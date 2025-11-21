Жир тает на рассвете, а настроение растёт к закату: время спорта оказалось не таким очевидным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:11
Спорт

Физическая активность давно считается одной из самых доступных стратегий для поддержания здоровья и долголетия. Она помогает снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает настроение и уровень энергии, а также поддерживает мышечный тонус и обмен веществ. Однако вопрос о том, в какое время суток тренировки дают максимальную отдачу, долго оставался без чёткого ответа. Недавнее исследование попыталось разобраться, зависят ли эффекты упражнений от пола и биологических ритмов человека.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Что показало исследование

Авторы работы наблюдали за мужчинами и женщинами в течение 12 недель, сравнивая результаты утренних и вечерних тренировок. Участники придерживались одинаковой программы питания и выполняли один и тот же набор упражнений — от растяжки и спринтов до силовых нагрузок. Целью было понять, влияет ли время суток на метаболизм, состояние сердечно-сосудистой системы и изменение жировой массы.

За это время все добровольцы улучшили показатели здоровья. Однако исследователи заметили различия, которые напрямую касаются пола. Женщины эффективнее снижали жировую массу и давление утром, а мужчины сильнее реагировали на вечерние занятия, улучшая метаболическое здоровье и эмоциональное состояние.

"Лучшее время для физических упражнений — это то время, когда вы можете их выполнять и включить в свой график", — сказал ведущий автор исследования и профессор колледжа Скидмор Пол Арчерио.

По словам учёных, за этим эффектом может стоять гормональный фон, внутренние часы организма и даже различия в циклах сна. Хотя исследование охватывало активных людей, его выводы могут быть полезны и людям с избыточным весом — они получают от регулярных тренировок ещё больше пользы.

Сравнение утренних и вечерних тренировок

Параметр Утренние тренировки Вечерние тренировки
Сжигание жира у женщин Выше Ниже
Сила верхней части тела у женщин Ниже Выше
Метаболический эффект у мужчин Умеренный Выше
Эмоциональное состояние у мужчин Стабильное Заметно лучше
Гибкость и выносливость Растут в обоих случаях Растут в обоих случаях

Как выбрать время тренировки: пошаговое руководство

  1. Оцените свой график — важно, чтобы тренировки вписывались естественно.

  2. Определите цель: жиросжигание, набор силы, улучшение самочувствия.

  3. Проверьте режим сна: утренние тренировки лучше заходят тем, кто рано ложится.

  4. Используйте аксессуары для спорта — от фитнес-браслетов до спортивных бутылок, чтобы отслеживать прогресс.

  5. Меняйте время занятий каждые несколько недель, если чувствуете "застой” в результатах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Нерегулярные тренировки → эффекта нет → составить персональный график и фиксировать занятия в приложении.

  2. Слишком тяжёлая нагрузка утром → повышенная усталость днём → начинать с лёгких комплексов вроде йоги или пилатеса.

  3. Силовые вечером без восстановления → нарушенный сон → добавить растяжку или короткую СПА-рутинy дома.

  4. Игнорирование питьевого режима → головные боли → использовать спортивные бутылки с разметкой.

  5. Тренировки без разминки → повышенный риск травм → включать короткий блок мобилизации суставов.

А что если времени совсем мало

Даже 10-15 минут активности в день помогают поддерживать тонус. Здесь подойдут мини-тренажёры, резинки, короткие HIIT-комплексы или быстрая работа с собственным весом. Главное — стабильность, а не длительность.

Сон и психология

Занятия спортом напрямую связаны с качеством сна: вечерняя растяжка снижает уровень стресса, а утренние пробежки помогают установить стабильный ритм дня. Люди, регулярно выполняющие хотя бы лёгкие упражнения, реже испытывают тревожность и эмоциональное выгорание.

Интересные факты

  • Физические нагрузки увеличивают выработку эндорфинов уже через 5-7 минут.

  • Силовые упражнения ускоряют метаболизм до 48 часов после тренировки.

  • Даже короткая ходьба снижает артериальное давление у людей старше 30 лет.

Исторический контекст

Интерес к тому, как время суток влияет на тренировки, появился ещё в конце прошлого века, когда учёные начали изучать биоритмы и суточные колебания энергии. В 2000-х исследователи стали сравнивать утренние и вечерние нагрузки, но в основном на мужчинах и спортсменах. Лишь недавние работы впервые разделили участников по полу, что и позволило выявить разные реакции мужчин и женщин на одни и те же тренировки в разное время дня.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
