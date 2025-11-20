В Москве из 200 российских, французских, итальянских и сербских рыцарей определили сильнейших

В Москве прошел финал международного чемпионата по ИСБ "Меч России"

15 ноября в московском Дворце спорта "Динамо" прошел финал международного чемпионата по историческому средневековому бою (ИСБ) "Меч России". Свыше полутора тысяч зрителей наблюдали как на ристалище сражались более 200 рыцарей из России, Франции, Италии и Сербии. Во всех номинациях победу одержали российские бойцы.

Финал международного чемпионата по историческому средневековому бою Меч России

Несмотря на то, что рыцарские поединки исконно считаются "мужским" направлением и дамы не могли участвовать в поединках, в российском ИСБ ограничения отсутствуют. На ристалище чемпионата определились лидеры трёх дисциплин: командных женских боев 5х5, командных мужских боев 5х5, и массовых боев 12х12 среди мужчин.

В женской номинации первое место у питерской команды "Альфин" — 10 очков. Второе — у московской "Берн", также 10. Третье место у "Байард", 1 очко. Среди титулованных рыцарских дам сражалась Анастасия Мещерякова — двукратная чемпионка мира по ИСБ, участница команды "Берн".

В номинации 5х5 среди мужчин первое место у московской команды "Партизан" (35 очков). Второе — "Старые друзья" из Петербурга (27,5), третье — Байард из Москвы (26.5). "Важно понимать контекст: "Старые друзья" и "Партизан" — команды одного клуба "Берн", который наиболее активно сражался в массовых боях (5x5, 12x12, 30x30). Фактически школа десятилетиями специализируется на командных форматах.

На фоне этого золото в номинации 5х5 у "Партизана" было предсказуемо. У команды феноменальная дисциплина, холодный спортивный темперамент и абсолютная устойчивость к давлению. Индивидуальное мастерство там сочетается с почти интуитивной командной работой. Огромная роль принадлежит капитану Дмитрию Кунченко, который умеет держать коллектив в рабочем, собранном состоянии и не позволяет им ошибаться.

В случае с бронзой в номинации 5х5 у команды "Байард" — на мой взгляд, произошел андердог. Связано это с тем, что клуб ориентирован на дуэльные поединки 1х1. У них своя культура, символика, традиции. Многие — ветераны, которые десятилетиями выходят на поле, что дает колоссальный опыт, но не всегда максимальную собранность", — комментирует чемпионат Евгений Стржалковский, основатель рыцарского клуба "Берн".

Стржалковский также отмечает, что в финале этого года разрыв между "Партизан", "Старые друзья" и всеми остальными командами стал самым большим в истории чемпионата "Меч России". Команды, занявшие места с 5-го по 16-е, набрали от 1,5 очка (минимальный результат) до 19,5 очков (результат команды на 5-м месте).

В общей номинации массовых боев 12х12 золото у сборной "Иван Грозный" (18 очков), серебро — "Дмитрий Донской" (12,5 очков), бронза — "Ермак" (11 очков).

Исторический средневековый бой (ИСБ) — это полноконтактные поединки в рыцарских доспехах весом около 25 кг, с незаточенным оружием — мечами, топорами, алебардами. Чемпионат "Меч России" — преемник турнира "Кубок Динамо", проходившего с 2003 по 2019 год. Это был самый конкурентный и ведущий в мире чемпионат исторических средневековых боев, где выступали рыцари из более чем 20 стран — от Великобритании до Китая и Швейцарии.