Роналдиньо и звёзды чемпионата мира возвращаются: матч легенд Россия — Бразилия готовит Петербургу футбольное шоу года

РФС запланировал матч легенд Россия Бразилия — "Осторожно Media"

Спорт

Планы провести матч легенд России и Бразилии снова привлекли внимание к спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает "Осторожно Media".

Подготовка к игре, намеченной на 2026 год, уже обсуждается с потенциальными участниками, знакомыми болельщикам по началу нулевых. Инициатива объединить бывших звёзд двух сборных стала частью расширенного культурного блока форума.

Состав участников и намеченная дата

По данным источника, близкого к организации встречи, переговоры с бразильскими ветеранами проходят активно. Ожидается, что основу команды составят игроки, входившие в костяк сборной в начале 2000-х годов. Среди них — чемпионы мира 2002 года, включая Роналдиньо, Маркоса, Кафу и Кака, чьи имена остаются символами той эпохи.

Игра должна пройти в Санкт-Петербурге в конце мая, когда город уже традиционно готовится к проведению делового форума. Организаторы пока уточняют состав участников, который будет объявлен ближе к дате мероприятия. Такой формат позволяет создать интригу и сохранить внимание аудитории к предстоящей встрече.

Значение матча в рамках ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум — мероприятие, ежегодно проводимое в Северной столице с 1997 года. Его программа постепенно расширялась и включала не только деловую повестку, но и культурные события, среди которых спортивные инициативы занимают заметное место. Матч легенд вписывается в эту концепцию, привлекая дополнительные аудитории и повышая медийный интерес к форуму.

Формат встречи между ветеранами двух мировых футбольных школ способен подчеркнуть историческое значение форума как площадки для международного взаимодействия. Такие игры одновременно несут развлекательный характер и служат способом укрепления спортивных контактов. Подобные мероприятия often используются для формирования позитивного образа крупных деловых событий.