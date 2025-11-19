Продление Мбаппе оказалось дорогим для клуба: разногласия внутри ПСЖ привели к уходу ключевой фигуры

Леонардо назвал условия продления Мбаппе причиной своего ухода из "ПСЖ"

2:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Уход Леонардо Араужо из "Пари Сен-Жермен" оказался тесно связан с контрактной ситуацией Килиана Мбаппе. Об этом сообщает RMC Sport.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мбаппе

Бывший спортивный директор клуба впервые подробно рассказал о причинах своего решения, указав на глубокие разногласия, возникшие внутри руководства. Он подчеркнул, что момент продления контракта форварда стал поворотным для его собственной карьеры в Париже.

Разногласия вокруг контракта Мбаппе

По словам Леонардо, изменения, предложенные при продлении соглашения с Мбаппе, стали для него принципиальным препятствием. Он отметил, что условия, на которые согласился нападающий, не соответствовали его взглядам на работу спортивного директора.

Бразилец подчеркнул, что не мог оставаться в клубе, если это означало необходимость подстраиваться под решения, которые он считал неверными.

"Когда Мбаппе продлевал контракт, были определенные условия, на которых он согласился остаться и с которыми я не был согласен. Я не мог остаться. Нужно было сделать выбор", — заявил бывший спортивный директор Леонардо Араужо.

Остальную часть разговора Леонардо изложил более взвешенно, пояснив, что спорные моменты не касались финансовой стороны вопроса. Он выразил уверенность, что Мбаппе остался в клубе по эмоциональным причинам: из-за связи с Парижем, хотя при этом хотел перейти в "Реал".

Спортивный директор также признал, что их взгляды на развитие ситуации разошлись настолько, что совместная работа стала невозможной.

Динамика отношений и уход из клуба

Леонардо рассказал, что отношения с окружением Мбаппе долгое время оставались рабочими и даже тёплыми, но со временем начали усложняться. Постепенное нарастание разногласий отразилось на атмосфере в клубе и на качестве коммуникации между сторонами. Он отметил, что в какой-то момент конструктивный диалог стал невозможен, что и привело к необходимости принять решение об уходе.

Эта история добавила новый контекст дискуссиям о влиянии звездных игроков на внутренние процессы в ведущих клубах Европы. Она также показала, насколько хрупким может быть баланс между спортивным проектом и индивидуальными интересами футболистов. Слова Леонардо стали одним из самых заметных комментариев о жизни "ПСЖ" за последние годы.