Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Недосыпание повышает риск болезни Альцгеймера — исследователи клиники Майо
Булыкин оценил последствия ухода Карпина из Динамо
Миронов предупредил о росте цен на такси из-за локализации
Остин Батлер опроверг отношения с Эмили Ратаковски – Vanity Fair
ВРП Тверской области достиг 916 млрд рублей — по словам губернатора
Крахмал в маринаде делает структуру печени мясной
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Усики на шинах не предназначены для индикации износа — утверждают производители шин

Сафонов остаётся в ПСЖ: дорогой контракт держит вратаря на скамейке, но клуб ждёт своего момента

Кафанов заявил об отсутствии планов Сафонова уходить из ПСЖ
2:37
Спорт

Положение Матвея Сафонова в "ПСЖ" продолжает обсуждаться на фоне отсутствия игровой практики.

Матвей Сафонов
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Матвей Сафонов

Несмотря на то что российский вратарь не провёл ни одного матча за клуб в нынешнем сезоне, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов уверен: поводов для беспокойства нет. Его слова обозначили позицию игрока и клуба накануне зимнего трансферного окна 2026 года, сообщает ТАСС.

Позиция тренерского штаба сборной

Кафанов заявил, что тема возможного ухода Сафонова из Парижа не поднимается ни самим футболистом, ни руководством "ПСЖ". Он подчеркнул, что вратарь продолжает работать в штатном режиме и не рассматривает смену команды. По словам тренера, ситуация внутри клуба остаётся стабильной, а отсутствие матчей не влияет на отношение Сафонова к своему положению.

"Насколько знаю, об этом даже никто не думает — ни в клубе, ни сам Матвей. У него всё нормально, он ждёт своего шанса. Он его получит", — сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Оставшаяся часть комментариев была передана в более сдержанном виде: Кафанов подчеркнул, что голкипер сосредоточен на тренировочном процессе и настроен дождаться момента, когда сможет проявить себя. Он отметил, что подобные ситуации не редкость в больших клубах, где высокая конкуренция формирует условия для постепенного вхождения в состав. По мнению тренера, Сафонов сохраняет уверенность, понимая долгосрочную перспективу своего контракта.

Контрактная ситуация и рыночная оценка

Матвей Сафонов перешёл в "ПСЖ" летом 2024 года, подписав контракт до 2029 года. Подобные длительные соглашения в европейских клубах рассматриваются как инвестиция в игрока, имеющего потенциал для усиления команды в ближайшие годы. Несмотря на отсутствие игровой практики, статус вратаря остаётся высоким: портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

Длительный контракт позволяет клубу выстраивать стратегию развития игрока без давления с точки зрения трансферного рынка. В таких случаях футболистам чаще всего предоставляют время для адаптации, особенно если речь идёт о позиции голкипера, где конкуренция традиционно выше. Ситуация Сафонова вписывается в этот типичный европейский подход.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Германии предсказали большие проблемы в случае холодной зимы
Газ
Германии предсказали большие проблемы в случае холодной зимы
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Шоу-бизнес
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Соджу штурмует полки российских магазинов: почему корейский напиток становится фаворитом
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Последние материалы
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Недосыпание повышает риск болезни Альцгеймера — исследователи клиники Майо
Булыкин оценил последствия ухода Карпина из Динамо
Миронов предупредил о росте цен на такси из-за локализации
Остин Батлер опроверг отношения с Эмили Ратаковски – Vanity Fair
ВРП Тверской области достиг 916 млрд рублей — по словам губернатора
Крахмал в маринаде делает структуру печени мясной
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Усики на шинах не предназначены для индикации износа — утверждают производители шин
Пенсионер поверил GPS, проехал 6 стран, но к врачу так и не попал — Pravda
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.