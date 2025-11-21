Жир тает на рассвете, а настроение растёт к закату: время спорта оказалось не таким очевидным

Физическая активность давно считается одной из самых доступных стратегий для поддержания здоровья и долголетия. Она помогает снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает настроение и уровень энергии, а также поддерживает мышечный тонус и обмен веществ. Однако вопрос о том, в какое время суток тренировки дают максимальную отдачу, долго оставался без чёткого ответа. Недавнее исследование попыталось разобраться, зависят ли эффекты упражнений от пола и биологических ритмов человека.
Авторы работы наблюдали за мужчинами и женщинами в течение 12 недель, сравнивая результаты утренних и вечерних тренировок. Участники придерживались одинаковой программы питания и выполняли один и тот же набор упражнений — от растяжки и спринтов до силовых нагрузок. Целью было понять, влияет ли время суток на метаболизм, состояние сердечно-сосудистой системы и изменение жировой массы.
За это время все добровольцы улучшили показатели здоровья. Однако исследователи заметили различия, которые напрямую касаются пола. Женщины эффективнее снижали жировую массу и давление утром, а мужчины сильнее реагировали на вечерние занятия, улучшая метаболическое здоровье и эмоциональное состояние.
"Лучшее время для физических упражнений — это то время, когда вы можете их выполнять и включить в свой график", — сказал ведущий автор исследования и профессор колледжа Скидмор Пол Арчерио.
По словам учёных, за этим эффектом может стоять гормональный фон, внутренние часы организма и даже различия в циклах сна. Хотя исследование охватывало активных людей, его выводы могут быть полезны и людям с избыточным весом — они получают от регулярных тренировок ещё больше пользы.
|Параметр
|Утренние тренировки
|Вечерние тренировки
|Сжигание жира у женщин
|Выше
|Ниже
|Сила верхней части тела у женщин
|Ниже
|Выше
|Метаболический эффект у мужчин
|Умеренный
|Выше
|Эмоциональное состояние у мужчин
|Стабильное
|Заметно лучше
|Гибкость и выносливость
|Растут в обоих случаях
|Растут в обоих случаях
Оцените свой график — важно, чтобы тренировки вписывались естественно.
Определите цель: жиросжигание, набор силы, улучшение самочувствия.
Проверьте режим сна: утренние тренировки лучше заходят тем, кто рано ложится.
Используйте аксессуары для спорта — от фитнес-браслетов до спортивных бутылок, чтобы отслеживать прогресс.
Меняйте время занятий каждые несколько недель, если чувствуете "застой” в результатах.
Нерегулярные тренировки → эффекта нет → составить персональный график и фиксировать занятия в приложении.
Слишком тяжёлая нагрузка утром → повышенная усталость днём → начинать с лёгких комплексов вроде йоги или пилатеса.
Силовые вечером без восстановления → нарушенный сон → добавить растяжку или короткую СПА-рутинy дома.
Игнорирование питьевого режима → головные боли → использовать спортивные бутылки с разметкой.
Тренировки без разминки → повышенный риск травм → включать короткий блок мобилизации суставов.
Даже 10-15 минут активности в день помогают поддерживать тонус. Здесь подойдут мини-тренажёры, резинки, короткие HIIT-комплексы или быстрая работа с собственным весом. Главное — стабильность, а не длительность.
Занятия спортом напрямую связаны с качеством сна: вечерняя растяжка снижает уровень стресса, а утренние пробежки помогают установить стабильный ритм дня. Люди, регулярно выполняющие хотя бы лёгкие упражнения, реже испытывают тревожность и эмоциональное выгорание.
Физические нагрузки увеличивают выработку эндорфинов уже через 5-7 минут.
Силовые упражнения ускоряют метаболизм до 48 часов после тренировки.
Даже короткая ходьба снижает артериальное давление у людей старше 30 лет.
Интерес к тому, как время суток влияет на тренировки, появился ещё в конце прошлого века, когда учёные начали изучать биоритмы и суточные колебания энергии. В 2000-х исследователи стали сравнивать утренние и вечерние нагрузки, но в основном на мужчинах и спортсменах. Лишь недавние работы впервые разделили участников по полу, что и позволило выявить разные реакции мужчин и женщин на одни и те же тренировки в разное время дня.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.