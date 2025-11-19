Эта асана разгружает спину и раскрывает таз: вот как делать её правильно

Маласана улучшает кровоток в области таза при регулярной практике

Маласана — одна из базовых поз йоги, которая одновременно работает на подвижность таза, укрепление мышц ног и глубокую релаксацию. Несмотря на простую технику, эта позиция обладает комплексным эффектом: улучшает кровообращение в области таза, помогает снизить нагрузку на поясницу, способствует улучшению работы кишечника и формирует устойчивую привычку правильно распределять центр тяжести. Подходит как часть утренней разминки, так и вечерней практики.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Домашняя йога

Основные эффекты позы

Маласана относится к естественным положениям тела, которые встречаются в бытовой активности — глубокий присед помогает мягко раскрывать тазобедренные суставы и снижает напряжение в поясничном отделе. При регулярном выполнении поза улучшает подвижность и влияет на общее самочувствие.

Что даёт практика

улучшение кровотока в области малого таза;

мягкая стимуляция работы кишечника;

повышение устойчивости корпуса;

включение мышц бёдер и спины;

снижение ощущения усталости после долгого сидения;

улучшение подвижности голеностопа.

Техника выполнения Маласаны

Правильная техника позволяет безопасно углубиться в позу и получить от неё максимальную пользу. Важно двигаться плавно и не стремиться к глубине приседа любой ценой.

Пошаговая последовательность

Поставьте ноги чуть шире плеч, а стопы разверните наружу. Опуститесь в глубокий присед, сохраняя устойчивое положение стоп. Ладони сложите перед грудью, локтями мягко направляйте колени в стороны. Спина остаётся прямой, взгляд — вперёд. Дыхание спокойное, удерживайте позу 30–60 секунд.

При необходимости можно использовать небольшие подкладки под пятки.

Сравнение поз, работающих с тазобедренными суставами

Поза Основной эффект Уровень нагрузки Кому подходит Маласана Раскрытие таза, работа кишечника Средний Начинающим и практикующим Поза бабочки Растяжка приводящих мышц Низкий После разминки или вечером Голубь Глубокая работа тазобедренных Средний–высокий Более опытным практикам Присед у стены Поддержка спины Низкий Тренировка техники приседа

Советы шаг за шагом

Перед входом в позу слегка разогрейте тазобедренные суставы круговыми движениями. Если пятки поднимаются, подложите тонкое одеяло или коврик. Не округляйте спину — держите корпус вытянутым. Удерживайте колени направленными наружу, не позволяя им «проваливаться». Оставайтесь в позе столько, сколько комфортно, не допускайте боли. После выхода сделайте лёгкую растяжку задней поверхности бёдер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Подъём пяток → потеря баланса → использовать подкладку для устойчивости.

Округление спины → напряжение в пояснице → держать грудную клетку «открытой».

Слишком глубокий присед → дискомфорт в коленях → сократить амплитуду.

Излишнее давление локтями → растяжение связок → работать аккуратно, без усилия.

Плюсы и минусы Маласаны

Плюсы Минусы Доступна без оборудования Требует подвижности голеностопа Улучшает работу таза Может быть дискомфортной при проблемах коленей Подходит для разминки и заминки Нельзя выполнять на поздних сроках беременности Снимает напряжение в пояснице Требует контроля техники

FAQ

Можно ли выполнять Маласану каждый день?

Да, при условии отсутствия противопоказаний и разумной глубины приседа.

Сколько держать позу?

Обычно от 20 до 60 секунд, ориентируясь на комфорт.

Подходит ли поза при слабой гибкости?

Да, с подкладкой под пятки и уменьшенной глубиной приседа.

Мифы и правда

Миф: для выполнения позы нужна высокая гибкость.

Правда: техника адаптируется под разный уровень подготовки.

Миф: глубокий присед вреден для коленей.

Правда: при правильной работе стоп и коленей нагрузка распределяется безопасно.

Миф: поза не влияет на мышцы спины.

Правда: при корректном положении корпуса включается глубокая мускулатура спины.