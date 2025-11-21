Австралийские подтягивания ставят спину на место: простое упражнение, которое работает лучше спортзала

Австралийские подтягивания развивают мышцы спины и кора — рассказ тренера

Австралийские подтягивания давно стали спасением для тех, кто хочет укрепить спину, но пока не готов к классическим подтягиваниям. Это упражнение сочетает доступность, умеренную нагрузку и возможность выполнять его практически в любом месте, где есть низкая перекладина, гриф штанги или тренажёр. Благодаря гибкости техники австралийские подтягивания подходят людям разного уровня подготовки — от новичков до опытных атлетов, стремящихся усложнить привычное движение.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Австралийские подтягивания обратным хватом

Что представляют собой австралийские подтягивания

Эта разновидность подтягиваний выполняется в горизонтальном положении: корпус располагается под углом, а ноги остаются на полу или на небольшой опоре. По сути, это обратная тяга собственным весом, но с акцентом на контроль корпуса. Такое движение помогает развивать силу спины, задней дельты, рук и кора без чрезмерного стресса на позвоночник и плечевые суставы.

Техника проста: хват обычно прямой, чуть шире плеч, тело — вытянутое и напряжённое. Чем ниже перекладина, тем сложнее упражнение. Небольшая корректировка угла наклона позволяет адаптировать нагрузку под свои возможности.

Основные особенности выполнения

Чтобы движение приносило эффект и не вызывало дискомфорта, опытные тренеры рекомендуют следовать нескольким принципам: держать корпус прямым, не "ломать" поясницу, а в верхней точке работы сводить лопатки. При желания усложнить упражнение переходят к одноручным вариантам или используют кольца, петли и брусья.

У профессионалов востребована работа на одной руке: ноги ставят шире, свободную руку прижимают к корпусу, а основной хват смещают ближе к центру. Движение становится сложнее и требует контроля, чтобы избежать вращения корпуса.

Какие мышцы включаются

При классическом варианте нагрузки получают:

· широчайшие мышцы;

· задние пучки дельт;

· бицепсы;

· предплечья и запястья.

Дополнительно стабилизацию обеспечивают мышцы кора, ягодицы и задняя поверхность бедра. В итоге упражнение задействует почти весь верх тела, но без излишнего осевого давления.

Разновидности австралийских подтягиваний

Спортсмены среднего уровня активно используют дополнительные варианты, которые делают тренировку разнообразнее:

В тренажёре Смита — жёстко закреплённый гриф упрощает технику и позволяет точно подобрать высоту. Обратным хватом — акцент смещается в сторону бицепсов, уменьшая нагрузку на спину. На брусьях — удобная высота, но при широком диаметре перекладины могут понадобиться кистевые лямки. На кольцах или петлях — напоминает TRX-тренировку и позволяет разворачивать кисти, увеличивая амплитуду движения.

Сравнение типов австралийских подтягиваний

Разновидность Уровень сложности Основной акцент Особенности Классические на перекладине Средний Спина, руки Регулировка сложности наклоном тела В тренажёре Смита Лёгкий Спина Возможность точной настройки высоты грифа Обратным хватом Средний Бицепс Меньшая нагрузка на широчайшие На брусьях Средний/Высокий Спина, кор Удобная высота, высокая стабилизационная нагрузка На кольцах/TRX Высокий Кор, стабилизаторы Максимальная амплитуда, сложность удержания

Советы шаг за шагом

Подберите высоту перекладины так, чтобы корпус находился под комфортным углом. Зафиксируйте стопы — можно использовать блин от штанги или положить ноги на низкую тумбу. Возьмитесь хватом чуть шире плеч и выпрямите тело. На вдохе подтягивайтесь, сводя лопатки. В верхней точке задержитесь на секунду. На выдохе плавно опуститесь вниз, сохраняя прямую линию корпуса.

Инвентарь, который пригодится: турник, гриф штанги, брусья, TRX-петли, спортивные перчатки, коврик, лямки для кистей.

А что если хочется накачанную широкую спину

Австралийские подтягивания дают отличный базис, но для массивной спины придётся добавить классические вертикальные подтягивания, тягу верхнего блока, штангу или тренажёры вроде гребли. Горизонтальная тяга не даёт достаточной нагрузки на широчайшие, если цель — гипертрофия.

FAQ

1. Как выбрать оптимальную высоту перекладины?

Перекладина должна быть на уровне груди, чтобы корпус получался под углом 30-45°. Чем ниже она расположена, тем труднее упражнение.

2. Можно ли выполнять подтягивания дома?

Да, достаточно низкого турника, тяжёлой швабры, уложенной на две опоры, или TRX-петель, закреплённых в дверном проёме.

Мифы и правда

· Миф: австралийские подтягивания — слишком лёгкое упражнение.

Правда: сложность легко увеличивается изменением угла или добавлением нестабильных опор.

· Миф: они не развивают силу.

Правда: при правильной технике упражнение укрепляет спину, плечи и кор.

Сон и психология

Умеренная силовая работа, включая австралийские подтягивания, помогает нормализовать сон и снижает стресс. Регулярные тренировки улучшают концентрацию, повышают уровень дофамина и поддерживают общий тонус.

Три интересных факта

Австралийские подтягивания используют в кроссфите как элемент подготовки к сложным гимнастическим упражнениям. В армейских программах это упражнение включено как безопасный тест мышечной выносливости. При работе на кольцах активируются глубокие стабилизаторы, которые почти не задействуются на обычном турнике.

Исторический контекст

· Первые методики горизонтальных подтягиваний появились в гимнастике XIX века.

· В XX веке упражнение стали активно использовать в физподготовке военнослужащих.

· В XXI веке формат стал особенно популярным благодаря TRX-петлям и функциональному тренингу.