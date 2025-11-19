Сафонов остаётся в ПСЖ: дорогой контракт держит вратаря на скамейке, но клуб ждёт своего момента

Кафанов заявил об отсутствии планов Сафонова уходить из ПСЖ

Положение Матвея Сафонова в "ПСЖ" продолжает обсуждаться на фоне отсутствия игровой практики.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Матвей Сафонов

Несмотря на то что российский вратарь не провёл ни одного матча за клуб в нынешнем сезоне, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов уверен: поводов для беспокойства нет. Его слова обозначили позицию игрока и клуба накануне зимнего трансферного окна 2026 года, сообщает ТАСС.

Позиция тренерского штаба сборной

Кафанов заявил, что тема возможного ухода Сафонова из Парижа не поднимается ни самим футболистом, ни руководством "ПСЖ". Он подчеркнул, что вратарь продолжает работать в штатном режиме и не рассматривает смену команды. По словам тренера, ситуация внутри клуба остаётся стабильной, а отсутствие матчей не влияет на отношение Сафонова к своему положению.

"Насколько знаю, об этом даже никто не думает — ни в клубе, ни сам Матвей. У него всё нормально, он ждёт своего шанса. Он его получит", — сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Оставшаяся часть комментариев была передана в более сдержанном виде: Кафанов подчеркнул, что голкипер сосредоточен на тренировочном процессе и настроен дождаться момента, когда сможет проявить себя. Он отметил, что подобные ситуации не редкость в больших клубах, где высокая конкуренция формирует условия для постепенного вхождения в состав. По мнению тренера, Сафонов сохраняет уверенность, понимая долгосрочную перспективу своего контракта.

Контрактная ситуация и рыночная оценка

Матвей Сафонов перешёл в "ПСЖ" летом 2024 года, подписав контракт до 2029 года. Подобные длительные соглашения в европейских клубах рассматриваются как инвестиция в игрока, имеющего потенциал для усиления команды в ближайшие годы. Несмотря на отсутствие игровой практики, статус вратаря остаётся высоким: портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

Длительный контракт позволяет клубу выстраивать стратегию развития игрока без давления с точки зрения трансферного рынка. В таких случаях футболистам чаще всего предоставляют время для адаптации, особенно если речь идёт о позиции голкипера, где конкуренция традиционно выше. Ситуация Сафонова вписывается в этот типичный европейский подход.