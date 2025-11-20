Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
LLSVP под Африкой появились от утечки ядра — команда Миядзаки
Дешёвые авто выбрасывают больше токсинов по данным учёных Бирмингема
Рост углекислого газа в атмосфере делает продукты калорийнее — учёные
Ориентация рядов улучшила освещение участка указали агрономы
Какие хищники обитают в Фолс-Бей: данные морских биологов
Гостиницы снизили цены ради ранних продаж — отельеры
Промывать белый рис перед варкой рекомендуют японские эксперты
Flip-механизм Balsam Hill сократил сборку до 10 минут — сообщили Bob Vila
Определено влияние утренней ходьбы на улучшение осанки — тренеры

Пот льётся, а вирус только сильнее: спорт при простуде превращает лёгкость в опасную иллюзию

Какие нагрузки опасны при простуде: данные врача-терапевта
5:19
Спорт

Когда мы привыкаем к спорту как к части жизни — утренним пробежкам, занятиям в фитнес-клубе, домашним тренировкам с гантелями — мысль о вынужденной паузе воспринимается болезненно. Но любое недомогание меняет правила. Простуда влияет на иммунитет, дыхательную систему и сердце — именно эти органы первыми реагируют на нагрузку, даже если она кажется лёгкой. Разбираемся, какие занятия допустимы, а какие способны серьёзно навредить.

Упражнения во время болезни
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Упражнения во время болезни

Организм на грани

Когда вирус попадает в организм, он запускает системное воспаление. На этом фоне повышается частота сердечных сокращений, а сердце работает в режиме повышенного стресса. Увеличивается риск осложнений.

"При вирусной инфекции повышается риск вирусного миокардита. Интенсивная нагрузка во время острой инфекции всегда увеличивает стресс на сердце, может вызывать аритмию, ухудшать сократимость и в редких случаях привести к острой сердечной недостаточности", — пояснил врач-терапевт.

Дыхательная система тоже реагирует моментально: при тренировках мы дышим глубже и чаще. Это усиливает раздражение дыхательных путей, а у людей с бронхиальной астмой может спровоцировать спазм. Такое состояние делает организм уязвимее. Из-за явления «открытого окна» иммунитет временно ослаблен, и вирусы получают шанс размножаться быстрее.

Сравнение: нагрузки во время простуды

Тип нагрузки Реакция организма Потенциальные риски
Лёгкая активность (ходьба, мягкая растяжка, йога) Умеренное повышение пульса, поддержание подвижности Минимальные, если нет температуры и сильной слабости
Средняя интенсивность (спокойное кардио, лёгкие упражнения без веса) Напряжение дыхания и сердца Возможное ухудшение симптомов
Высокая интенсивность (интервалы, тяжёлые веса, долгое кардио) Резкое повышение нагрузки на дыхательную и сердечно-сосудистую системы Риск миокардита, аритмий, пневмонии, затяжного течения болезни

Советы: как действовать при простуде и желании двигаться

  1. Оцените симптомы: температура, слабость, боль в мышцах, тахикардия — сигналы к полному покою.
  2. Измерьте пульс в покое: если он выше обычного на 10 ударов и более, тренировки под запретом.
  3. Выберите щадящую активность: мягкая йога, ходьба на свежем воздухе, лёгкая работа на велотренажёре.
  4. Сохраняйте низкую интенсивность: не более 30–40% от обычной нагрузки.
  5. Следите за состоянием: головокружение, усиление кашля, одышка — повод немедленно остановиться.
  6. Избегайте спортзала: чтобы не заражать окружающих.
  7. Поддерживайте организм: тёплое питьё, витамины и БАДы по рекомендации врача, увлажнение воздуха, отдых.

Инструменты, которые пригодятся дома: пульсометр, коврик для йоги, компактный велотренажёр, ингалятор при заболеваниях дыхательных путей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: интенсивная тренировка «чтобы пропотеть».
    Последствие: распространение инфекции, усиление воспаления, риск миокардита.
    Альтернатива: 20–30 минут спокойной ходьбы или дыхательные упражнения.
  • Ошибка: работа с большими весами.
    Последствие: перегрузка сердечно-сосудистой системы, головокружение.
    Альтернатива: упражнения на подвижность суставов без нагрузки.
  • Ошибка: поход в фитнес-клуб.
    Последствие: заражение других, ухудшение собственного состояния.
    Альтернатива: домашняя тренировка или полный отдых.

FAQ

Можно ли тренироваться при лёгком насморке?
Да, но только в щадящем режиме и при отсутствии температуры.

Как понять, что нагрузка слишком сильная?
Появилось головокружение, учащённый пульс, кашель усилился — тренировку нужно прекратить.

Когда можно возвращаться к полноценным занятиям?
Через 48–72 часа после улучшения состояния при лёгкой простуде; после гриппа — только после полного исчезновения симптомов и ещё 7–10 дней отдыха.

Мифы и правда

Миф: сильно пропотеешь — быстрее выздоровеешь.
Правда: интенсивная нагрузка усиливает воспаление и может привести к осложнениям.

Миф: если нет температуры — можно тренироваться как обычно.
Правда: даже без жара сердечно-сосудистая система остаётся уязвимой.

Миф: тренировка укрепляет иммунитет в момент болезни.
Правда: укрепляет только лёгкая активность; жёсткие нагрузки — наоборот, подавляют защитные механизмы.

При простуде организму нужен щадящий режим: лёгкая активность допустима только при мягких симптомах, а интенсивные нагрузки могут усилить воспаление и привести к осложнениям. Безопаснее ориентироваться на самочувствие, избегать перегрузок и возвращаться к спорту постепенно, когда болезнь полностью отступит.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Соджу штурмует полки российских магазинов: почему корейский напиток становится фаворитом
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Последние материалы
Рост углекислого газа в атмосфере делает продукты калорийнее — учёные
Ориентация рядов улучшила освещение участка указали агрономы
Какие хищники обитают в Фолс-Бей: данные морских биологов
Гостиницы снизили цены ради ранних продаж — отельеры
Промывать белый рис перед варкой рекомендуют японские эксперты
Flip-механизм Balsam Hill сократил сборку до 10 минут — сообщили Bob Vila
Определено влияние утренней ходьбы на улучшение осанки — тренеры
ИИ подтвердил существование фотосинтезирующей жизни 2,5 млрд лет назад — геологи
Мария Погребняк показала четверых сыновей в честь своего дня рождения
Магниторецепция голубей помогала им находить дорогу домой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.