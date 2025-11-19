Хаос удалений и упущенные моменты: чем закончился матч в Казани для Ак Барса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:33
Спорт

Домашняя встреча "Ак Барса" с московским ЦСКА, состоявшаяся 18 ноября на льду "Татнефть Арены", завершилась результатом 1:4. Для казанского клуба это очередное поражение в серии, что вновь подняло вопросы о стабильности состава, форме отдельных игроков и эффективности принятых решений.

Хоккейный клуб Ак Барс
Фото: commons.wikimedia.org by Maksim Bogodvid / Максим Богодвид, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейный клуб Ак Барс

Изменения в составе и решения тренерского штаба

Перед матчем команда провела серьёзные перестановки. Основным голкипером назначили Тимура Билялова, а вторым стал Максим Арефьев, который ещё недавно выступал за фарм-клуб. Он был поднят в основную команду накануне, заменив Михаила Бердина.

Недавние матчи вызвали недовольство болельщиков, что сопровождалось слухами о возможном расставании с Бердиным. В медиа также упоминались версии о расторжении контракта с Александром Барабановым, однако представители нападающего выступили с опровержением.

Корректировки коснулись и полевых звеньев: в третьей тройке Радэль Замалтдинов занял место Брэндона Биро, в четвёртом составе появился Артур Бровкин вместо Никиты Дыняка. В третьей защитной паре на лёд вышел Константин Лучевников вместо Артемия Князева. Седьмым защитником заявили Степана Терехова. В списке недоступных по-прежнему остаётся Альберт Яруллин — его восстановление ожидается лишь к старту плей-офф.

Положение команд перед матчем

До стартового вбрасывания "Ак Барс" находился на втором месте Восточной конференции, имея 36 очков после 27 встреч, пишет inkazan.ru. ЦСКА, сыгравший столько же матчей, располагался лишь на девятой строчке Запада с 27 очками. Несмотря на разницу в позициях, москвичи подошли к игре с более стабильной динамикой.

На трибунах матч посетил мэр Казани Ильсур Метшин. Пользователи соцсетей активно обсуждали игру, высказывая недовольство происходящим на льду.

Ход встречи: удалений много, голов мало

Первая двадцатиминутка прошла нервно: обе команды активно нарушали правила. Уже на четвёртой минуте армейцы оказались в меньшинстве, затем казанцы ответили своим удалением. Штрафы чередовались, что мешало обеим сторонам выстроить устойчивый темп.

За несколько минут до перерыва игрок ЦСКА получил пять минут штрафа за грубое нарушение против Александра Хмелевского. "Ак Барс" реализовал большинство: шайбу забросил Илья Сафонов после передач Никиты Лямкина и Владимира Алистрова. Однако преимущество удержать не удалось — гости сравняли счёт за 20 секунд до сирены.

Второй период: усиление давления со стороны ЦСКА

В начале второго периода темп успокоился, но к середине отрезка ЦСКА вновь получил шанс на большинстве и вышел вперёд. За три минуты до завершения двадцатиминутки москвичи укрепили преимущество, забросив ещё одну шайбу.

Казанцы попытались оспорить один из эпизодов, запрашивая видеопросмотр на предмет блокировки голкипера. Судья гол отменил, но общая динамика периода осталась в пользу гостей.

Третий период: итоговый разрыв

На пятой минуте заключительного периода, когда Степан Терехов получил штраф, ЦСКА ещё раз реализовал большинство. "Ак Барс" не смог навязать преследование, и разрыв увеличился до трёх шайб. Оставшееся время прошло без переломных моментов.

После этой игры у казанцев оказалось пять поражений в семи последних встречах. Команда опустилась на третью строку Восточной конференции, а ЦСКА поднялся на одну позицию на Западе.

FAQ

С чем связано недовольство болельщиков вратарской линией?
Серия пропущенных шайб в нескольких матчах подряд вызвала вопросы к выбору основного голкипера.

Почему в составе так много перестановок?
Причины — травмы, поиск оптимальных сочетаний и реакция тренерского штаба на недавние поражения.

Как поражение влияет на положение "Ак Барса"?
Команда опустилась на третью строчку Восточной конференции, но остаётся в зоне лидеров.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
