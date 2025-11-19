Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Трибуны становятся безопаснее, а правила мягче: пиво может стать легальным уже этой зимой

Экс-футболист Пономарев поддержал возврат пива на стадионы
2:35
Спорт

Бывшие спортивные функционеры всё чаще высказываются о возможном снятии ограничений на продажу алкоголя во время матчей.

Футбольный болельщик
Фото: Pravda.Ru by Нейросеть, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный болельщик

Возвращение пива на стадионы стало одной из самых обсуждаемых тем недели, так как вопрос напрямую связан с безопасностью и культурой боления. На фоне обсуждения реформы высказался экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев, отметив важность разумных рамок.

Позиция Владимира Пономарева

Пономарев подчеркнул, что возвращение пива на спортивные арены не должно сопровождаться разрешением крепкого алкоголя. Он считает, что современные системы наблюдения позволяют оперативно реагировать на нарушения порядка и фиксировать действия болельщиков.

По его словам, технологии обеспечивают высокий уровень контроля на объектах и позволяют устанавливать личность любого зрителя.

"В СССР все уважали друг друга, а сейчас ни футболисты не уважают друг друга, ни болельщики. Весь мир пьет пиво на стадионах — чего стесняться, чего бояться то. Камеры везде — можно заснять любого, можно наказать любого", — заявил Владимир Пономарев.

Остальную часть своих рассуждений Пономарев изложил в более мягкой форме, отмечая, что в современных условиях организаторы способны обеспечить порядок без чрезмерных запретов, пишет Газета.Ru.

Он добавил, что поддерживает идею возвращения пива в фан-зоны и буфеты, но выступает против допуска крепких напитков, которые могут привести к непредсказуемому поведению зрителей.

Контекст обсуждаемой реформы

18 ноября инсайдер Иван Карпов сообщил, что решение о возвращении пива на стадионы уже принято на принципиальном уровне. Он утверждал, что соответствующий законопроект находится на финальной стадии и в ближайшее время может быть одобрен в Госдуме. Эта информация стала поводом для очередной волны дискуссий о правилах поведения болельщиков и масштабе допустимых послаблений.

Запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Ограничения были смягчены лишь однажды — во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Этот опыт, по мнению ряда специалистов, показал, что при должном контроле умеренные послабления могут не повлиять на безопасность зрителей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
