Матч превратился в ледовый хаос: Трактор и Амур выдали старт, который никто не предвидел

4:11
Спорт

Домашние болельщики "Трактора" ожидали, что очередная встреча поможет команде прервать спад, но игра против хабаровского "Амура" вышла для челябинцев тяжёлой с первых минут. Матч закончился со счётом 4:6, став для клуба четвёртым поражением подряд и усилив тревогу перед тем, как команда будет входить в ключевой отрезок сезона.

Защитник челябинского Трактора Александр Рязанцев
Фото: alxr-gol.livejournal by Александр Головко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Защитник челябинского Трактора Александр Рязанцев

Как начался матч и почему первый период стал самым ярким

Стартовый отрезок получился настолько насыщенным, что казался отдельной мини-игрой внутри матча. Всего за двадцать минут зрители увидели семь шайб — события сменяли друг друга почти без пауз.
Однако первым серьёзным эпизодом стало решение арбитров отменить гол Коромыслова. Судьи усмотрели помеху вратарю, которую, по их мнению, создал Низамеев. Штаб челябинцев запросил видеопросмотр, но ситуация осталась трактована не в их пользу, сообщает kursdela.biz.

Пауза после просмотра видео сыграла на руку "Амуру". Гости быстро реализовали большинство — счёт открыл воспитанник челябинской школы Артём Шварев. Спустя несколько минут Гальченюк закрепил преимущество, и "Амур" вышел вперёд уже 0:2.

Хозяева попытались вернуть контроль. Прибыльский забросил свой первый гол за "Трактор", сократив разрыв. Но радость длилась недолго: Петьков снова увеличил преимущество хабаровчан. Коршков сумел откликнуться на передачу Низамеева, но в ответ Ураков пробил Дригера между щитков, и счёт вновь стал неудобным для хозяев.

После этого "Трактор" заменил вратаря: площадку занял Шерстнев. Однако даже свежий кипер не успел войти в игру — Петьков оформил дубль, и команды ушли на перерыв при счёте 2:5.

Второй период: меньше остроты, но больше контроля

После огненного первого периода скорость заметно снизилась, но игра не стала спокойнее. "Трактор" упорно держал шайбу в зоне атаки, заставляя "Амур" чаще защищаться. Единственная реализованная возможность у челябинцев пришлась на большинство: Светлаков завершил комбинацию после передачи Ливо.

Несмотря на активность, хозяевам не хватало точности в завершении, и до перерыва сократить разрыв ещё хотя бы на одну шайбу не удалось.

Третий период: попытка камбэка и риск, который не сработал

В начале заключительного отрезка Ливо подарил публике надежду, сделав счёт 4:5. С трибун буквально поднялась волна поддержки — казалось, ещё немного, и игра может повернуться иначе.

Челябинцы бросили все силы в атаку, пошли ва-банк и заменили вратаря шестым полевым игроком. Этот шаг оправдан, когда нужно спасать матч, но в этот раз риск не сработал: Гальченюк воспользовался пустыми воротами и установил окончательный счёт.

Сравнение команд: динамика, реализация, стратегия

Параметр "Трактор" "Амур"
Начало матча Активное, но нестабильное Быстрое использование ошибок соперника
Реализация моментов Средняя, множество упущенных возможностей Высокая, эффективная игра в большинстве
Вратарская линия Смена киперов, нервный матч Уверенные действия и точная игра на отскоках
Темп Рваный, зависит от эпизодов Более ровный и собранный
Завершающая стадия атаки Нестабильная Холоднокровная

Положение в таблице и ожидание следующей игры

После матча в активе челябинцев осталось 31 очко, и команда занимает шестую строку в Восточной конференции. Ситуация остаётся напряжённой: плотность команд в таблице высокая, и любая серия поражений может оказать влияние на борьбу за место в плей-офф.

Следующая игра пройдёт дома 26 ноября — соперником станет "Шанхайские Драконы". Для "Трактора" это шанс прервать серию неудач и вернуть уверенность в игре.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
