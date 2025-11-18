Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай выделил США более 200 млрд долларов за 23 года
Том Круз прокомментировал развод Николь Кидман и Кита Урбана
Проблемы с яркостью фар могут быть из-за низкого напряжения, сообщил автосервис
Квартиру в Уфе выставили на торги за 3,8 млн рублей: mkset.ru
Фанатам не разрешили пронести баннер для Кудашова — канал болельщиков
Сковорода с толстым дном улучшает прожарку роти
Цифровой детокс перед сном улучшил непрерывность сна — исследователи
Ольга Орлова хочет похудеть к Новому году на 6-7 килограммов
Папоротники могут стать источником отравлений – ученые

Беременность не любит подвигов: вот формула мягкого, но эффективного фитнеса

Избыточная жара делает тренировки небезопасными для беременных
0:09
Спорт

Физическая активность во время беременности не предполагает интенсивных тренировок или стремления к рекордам. Основная задача — мягко поддерживать тело, улучшать кровообращение, сохранять подвижность и повышать общий комфорт. Умеренные нагрузки помогают лучше контролировать осанку, спокойно переносить изменения центра тяжести и подготовиться к родам и последующему восстановлению. При планировании занятий важно учитывать рекомендации врача и особенности каждого триместра.

фитнес для беременных
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
фитнес для беременных

Базовые принципы безопасной нагрузки

Основой фитнеса во время беременности остаются умеренность, контроль дыхания и грамотный выбор упражнений. Правильно выстроенные тренировки уменьшают риск дискомфорта, поддерживают тонус и делают движения увереннее.

5 ключевых опор

  1. Согласование с врачом. Тип и объём нагрузки зависят от срока беременности и самочувствия.

  2. Адекватная интенсивность. Ориентир — средний уровень нагрузки: можно говорить короткими фразами, пульс остаётся в комфортных пределах.

  3. Темп и условия. Важно избегать жары, пить воду во время занятия, делать паузы.

  4. Устойчивая опора. Использование стены, скамьи или ремней снижает давление на поясницу и помогает удерживать баланс.

  5. Корректная техника. Основная работа — ягодицы, спина и бёдра; мышцы живота включаются мягко, без резкого повышения внутрибрюшного давления.

Подходящие форматы по триместрам

I триместр

Подойдут спокойная ходьба, плавание, лёгкая мобилизация суставов и работа с эластичными лентами. Упражнения направлены на разогрев и мягкое укрепление.

II триместр

Хорошо подходят специализированные программы йоги и пилатеса, упражнения на спину и ягодицы, медленные шаговые комбинации. Важна устойчивость и плавность.

III триместр

Рекомендуются дыхательные практики, мягкие движения на подвижность тазового пояса, упражнения для осанки. Длительное положение лёжа на спине заменяют приподнятым углом или сокращённым временем.

Что исключают

  • прыжки и резкие изменения направления;
  • контактные виды спорта;
  • силовые подходы до отказа;
  • длительную задержку дыхания;
  • горячие практики и залы с высокой температурой;
  • глубокие скручивания торса и агрессивные сгибания корпуса;
  • длительную планку, скручивания, упражнения, повышающие внутрибрюшное давление.

Дыхание и работа кора

Контроль дыхания — один из ключевых элементов комфортных тренировок. Диафрагмальное дыхание помогает снизить напряжение в мышцах и уменьшить нагрузку на поясницу.

Основные элементы

  • Круговое дыхание ("360°"): рёбра расширяются в стороны, живот и бока мягко включаются.
  • Мягкая активация кора: наклоны таза, разгибания бедра в положении на четвереньках, "кошка-корова".
  • Работа тазового дна: ритмичные включения под дыхание без чрезмерного напряжения.

Сравнение форматов активности

Формат Уровень нагрузки Основные эффекты Подходит когда
Ходьба Низкий Улучшение кровообращения На любом сроке
Йога/пилатес для беременных Низкий-средний Подвижность таза, дыхание II-III триместр
Плавание Низкий Снижение нагрузки на суставы При дискомфорте в спине
Лёгкая ОФП Средний Укрепление ягодиц и спины I-II триместр
Мобилизация Низкий Уменьшение скованности Каждый день

Пример недельного плана

Понедельник: ходьба 25-35 минут, подвижность плеч и таза 10 минут.
Вторник: йога или пилатес для беременных 30-40 минут.
Среда: прогулка 20-30 минут, дыхательные техники 8-10 минут.
Четверг: лёгкая ОФП: тяга лентой, ягодичный мост, присед к ящику, отжимания от опоры — 2-3 круга.
Пятница: плавание в спокойном ритме 20-30 минут.
Суббота: прогулка 40-50 минут.
Воскресенье: восстановительная мобилизация 15-20 минут.

Главный ориентир — завершать тренировку с запасом сил и без дискомфорта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Чрезмерная интенсивность → перегрев, утомление → выбирать умеренный темп.
  • Силовые подходы до отказа → повышение внутрибрюшного давления → использовать лёгкие веса и резинки.
  • Задержка дыхания → напряжение и головокружение → контролировать вдох-выдох под движение.
  • Длительное положение на спине → давление на позвоночную артерию → приподнимать торс подушкой или валиком.
  • Использование нестабильных опор → риск потери равновесия → выполнять упражнения у стены или скамьи.

Плюсы и минусы занятий во время беременности

Плюсы Минусы
Улучшение осанки и самочувствия Требуется постоянное согласование с врачом
Поддержка мышечного тонуса Нельзя использовать многие привычные форматы
Повышение качества сна Ограничения по интенсивности
Профилактика дискомфорта в спине Нужен контроль дыхания и техники

FAQ

Можно ли заниматься каждый день?
Да, при условии умеренности и отсутствия противопоказаний.

Какая нагрузка наиболее безопасна?
Ходьба, плавание, специализированная йога и пилатес, а также лёгкая ОФП.

Почему нельзя выполнять скручивания?
Они увеличивают внутрибрюшное давление и могут усиливать диастаз.

Мифы и правда

Миф: упражнения на пресс вредны при беременности.
Правда: сильная активация не рекомендована, но мягкая работа кора полезна.

Миф: тренировки могут навредить плоду.
Правда: при согласовании с врачом и корректной технике умеренные нагрузки безопасны.

Миф: лучше полностью отказаться от активности.
Правда: регулярные умеренные нагрузки улучшают самочувствие и подготовку к родам.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Наука и техника
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Александра Пахмутова начала писать музыку с раннего детства
Шоу-бизнес
Александра Пахмутова начала писать музыку с раннего детства
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Последние материалы
Жители хранят вещи в подъезде по согласию соседей — юристы
Расширение медцентров подтвердил представитель туруправления Хайнаня
Крахмалистый картофель делает запеканку нежнее и воздушнее
Эксперты показали влияние круиза на расход — автосервисы
Финансовые навыки нужно развивать с детства — депутат Толмачев
Михаил Муромов заявил об отсутствии конфликтов с Аллой Пугачёвой
Условия выращивания арабского жасмина в доме — ботаники
Рост продаж жиросжигателей в России и их риски подтвердили врачи
Учёные СФУ создали обувь для реабилитации после инсульта
Онлайн-манипуляции легко воздействуют на детей — эксперт Власов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.