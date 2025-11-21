Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зафиксировано снижение жд перевозок по России на 3,8% Сергеем Ромашкиным
В России распространяется неизвестная ОРВИ с тяжелым течением
Взятие Купянска помогло окружить группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол 
Памятник поэту Александру Пушкину открыли в Париже – ТАСС
В России начал снижаться спрос на новых сотрудников
Слой костей на Шпицбергене показал быстрое восстановление жизни — палеонтологи
Sollers внедрили роботизированный контроль турбодизелей — инженеры предприятия
Зеленский изменил один важный пункт в мирном плане Трампа
Певица Слава рассказала о забытой песне от Пугачёвой

Витаминный флакон разжёг глобальную гонку: сегодня он управляет кошельками миллионов

Прием поливитаминов не увеличивает продолжительность жизни — NCCIH
Спорт

Современный человек окружён рекламой витаминов, спортивных комплексов и функциональных напитков, поэтому неудивительно, что многие уверены: без пищевых добавок здоровым быть невозможно. Но если отложить маркетинг и посмотреть на научные рекомендации, картина становится куда спокойнее и рациональнее.

Горсть таблеток
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горсть таблеток

Почему вопрос о добавках вызывает столько споров

Производители обещают быстрый результат — от повышения энергии до идеального иммунитета. Но доказательства такой эффективности далеко не всегда убедительны. Гораздо лучше изучены риски: некачественные добавки, скрытые ингредиенты, взаимодействия с лекарствами и побочные эффекты.

В то же время международные организации сходятся в одном: основа здоровья — разнообразная еда, а не таблетки из баночки.

Что говорят авторитетные организации

"Следует стараться получать все нужные нутриенты, употребляя в пищу продукты, богатые витаминами и минералами", — отметило Министерство сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA).

"Большинство исследований показывают, что прием поливитаминов не увеличивает продолжительность жизни", — считает Национальный центр альтернативной и холистической медицины США (National Center for Complementary and Integrative Health, NCCIH).

Сравнение подходов к добавкам у разных групп населения

Группа Рекомендации Когда добавки нужны
Здоровые люди "Сначала еда", упор на рацион Дефицит витамина D, B12, ограниченный рацион
Спортсмены Добавки — второстепенный инструмент Тестируемые эргогенные БАДы: кофеин, креатин, β-аланин
Вегетарианцы Возможны дефициты отдельных нутриентов Обязательно B12, иногда D, железо
Подростки БАДы не рекомендуются Только по назначению врача
Беременные Нужна корректировка рациона Фолиевая кислота, иногда железо
Люди с заболеваниями Индивидуальный подход При нарушении всасывания или повышенных потребностях

Как разумно подходить к вопросу: пошаговое руководство

  1. Оцените рацион: хватает ли белка, овощей, качественных жиров.

  2. Проверьте показатели здоровья — анализы на витамин D, B12, ферритин.

  3. Изучите лекарства, которые принимаете: многие взаимодействуют с БАДами.

  4. Используйте только сертифицированные категории: омега-3, витамин D, железо — при подтверждённом дефиците.

  5. Выбирайте проверенные бренды с прозрачным составом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Случайная покупка "популярных витаминов" → возможная передозировка или нулевой эффект → выбрать комплексы по рекомендации врача.

Замена еды протеиновыми коктейлями → дефицит клетчатки и микроэлементов → использовать протеин как дополнение, а не основу питания.

Покупка дешёвых добавок → риск фальсификата → выбирать продукцию с независимым контролем качества.

Интересные факты

  1. До 10% спортивных БАДов могут содержать запрещённые вещества.

  2. В США ежегодно фиксируют до 20 000 обращений к врачам из-за побочных эффектов добавок.

  3. Омега-3 в рыбе усваивается лучше, чем в капсулах.

Исторический контекст

Первые витамины в форме препаратов появились в начале XX века и первоначально применялись как полноценные лекарственные средства для лечения конкретных дефицитных состояний. Спустя десятилетия, в 1990-е годы, рынок биологически активных добавок стремительно расширился: этому способствовало более мягкое регулирование в США, позволившее производителям свободно выводить на рынок огромное количество новых продуктов. Сегодня индустрия БАДов оценивается в сотни миллиардов долларов и продолжает быстро расти, во многом опираясь не на качественные клинические исследования, а на привлекательный маркетинг и усиливающийся потребительский интерес.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Наука и техника
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Авто
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Новый план Трампа оставляет враждебную России Украину Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
В России начал снижаться спрос на новых сотрудников
Слой костей на Шпицбергене показал быстрое восстановление жизни — палеонтологи
Sollers внедрили роботизированный контроль турбодизелей — инженеры предприятия
Зеленский изменил один важный пункт в мирном плане Трампа
Певица Слава рассказала о забытой песне от Пугачёвой
Стрижка не ускоряет рост волос, но предотвращает ломкость — парикмахер Льяно
Белый джек впервые пойман у побережья Варны
Корейская морковь повышает сочность крабового салата
Холод усиливает уязвимость слизистой для бактерий — отметил врач Болибок
Киев затягивает переговоры, чтобы скрыть коррупционные скандалы — депутат Журова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.