Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Недосыпание повышает риск болезни Альцгеймера — исследователи клиники Майо
Миронов предупредил о росте цен на такси из-за локализации
Остин Батлер опроверг отношения с Эмили Ратаковски – Vanity Fair
ВРП Тверской области достиг 916 млрд рублей — по словам губернатора
Крахмал в маринаде делает структуру печени мясной
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Усики на шинах не предназначены для индикации износа — утверждают производители шин
Пенсионер поверил GPS, проехал 6 стран, но к врачу так и не попал — Pravda

Отставка Карпина запустила эффект домино: судьбы игроков Динамо переходят в руки одного человека

Булыкин оценил последствия ухода Карпина из Динамо
2:44
Спорт

Бывшие футболисты редко комментируют кадровые перестановки в клубах столь подробно, однако на этот раз звучит достаточно жёсткая оценка происходящего.

Валерий Карпин
Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

Поводом стало решение Валерия Карпина покинуть "Динамо" после первого круга сезона, что сразу вызвало вопрос о будущем команды и её ключевых игроков. На фоне нестабильных результатов внимание сместилось к фигуре спортивного директора, от которого теперь зависит дальнейший курс клуба.

Оценка ситуации со стороны бывшего форварда

Дмитрий Булыкин напомнил, что в футболе нередко ответственность за неудачи возлагают именно на тренера. Он подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах решающую роль играет спортивный директор, чьи выводы и решения способны повлиять на расстановку сил внутри команды.

Булыкин отметил, что в руках Желько Бувача сосредоточена значительная часть управленческих полномочий — от анализа состава до формирования тренерского штаба.

"Кто виноват, можно долго рассуждать, но у нас в первую очередь говорят, что виноват тренер. Сейчас самая ключевая фигура — это спортивный директор, который знает, как все происходит, у которого руководство спрашивает его мнение", — заявил бывший футболист Дмитрий Булыкин.

По словам Булыкина, именно спортивный директор способен как поддержать отдельных игроков, так и сделать выводы, влияющие на их положение в составе. Он предположил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от выбора нового тренера и общей стратегии, которую сформирует руководство клуба. Булыкин выразил надежду, что "Динамо" сможет улучшить положение в турнирной таблице, пишет Газета.Ru.

Контекст ухода Карпина и турнирное положение

Отставка Валерия Карпина произошла по его инициативе, и он объяснил её отказом от совмещения должностей в клубе и сборной России. Решение прозвучало на фоне того, что "Динамо" завершило первую часть чемпионата на десятом месте, набрав 17 очков в 15 матчах. Эти результаты стали поводом для обсуждений касательно качества игры и последующей стратегии развития команды.

Контраст между ожиданиями перед сезоном и текущим положением усилил интерес к тому, как руководство будет реагировать на происходящее. На фоне ухода Карпина эксперты и болельщики обсуждают необходимость обновления идей и перестройки игровых принципов. Выбор нового тренера может оказаться ключевым моментом, определяющим дальнейшие амбиции клуба в чемпионате.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Наука и техника
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Соджу штурмует полки российских магазинов: почему корейский напиток становится фаворитом
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Последние материалы
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Недосыпание повышает риск болезни Альцгеймера — исследователи клиники Майо
Булыкин оценил последствия ухода Карпина из Динамо
Миронов предупредил о росте цен на такси из-за локализации
Остин Батлер опроверг отношения с Эмили Ратаковски – Vanity Fair
ВРП Тверской области достиг 916 млрд рублей — по словам губернатора
Крахмал в маринаде делает структуру печени мясной
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Усики на шинах не предназначены для индикации износа — утверждают производители шин
Пенсионер поверил GPS, проехал 6 стран, но к врачу так и не попал — Pravda
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.