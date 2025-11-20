Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обнаружен провал в древний склеп под Астраханью — археологи
В России предлагают в десять раз повысить штрафы за курение на рабочем месте
Ольга Бузова пожаловалась на сильную усталость в Китае
Недостаток белка вызвает усталость и слабость — врачи
Змеи научились нейтрализовать токсины ядовитых лягушек — BBC
Колбасы и солёные снеки вызывают отёки — диетолог Даниэла Зуин
Гормональные колебания от энергетиков нарушают обмен — отметил эндокринолог Поляков
Структура NGC 6789 остаётся симметричной и спокойной — астрономы
Чёрную икру экспортировали в Италию тоннами в XVII веке

В Москве из 200 российских, французских, итальянских и сербских рыцарей определили сильнейших

В Москве прошел финал международного чемпионата по ИСБ "Меч России"
4:04
Спорт

15 ноября в московском Дворце спорта "Динамо" прошел финал международного чемпионата по историческому средневековому бою (ИСБ) "Меч России". Свыше полутора тысяч зрителей наблюдали как на ристалище сражались более 200 рыцарей из России, Франции, Италии и Сербии. Во всех номинациях победу одержали российские бойцы.

Финал международного чемпионата по историческому средневековому бою Меч России
Фото: Пресс-служба международного чемпионата по историческому средневековому бою Меч России by Елизавета Лутченкова
Финал международного чемпионата по историческому средневековому бою Меч России

Несмотря на то, что рыцарские поединки исконно считаются "мужским" направлением и дамы не могли участвовать в поединках, в российском ИСБ ограничения отсутствуют. На ристалище чемпионата определились лидеры трёх дисциплин: командных женских боев 5х5, командных мужских боев 5х5, и массовых боев 12х12 среди мужчин.

В женской номинации первое место у питерской команды "Альфин" — 10 очков. Второе — у московской "Берн", также 10. Третье место у "Байард", 1 очко. Среди титулованных рыцарских дам сражалась Анастасия Мещерякова — двукратная чемпионка мира по ИСБ, участница команды "Берн".

В номинации 5х5 среди мужчин первое место у московской команды "Партизан" (35 очков). Второе — "Старые друзья" из Петербурга (27,5), третье — Байард из Москвы (26.5). "Важно понимать контекст: "Старые друзья" и "Партизан" — команды одного клуба "Берн", который наиболее активно сражался в массовых боях (5x5, 12x12, 30x30). Фактически школа десятилетиями специализируется на командных форматах.

На фоне этого золото в номинации 5х5 у "Партизана" было предсказуемо. У команды феноменальная дисциплина, холодный спортивный темперамент и абсолютная устойчивость к давлению. Индивидуальное мастерство там сочетается с почти интуитивной командной работой. Огромная роль принадлежит капитану Дмитрию Кунченко, который умеет держать коллектив в рабочем, собранном состоянии и не позволяет им ошибаться.

В случае с бронзой в номинации 5х5 у команды "Байард" — на мой взгляд, произошел андердог. Связано это с тем, что клуб ориентирован на дуэльные поединки 1х1. У них своя культура, символика, традиции. Многие — ветераны, которые десятилетиями выходят на поле, что дает колоссальный опыт, но не всегда максимальную собранность", — комментирует чемпионат Евгений Стржалковский, основатель рыцарского клуба "Берн".

Стржалковский также отмечает, что в финале этого года разрыв между "Партизан", "Старые друзья" и всеми остальными командами стал самым большим в истории чемпионата "Меч России". Команды, занявшие места с 5-го по 16-е, набрали от 1,5 очка (минимальный результат) до 19,5 очков (результат команды на 5-м месте).

В общей номинации массовых боев 12х12 золото у сборной "Иван Грозный" (18 очков), серебро — "Дмитрий Донской" (12,5 очков), бронза — "Ермак" (11 очков).

Исторический средневековый бой (ИСБ) — это полноконтактные поединки в рыцарских доспехах весом около 25 кг, с незаточенным оружием — мечами, топорами, алебардами. Чемпионат "Меч России" — преемник турнира "Кубок Динамо", проходившего с 2003 по 2019 год. Это был самый конкурентный и ведущий в мире чемпионат исторических средневековых боев, где выступали рыцари из более чем 20 стран — от Великобритании до Китая и Швейцарии.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Экономика и бизнес
Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер Выводы из трагедии в "Крокусе" сделаны: МВД публикует данные операции "Нелегал" Любовь Степушова Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Недостаток белка вызвает усталость и слабость — врачи
Жизнь до 150 лет возможна благодаря режиму и питанию — врач Александр Карасев
Змеи научились нейтрализовать токсины ядовитых лягушек — BBC
Колбасы и солёные снеки вызывают отёки — диетолог Даниэла Зуин
Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I
Структура NGC 6789 остаётся симметричной и спокойной — астрономы
Гормональные колебания от энергетиков нарушают обмен — отметил эндокринолог Поляков
Чёрную икру экспортировали в Италию тоннами в XVII веке
Дополнительные 10% взноса снизили сумму ипотеки — эксперт Архангельская
Долгая езда задним ходом ускоряет износ шестерен — сообщили автоэксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.