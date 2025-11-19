Эта асана разгружает спину и раскрывает таз: вот как делать её правильно

Маласана — одна из базовых поз йоги, которая одновременно работает на подвижность таза, укрепление мышц ног и глубокую релаксацию. Несмотря на простую технику, эта позиция обладает комплексным эффектом: улучшает кровообращение в области таза, помогает снизить нагрузку на поясницу, способствует улучшению работы кишечника и формирует устойчивую привычку правильно распределять центр тяжести. Подходит как часть утренней разминки, так и вечерней практики.
Маласана относится к естественным положениям тела, которые встречаются в бытовой активности — глубокий присед помогает мягко раскрывать тазобедренные суставы и снижает напряжение в поясничном отделе. При регулярном выполнении поза улучшает подвижность и влияет на общее самочувствие.
Правильная техника позволяет безопасно углубиться в позу и получить от неё максимальную пользу. Важно двигаться плавно и не стремиться к глубине приседа любой ценой.
Поставьте ноги чуть шире плеч, а стопы разверните наружу.
Опуститесь в глубокий присед, сохраняя устойчивое положение стоп.
Ладони сложите перед грудью, локтями мягко направляйте колени в стороны.
Спина остаётся прямой, взгляд — вперёд.
Дыхание спокойное, удерживайте позу 30–60 секунд.
При необходимости можно использовать небольшие подкладки под пятки.
|Поза
|Основной эффект
|Уровень нагрузки
|Кому подходит
|Маласана
|Раскрытие таза, работа кишечника
|Средний
|Начинающим и практикующим
|Поза бабочки
|Растяжка приводящих мышц
|Низкий
|После разминки или вечером
|Голубь
|Глубокая работа тазобедренных
|Средний–высокий
|Более опытным практикам
|Присед у стены
|Поддержка спины
|Низкий
|Тренировка техники приседа
Перед входом в позу слегка разогрейте тазобедренные суставы круговыми движениями.
Если пятки поднимаются, подложите тонкое одеяло или коврик.
Не округляйте спину — держите корпус вытянутым.
Удерживайте колени направленными наружу, не позволяя им «проваливаться».
Оставайтесь в позе столько, сколько комфортно, не допускайте боли.
После выхода сделайте лёгкую растяжку задней поверхности бёдер.
|Плюсы
|Минусы
|Доступна без оборудования
|Требует подвижности голеностопа
|Улучшает работу таза
|Может быть дискомфортной при проблемах коленей
|Подходит для разминки и заминки
|Нельзя выполнять на поздних сроках беременности
|Снимает напряжение в пояснице
|Требует контроля техники
Можно ли выполнять Маласану каждый день?
Да, при условии отсутствия противопоказаний и разумной глубины приседа.
Сколько держать позу?
Обычно от 20 до 60 секунд, ориентируясь на комфорт.
Подходит ли поза при слабой гибкости?
Да, с подкладкой под пятки и уменьшенной глубиной приседа.
Миф: для выполнения позы нужна высокая гибкость.
Правда: техника адаптируется под разный уровень подготовки.
Миф: глубокий присед вреден для коленей.
Правда: при правильной работе стоп и коленей нагрузка распределяется безопасно.
Миф: поза не влияет на мышцы спины.
Правда: при корректном положении корпуса включается глубокая мускулатура спины.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.