Эта асана разгружает спину и раскрывает таз: вот как делать её правильно

Маласана улучшает кровоток в области таза при регулярной практике
4:37
Спорт

Маласана — одна из базовых поз йоги, которая одновременно работает на подвижность таза, укрепление мышц ног и глубокую релаксацию. Несмотря на простую технику, эта позиция обладает комплексным эффектом: улучшает кровообращение в области таза, помогает снизить нагрузку на поясницу, способствует улучшению работы кишечника и формирует устойчивую привычку правильно распределять центр тяжести. Подходит как часть утренней разминки, так и вечерней практики.

Домашняя йога
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Домашняя йога

Основные эффекты позы

Маласана относится к естественным положениям тела, которые встречаются в бытовой активности — глубокий присед помогает мягко раскрывать тазобедренные суставы и снижает напряжение в поясничном отделе. При регулярном выполнении поза улучшает подвижность и влияет на общее самочувствие.

Что даёт практика

  • улучшение кровотока в области малого таза;
  • мягкая стимуляция работы кишечника;
  • повышение устойчивости корпуса;
  • включение мышц бёдер и спины;
  • снижение ощущения усталости после долгого сидения;
  • улучшение подвижности голеностопа.

Техника выполнения Маласаны

Правильная техника позволяет безопасно углубиться в позу и получить от неё максимальную пользу. Важно двигаться плавно и не стремиться к глубине приседа любой ценой.

Пошаговая последовательность

  1. Поставьте ноги чуть шире плеч, а стопы разверните наружу.

  2. Опуститесь в глубокий присед, сохраняя устойчивое положение стоп.

  3. Ладони сложите перед грудью, локтями мягко направляйте колени в стороны.

  4. Спина остаётся прямой, взгляд — вперёд.

  5. Дыхание спокойное, удерживайте позу 30–60 секунд.

При необходимости можно использовать небольшие подкладки под пятки.

Сравнение поз, работающих с тазобедренными суставами

Поза Основной эффект Уровень нагрузки Кому подходит
Маласана Раскрытие таза, работа кишечника Средний Начинающим и практикующим
Поза бабочки Растяжка приводящих мышц Низкий После разминки или вечером
Голубь Глубокая работа тазобедренных Средний–высокий Более опытным практикам
Присед у стены Поддержка спины Низкий Тренировка техники приседа

Советы шаг за шагом

  1. Перед входом в позу слегка разогрейте тазобедренные суставы круговыми движениями.

  2. Если пятки поднимаются, подложите тонкое одеяло или коврик.

  3. Не округляйте спину — держите корпус вытянутым.

  4. Удерживайте колени направленными наружу, не позволяя им «проваливаться».

  5. Оставайтесь в позе столько, сколько комфортно, не допускайте боли.

  6. После выхода сделайте лёгкую растяжку задней поверхности бёдер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Подъём пяток → потеря баланса → использовать подкладку для устойчивости.
  • Округление спины → напряжение в пояснице → держать грудную клетку «открытой».
  • Слишком глубокий присед → дискомфорт в коленях → сократить амплитуду.
  • Излишнее давление локтями → растяжение связок → работать аккуратно, без усилия.

Плюсы и минусы Маласаны

Плюсы Минусы
Доступна без оборудования Требует подвижности голеностопа
Улучшает работу таза Может быть дискомфортной при проблемах коленей
Подходит для разминки и заминки Нельзя выполнять на поздних сроках беременности
Снимает напряжение в пояснице Требует контроля техники

FAQ

Можно ли выполнять Маласану каждый день?
Да, при условии отсутствия противопоказаний и разумной глубины приседа.

Сколько держать позу?
Обычно от 20 до 60 секунд, ориентируясь на комфорт.

Подходит ли поза при слабой гибкости?
Да, с подкладкой под пятки и уменьшенной глубиной приседа.

Мифы и правда

Миф: для выполнения позы нужна высокая гибкость.
Правда: техника адаптируется под разный уровень подготовки.

Миф: глубокий присед вреден для коленей.
Правда: при правильной работе стоп и коленей нагрузка распределяется безопасно.

Миф: поза не влияет на мышцы спины.
Правда: при корректном положении корпуса включается глубокая мускулатура спины.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
