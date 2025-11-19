Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спирт ускоряет раскрытие бутонов некоторых цветов
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Недосыпание повышает риск болезни Альцгеймера — исследователи клиники Майо
Булыкин оценил последствия ухода Карпина из Динамо
Миронов предупредил о росте цен на такси из-за локализации
Остин Батлер опроверг отношения с Эмили Ратаковски – Vanity Fair
ВРП Тверской области достиг 916 млрд рублей — по словам губернатора
Крахмал в маринаде делает структуру печени мясной
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные

Продление Мбаппе оказалось дорогим для клуба: разногласия внутри ПСЖ привели к уходу ключевой фигуры

Леонардо назвал условия продления Мбаппе причиной своего ухода из "ПСЖ"
2:32
Спорт

Уход Леонардо Араужо из "Пари Сен-Жермен" оказался тесно связан с контрактной ситуацией Килиана Мбаппе. Об этом сообщает RMC Sport.

мбаппе
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мбаппе

Бывший спортивный директор клуба впервые подробно рассказал о причинах своего решения, указав на глубокие разногласия, возникшие внутри руководства. Он подчеркнул, что момент продления контракта форварда стал поворотным для его собственной карьеры в Париже.

Разногласия вокруг контракта Мбаппе

По словам Леонардо, изменения, предложенные при продлении соглашения с Мбаппе, стали для него принципиальным препятствием. Он отметил, что условия, на которые согласился нападающий, не соответствовали его взглядам на работу спортивного директора.

Бразилец подчеркнул, что не мог оставаться в клубе, если это означало необходимость подстраиваться под решения, которые он считал неверными.

"Когда Мбаппе продлевал контракт, были определенные условия, на которых он согласился остаться и с которыми я не был согласен. Я не мог остаться. Нужно было сделать выбор", — заявил бывший спортивный директор Леонардо Араужо.

Остальную часть разговора Леонардо изложил более взвешенно, пояснив, что спорные моменты не касались финансовой стороны вопроса. Он выразил уверенность, что Мбаппе остался в клубе по эмоциональным причинам: из-за связи с Парижем, хотя при этом хотел перейти в "Реал".

Спортивный директор также признал, что их взгляды на развитие ситуации разошлись настолько, что совместная работа стала невозможной.

Динамика отношений и уход из клуба

Леонардо рассказал, что отношения с окружением Мбаппе долгое время оставались рабочими и даже тёплыми, но со временем начали усложняться. Постепенное нарастание разногласий отразилось на атмосфере в клубе и на качестве коммуникации между сторонами. Он отметил, что в какой-то момент конструктивный диалог стал невозможен, что и привело к необходимости принять решение об уходе.

Эта история добавила новый контекст дискуссиям о влиянии звездных игроков на внутренние процессы в ведущих клубах Европы. Она также показала, насколько хрупким может быть баланс между спортивным проектом и индивидуальными интересами футболистов. Слова Леонардо стали одним из самых заметных комментариев о жизни "ПСЖ" за последние годы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Наука и техника
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Соджу штурмует полки российских магазинов: почему корейский напиток становится фаворитом
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Последние материалы
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Недосыпание повышает риск болезни Альцгеймера — исследователи клиники Майо
Булыкин оценил последствия ухода Карпина из Динамо
Миронов предупредил о росте цен на такси из-за локализации
Остин Батлер опроверг отношения с Эмили Ратаковски – Vanity Fair
ВРП Тверской области достиг 916 млрд рублей — по словам губернатора
Крахмал в маринаде делает структуру печени мясной
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Усики на шинах не предназначены для индикации износа — утверждают производители шин
Пенсионер поверил GPS, проехал 6 стран, но к врачу так и не попал — Pravda
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.