что на текущем этапе выбор "Юнайтед" зависит от оценки стоимости альтернатив и желания получить игрока, готового сразу включиться в интенсивный календарь.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
