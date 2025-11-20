Сборная России столкнулась с неприятными прогнозами: уровень соседей стремительно растёт на фоне собственных осечек

Бубнов заявил о преимуществе Украины и Грузии над сборной России

2:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Поражение в контрольных играх вновь обострило разговоры о реальном уровне сборной России.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Об этом рассказал футбольный эксперт Александр Бубнов на YouTube-канале "Коммент.Шоу". На фоне свежих результатов прозвучала резкая оценка, затронувшая сравнение национальной команды с соперниками по постсоветскому пространству. Высказанное мнение стало одним из самых обсуждаемых в спортивной среде в последние дни.

Оценка уровня сборной России

Бубнов выразил сомнение в способности нынешней команды конкурировать с соперниками, которые продолжают выступать в официальных турнирах. Он обратил внимание на то, что без полноценной игровой практики сборной сложно поддерживать высокий темп и развивать тактические решения. По словам эксперта, отсутствие матчей высокой сложности постепенно отражается на уровне подготовки игроков.

"На сегодняшний день я тебе скажу, что нас Украина порвёт в Москве. И нас в Москве порвёт Грузия c Кварацхелией", — сказал футбольный эксперт Александр Бубнов.

Остальные рассуждения Бубнов передал более обобщённо, отметив, что даже матч против Армении может оказаться серьёзным испытанием для сборной. Он считает, что текущее состояние команды вызывает вопросы и требует более глубокого анализа тренерским штабом. По мнению эксперта, сборная нуждается в системной работе, чтобы приблизиться к уровню тех, кто остаётся в международной конкурентной среде.

Контекст последних матчей

В ноябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча, которые стали предметом обсуждений в отечественном футболе. 12 ноября россияне сыграли вничью с Перу со счётом 1:1 — игра показала, что сборная способна контролировать отдельные отрезки, но испытывает трудности в завершении атак. Вторая встреча, состоявшаяся 15 ноября, завершилась поражением от Чили 0:2, и это только усилило критику в адрес команды.

Комбинация ничьей и поражения сформировала ощущение, что сборная пока не готова к соперничеству с командами более высокого уровня. Эти результаты стали очередным напоминанием о сложности поддержания формы в условиях отсутствия официальных турниров. Так что высказывания Бубнова вписались в общую дискуссию о перспективах российского футбола в нынешних условиях.