Витаминный флакон разжёг глобальную гонку: сегодня он управляет кошельками миллионов

Современный человек окружён рекламой витаминов, спортивных комплексов и функциональных напитков, поэтому неудивительно, что многие уверены: без пищевых добавок здоровым быть невозможно. Но если отложить маркетинг и посмотреть на научные рекомендации, картина становится куда спокойнее и рациональнее.
Производители обещают быстрый результат — от повышения энергии до идеального иммунитета. Но доказательства такой эффективности далеко не всегда убедительны. Гораздо лучше изучены риски: некачественные добавки, скрытые ингредиенты, взаимодействия с лекарствами и побочные эффекты.
В то же время международные организации сходятся в одном: основа здоровья — разнообразная еда, а не таблетки из баночки.
"Следует стараться получать все нужные нутриенты, употребляя в пищу продукты, богатые витаминами и минералами", — отметило Министерство сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA).
"Большинство исследований показывают, что прием поливитаминов не увеличивает продолжительность жизни", — считает Национальный центр альтернативной и холистической медицины США (National Center for Complementary and Integrative Health, NCCIH).
|Группа
|Рекомендации
|Когда добавки нужны
|Здоровые люди
|"Сначала еда", упор на рацион
|Дефицит витамина D, B12, ограниченный рацион
|Спортсмены
|Добавки — второстепенный инструмент
|Тестируемые эргогенные БАДы: кофеин, креатин, β-аланин
|Вегетарианцы
|Возможны дефициты отдельных нутриентов
|Обязательно B12, иногда D, железо
|Подростки
|БАДы не рекомендуются
|Только по назначению врача
|Беременные
|Нужна корректировка рациона
|Фолиевая кислота, иногда железо
|Люди с заболеваниями
|Индивидуальный подход
|При нарушении всасывания или повышенных потребностях
Оцените рацион: хватает ли белка, овощей, качественных жиров.
Проверьте показатели здоровья — анализы на витамин D, B12, ферритин.
Изучите лекарства, которые принимаете: многие взаимодействуют с БАДами.
Используйте только сертифицированные категории: омега-3, витамин D, железо — при подтверждённом дефиците.
Выбирайте проверенные бренды с прозрачным составом.
Случайная покупка "популярных витаминов" → возможная передозировка или нулевой эффект → выбрать комплексы по рекомендации врача.
Замена еды протеиновыми коктейлями → дефицит клетчатки и микроэлементов → использовать протеин как дополнение, а не основу питания.
Покупка дешёвых добавок → риск фальсификата → выбирать продукцию с независимым контролем качества.
До 10% спортивных БАДов могут содержать запрещённые вещества.
В США ежегодно фиксируют до 20 000 обращений к врачам из-за побочных эффектов добавок.
Омега-3 в рыбе усваивается лучше, чем в капсулах.
Первые витамины в форме препаратов появились в начале XX века и первоначально применялись как полноценные лекарственные средства для лечения конкретных дефицитных состояний. Спустя десятилетия, в 1990-е годы, рынок биологически активных добавок стремительно расширился: этому способствовало более мягкое регулирование в США, позволившее производителям свободно выводить на рынок огромное количество новых продуктов. Сегодня индустрия БАДов оценивается в сотни миллиардов долларов и продолжает быстро расти, во многом опираясь не на качественные клинические исследования, а на привлекательный маркетинг и усиливающийся потребительский интерес.
